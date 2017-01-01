هدوء ​

في يوم جميل اكتسيت الهدوءباحثا عن راحة لربما لن تزولفهل للرواية ان تكون و تكتب بأسطر تغلق قلبي عن ماضٍ مجنونولو كان العنوان سقوط في أعمق البحورفكيف لها ان تكون وانا في الذكريات اصول باحثا عن مخرج لربما للواقع اعودليتني اجد ذلك النور وسط الضباب وانا ابحث عن طيفها الذي اختار الترابو اخبرها عن الاشواقساخبركم عنها لعلكم تفهمون الكلماتهي وردة في الحقول قطفتها و انا طفل يتلاعب بكل الاموراخبرتها انني لن اتركها تذبل و ساكون حلما مع الايام يطولحبا يدوم و ينتهي يوم اموتفكانت النهاية اقرب من ما تتصوروناختارت ان تذهب و تكتسي البياضفكيف لي ان اكمل و انا تائه في الظلماتو روايتي تبحث عن الكلماتكيف لها ان تختار الترابدون ان اخبرها عن سر لاحقني لسنواتفهل لي ان اختار ؟ ....................................( علقت في ساعة الاسحار امنيتي من لي سوى الله ان ضاقت بي الحيل )​