هدوء

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة billal-la, ‏5 مارس 2017 على 15:16.

  1. billal-la

    billal-la :: عضو منتسِب ::

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    هدوء

    في يوم جميل اكتسيت الهدوء
    باحثا عن راحة لربما لن تزول
    فهل للرواية ان تكون و تكتب بأسطر تغلق قلبي عن ماضٍ مجنون
    ولو كان العنوان سقوط في أعمق البحور
    فكيف لها ان تكون وانا في الذكريات اصول باحثا عن مخرج لربما للواقع اعود
    ليتني اجد ذلك النور وسط الضباب وانا ابحث عن طيفها الذي اختار التراب
    و اخبرها عن الاشواق
    ساخبركم عنها لعلكم تفهمون الكلمات
    هي وردة في الحقول قطفتها و انا طفل يتلاعب بكل الامور
    اخبرتها انني لن اتركها تذبل و ساكون حلما مع الايام يطول
    حبا يدوم و ينتهي يوم اموت
    فكانت النهاية اقرب من ما تتصورون
    اختارت ان تذهب و تكتسي البياض
    فكيف لي ان اكمل و انا تائه في الظلمات
    و روايتي تبحث عن الكلمات
    كيف لها ان تختار التراب
    دون ان اخبرها عن سر لاحقني لسنوات
    فهل لي ان اختار ؟ .................................... [​IMG]

    ( علقت في ساعة الاسحار امنيتي من لي سوى الله ان ضاقت بي الحيل )​

     
    billal-la, ‏5 مارس 2017 على 15:16
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    أولا آسف على تأخر في الاعتماد
    ثانيا قد ابحرت وايما ابحار مع تلك الحروف
    وبدون مجاملة تقف حروفي خرساء أمام هذا الشموخ
    والروعة دمت مبدع أخي
     
    ملامح شاعر, ‏5 مارس 2017 على 18:01
    #2