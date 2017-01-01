سلسلة من حكايات العالم الآخر الموضوع التاسع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

واش راكم ياجماعة الخير

ناس الشرق يخي راكم لاباس

من الزلزلة لي قاستكم

ان شاءالله سلامات



حكايات من العالم الآخر







نلتقي في هذا العدد رقم 09

مواضيع سلسلة العالم الآخر



بون من شهورا هاكا نلتقي في هذا العدد رقم 09

عشنا وحد الحالة في لافامي

المهم طفل في عمرو 17 سنة عايش حياتو نورمال

حتى فات عليه عام هاكاك بدى يتبدل

عاد كاره ويسب والديه وخاوتو

ويكره الدار وديما مديقوتي

وعاد ثقيل في الصلاة وامور الخير

كون يصيب ديما يرقد وحدو

حتى والديه شكو فيه بلي راه تسوفج ولامصاحب المافيا

وواحد ماداها فيه بلي راه من داخلو راه يعاني

لوين كره من دارهم

وراح يفوت فاكونص في دار جدو

حتى اكتشفت جداتو بلي راه يهدر وحدو

وكي يرقد يغطي معاه حاجة بصح ماكانتش باينة

وزادت الشكوك كي عاد يقولو اخرج راك قلقتني

ماش جداتو جاتها فكرة في راسها

انها تديرلو تاست بالزيت المرقي

وجربت قاستو بيه حتى طاح تغاشى وتم فهمو بلي بيه حاجة

وجابولو مرقي

واكتشف بلي فيه واحد

وبدا يهدر والمهم اخيرا خرج منو

بعدها كي برى الطفل

رجع يحكي بلي كان مسيطر عليه ويضال يوسوسلو ويحرش فيه

على والديه وعلى خوتو وباه يبطل الصلاة والقراية

وينتحر

قتلو الربي راك ليك مدة عدت متزروناش علاه

قالي كان ميخلينيش بسبة يما

هههههههه يخاف منها

كي عادت انسانة تقية وتقرا القرآن وتقوم الليل

يقولي غير هاذي متروحلهاش

المهم انا بقيت حايرة

قتلو كان يهدر معاك ؟

قالي ايه يوسوسلي ويهزلي الهدرة يقولي والديك قالو هك وهك فيك

وصح كانت يماه تحير تقول او اي حاجة نهدرها مع باباه غدوة الصباح يقولي عليها !!!

حسباتو يصنط عليهم

وهو سي خونا لاجورج تاع الصح

السبب:كان سحر مأكول عن طريق ..

انتقام عائلي من طرف العمة لي حبت تدمر ابن خوها ومرتو

ووكلاتو ماكلة

وبعدها اكتشفوا بلي دارهم معمرة سحر

وارقاوها كاملة

حتى لقاو في دبدوب لعبة سحور

كانت معمراتو وعطاتهولهم هدية ليها سنوات

من اعراضو الطفل عاد ماياكلش وديما سهران وقلقان ومحير وموسوس

بعدها لقاو رسالة مكتوبة يقول فيها الطفل بلي رايح ينتحر

وخباتها امو شوي هك لقاوها اختفات !!!

والحمد لله دركا براو

ننصح الاولياء يتولهو مع ولادهم نفسيا وروحانيا

ويحاولو يفهمو واش بيهم وميقولوش ام يلعبو فيها

القرآن ثم القرآن تحصين ورقية

وياربي العبد يمنع من الاشرار