كلمة في حق عضـو " على اللمة الجزائرية { العدد الرابع }

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,691
الإعجابات
43,726
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1


أهلا وسهلا ومرحبا بأعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
وعلى الخصوص رواد منتدى اهنا فرغ وش كاين في قلبك


كيف احوآلـكم مع عطلة الصيف و بالمناسبة عطلة سعيدة :giggle:

اهلا وسهلا بالجميع فاليوم نعود اليكــــــم مع هذا الموضوع الشيق الذي لقـــــيّ تفاعل كبير من طرف الاعضاء

و الذي يعكـــــس مدى حبْ الاعضـــــــاء لبعضهم البعـــــض
مع تمنياتــــي أن يلقـــى هذه المرة تفـــــــاعل أكبر (y)


الفكرة تقول :

اكيد انوا كل عضو عندوا علاقة طيبة ولا سيئة مع عضو اخر
ربما عضو شاف جانب ايجابي حب يعبرلوا عن شعوروا لكن لم يجد الفرصة
او منكم من اراد ان يصف عضو او يقول كلام جميلا طيبا في حقه و كذلكـ لم يجد الفرصة

قوآنين الموضوع :

- اختيار عضو منآسب تختاره لكي تعبر عنه
- يسمح للاعضاء باختيار نفس العضو لكن كل عضو يصفه باحساسه الخاص
- حبذا لو تصفون الجانب الايجابي في العضو
- لا مانع في ذكر الجانب السلبي للعضو لاكن ليس للتجريح او التفضيح فقط لنصح العضو في الجانب السيء و تقديم نصائح تحمل كلام طيب و نقي خالي من الشتم و السب

اتمنى ان تكون قد راقت لكم الفكرة و اتمنى ان تشآركونآ
و اي شخص لم يفهم الفكرة يسأل و رح نفهموا مليح



و لكم الخط و اطلقوا العنان لاقلامكم

العدد الاول

{ كلمة في حق عضـو } على اللمة الجزائرية

العدد الثاني

" كلمة في حق عضـو " على اللمة الجزائرية { العدد الثاني }

العدد الثالث

" كلمة في حق عضـو " على اللمة الجزائرية { العدد الثالث }
فكرة و تقديم : { عآشقة الجنة }
في امان الله وحفظه 🌷🌷


 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,782
الإعجابات
37,162
النقاط
501
#2
تم الاعتماد ان شااء الله يكون عدد جميل بحول الله
 
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