تيهان



عشق غريب

في اغرب الفصول

فصل شمسه تشرق بين الغيوم

ثلجه يسقط و السحاب مختبا بين القلوب

ضلامه دفئ للنفوس

فيه مدينة يعمها الهدوء وسط الثلوج

و فنان غارق في ابتسامة ترمز للسرور

يرسم عن مستقبل مجهول

مستقبل سيكون اجمل من ماض مسروق

يرسم عن عشق يسطع وسط النجوم

فينعكس نورا في البيوت

ليعزف الحان بداية عشق يفتن القلوب

فكانت اوتاره دقات تسحر العيون

كلمات تطربنا بالكلام المعسول

باختصار قصة عشق بدات بابسط السطور

صداقة فعشق فنظرة عاشق بجنون

احببتها دون ان اخبرها عن ابسط الامور

عن قلب ليس مملوك

عن ضلام يعيدني لذكريات تابى الرجوع

عن رسالة اكتبها و انا مدرك للموضوع

فما بين السطور يسكن قلب يابى الظهور

و لا يتركني ارتاح فوق السطوح

في ليلة شتاء و انا احمل سجائر تريحني من كل الهموم​