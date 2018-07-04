كلمة في حق عضـو " على اللمة الجزائرية { العدد الرابع }

أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك

كيف احوآلـكم مع عطلة الصيف و بالمناسبة عطلة سعيدة

اهلا وسهلا بالجميع فاليوم نعود اليكــــــم مع هذا الموضوع الشيق الذي لقـــــيّ تفاعل كبير من طرف الاعضاء

و الذي يعكـــــس مدى حبْ الاعضـــــــاء لبعضهم البعـــــض

مع تمنياتــــي أن يلقـــى هذه المرة تفـــــــاعل أكبر

الفكرة تقول :



اكيد انوا كل عضو عندوا علاقة طيبة ولا سيئة مع عضو اخر

ربما عضو شاف جانب ايجابي حب يعبرلوا عن شعوروا لكن لم يجد الفرصة

او منكم من اراد ان يصف عضو او يقول كلام جميلا طيبا في حقه و كذلكـ لم يجد الفرصة

قوآنين الموضوع :



- اختيار عضو منآسب تختاره لكي تعبر عنه

- يسمح للاعضاء باختيار نفس العضو لكن كل عضو يصفه باحساسه الخاص

- حبذا لو تصفون الجانب الايجابي في العضو

- لا مانع في ذكر الجانب السلبي للعضو لاكن ليس للتجريح او التفضيح فقط لنصح العضو في الجانب السيء و تقديم نصائح تحمل كلام طيب و نقي خالي من الشتم و السب

اتمنى ان تكون قد راقت لكم الفكرة و اتمنى ان تشآركونآ

و اي شخص لم يفهم الفكرة يسأل و رح نفهموا مليح

و لكم الخط و اطلقوا العنان لاقلامكم

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