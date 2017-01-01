تيهان

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة billal-la, ‏5 مارس 2017 على 15:25.

  1. billal-la

    billal-la :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    باتنة
    تيهان

    عشق غريب
    في اغرب الفصول
    فصل شمسه تشرق بين الغيوم
    ثلجه يسقط و السحاب مختبا بين القلوب
    ضلامه دفئ للنفوس
    فيه مدينة يعمها الهدوء وسط الثلوج
    و فنان غارق في ابتسامة ترمز للسرور
    يرسم عن مستقبل مجهول
    مستقبل سيكون اجمل من ماض مسروق
    يرسم عن عشق يسطع وسط النجوم
    فينعكس نورا في البيوت
    ليعزف الحان بداية عشق يفتن القلوب
    فكانت اوتاره دقات تسحر العيون
    كلمات تطربنا بالكلام المعسول
    باختصار قصة عشق بدات بابسط السطور
    صداقة فعشق فنظرة عاشق بجنون
    احببتها دون ان اخبرها عن ابسط الامور
    عن قلب ليس مملوك
    عن ضلام يعيدني لذكريات تابى الرجوع
    عن رسالة اكتبها و انا مدرك للموضوع
    فما بين السطور يسكن قلب يابى الظهور
    و لا يتركني ارتاح فوق السطوح
    في ليلة شتاء و انا احمل سجائر تريحني من كل الهموم​
     
    ملامح شاعر معجب بهذا.
    billal-la, ‏5 مارس 2017 على 15:25
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    865
    الإعجابات المتلقاة:
    1,836
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    وتاهت حروفي مني ولم أجد ردا
    يليق بهذه الخاطرة الرائعة
    لا فض فوك ولا جف مداد قلمك
    تحياتي وتقديري
     
    ملامح شاعر, ‏5 مارس 2017 على 18:22
    #2
  3. billal-la

    billal-la :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    باتنة
    شكرا اخي هذا من ذوقك
    اسعدني ردك كثيرا
    :)
     
    billal-la, ‏5 مارس 2017 على 19:52
    #3