" كلمة في حق عضـو " على اللمة الجزائرية { العدد الثالث }

الفكرة تقول :

اكيد انوا كل عضو عندوا علاقة طيبة ولا سيئة مع عضو اخر

ربما عضو شاف جانب ايجابي حب يعبرلوا عن شعوروا لكن لم يجد الفرصة

او منكم من اراد ان يصف عضو او يقول كلام جميلا طيبا في حقه و كذلكـ لم يجد الفرصة

قوآنين الموضوع :



- اختيار عضو منآسب تختاره لكي تعبر عنه

- يسمح للاعضاء باختيار نفس العضو لكن كل عضو يصفه باحساسه الخاص

- حبذا لو تصفون الجانب الايجابي في العضو

- لا مانع في ذكر الجانب السلبي للعضو لاكن ليس للتجريح او التفضيح فقط لنصح العضو في الجانب السيء و تقديم نصائح تحمل كلام طيب و نقي خالي من الشتم و السب

اتمنى ان تكون قد راقت لكم الفكرة و اتمنى ان تشآركونآو اي شخص لم يفهم الفكرة يسأل و رح نفهموا مليحو لكم الخط و اطلقوا العنان لاقلامكمالعدد الاولالعدد الثاني