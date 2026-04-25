سلسلة "طويل و يستاهل" 😁.. اليوم مع "هذي هي عْدُوْتَكْ يا مرى"

Tama Aliche

Tama Aliche

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وآخرا جيت لهنا باش نحكي خفيف ظريف كي شغل نقصت شوية من الجرائد 🤭 ..

•علابالنا بلي "عدوُّ المرأة هو المرأة نفسها" ، للأسف هذي بالذات ولات تعيي الصراحة ..

مثلا نروحو برك لموضوع الزواج ،
الطفلة توصل للثلاثين و النساء يبداو يضغطوا عليها وتحكمها اختها ومرت خوها و فاميلتها و حتى كاين اللي ماتعرفهاش ويقولوها كما هو موضح هنا 👇 ثرثرة اتزوجي و بعدها ..⏸⏬

(وحدة تقولها اتزوجي راه الحال ، ووحدة تقولها راكي كبرتي صاي ، واللي تكمل عليها تقولها راكي روطار وباش اولادك يكبرو معاك وو..)

ياربي نحب نقولهم واش دخلكم بالاك حابة هي تكبر وولادها يقعدو صغار 😂🤣 ،،

•يا ترى ربي سبحانه العزيز قالنا كي تكبروا فالعمر خافوا على الزواج ؟ ، لا لا ربي العزيز الكريم حذرنا ما نغفلوش فالدنيا و نحسبوا للموت بلي تدي صغير و كبير ..

يا ترى هذي يعرفوها .. ؟

لكن تعيا تفهم ولا ما تفهمش تجي وحدة راسها فيه زوج كي ثقال عليها تديرونجيك بيه وتقولك:"ما يدوم لك غير راجلك "😂🤣 ، كي شغل تغني لك فيها نورمال باللحن ، مالا يا اللي ماكيش ختي نقولك أنا يدوم ربي سبحانه برك ، كيما قال ربي لعباده في كتابه العظيم :"كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ".

والهدرة بزاااااف سمحولي لازم نطول عليكم 😅😁😂 ، هكذا جات ..


وياااااه ربي كي يلقاو وحدة ماجابتش الاولاد يفوت على زواجها غير ست شهور برك يبداو
يقولولها:

"روحي تداوي راه الوقت ،

ووحدة زعما قرات الدنيا غاية خلاص تقولها الرجل او يكره منك و يقدر يتزوج عليك ،

ووحدة المحقق كونان تكتشف المستحيل تقولها بلاك راجلك هو اللي ما يجيبش دراري لازمك تديه للطبيب تشوفيه .. "

وهذا هو الفساد اللي ما يحبوش ربي ، ولكن هوما يديروا كل حاجة قالنا عليها ربي مالازمش ، يموتوا على تعدي الحدود ، ما يعرفوا لا الضوء الأخضر لا الأحمر كيما كي يسوقوا فالطريق يقتلوك نورمال المهم هي تفوت الأول 😂🤣 ،

وتلقى النساء هكذا برك ، في المقابل الرجال جامي تلقاوهم يديرو ضغط لبعض على الزواج ، يوصل أربعين سنة عادي ، جامي تلقاهم يقولو لواحد اجري راك روطار ، ولا راك كبرت ، وإذا جبدوا لكاش واحد على الزواج يهدرولو خطرة وحدة 👉 ، ما يبقاوش يعاودولو كل مرة و منين يلقاوه يحبسوه يخرجوه من الملّة ، على عكس النساء يحشروا اوراحهم في كلش يا لطيييف ..
وياااه مزاالت هدرة يوجعني قلبي من هذوك النسوين مين يلقاو وحدة في عمرها 30 ولا 40 سنة تلبس الحّطّة و عايشة حياتها ، وتحب تقرى ، تحوس وو يبداو يهدرو فيها ويقولو :

"بلي قاع ماشي وقتها دوكا كبرت على اللباس والتحواس والقراية صايي" ،

ما فهمتش هذي غيرة ولا طبيعة متوارثة ..؟ ،
لأنه حسب تجاربي البسيطة شفت بلي هذو اللي يقولو كون لقاو فرصة يديرو كلش هدرو فيه 😂 ، يغيضوا مساكن ماكانش كيفاش يديروا و عندهم نقص ماقدروش يكملوه ..

وللأسف الواقع يبين لنا بلي أغلب النساء هكذا و نكره هذو الفئات محال يدخلوا لحياتي واللي تحوس تنبش فيا و تهدر نضربها بظهري ووجهي أَدَوِّرُو عليها 😁 كي شغل ما سمعتك ما شفتك ، هكذا ماتزيدش تدور بيك حتى وحدة منهم ، صدقوني فن التجاهل هذا يخليهم ينذلُّوا بلا ما تخسر كلمة من فمك وترد عليهم 😅 ، وتعييهم قبل ما يعيوك هههه .. ،

ولكن واش مافهمتش عندهم تناقض كبييير ،

كي تتوفى وحدة على عمر الأربعين سنة يقولوا عليها :" مسكينة ماتت صغيرة .."🤔😶 ؟؟

تسما كي تموت على خمسين سنة يقولو صغيرة ويخلوها ترقد فالقبر بسلام 😂🤣 ، بصح كي تكون حية والعمر تاعها ثلاثين سنة يقولو كبيرة ؟ وما يخلوهاش تعيش بسلام 😂🤣


يا مخلوقة من عندي ما نقادرك ما نعطيك حق تحكي معاي ،

حكيت مرة فالمنتدى على الجهل تاع ناس بكري وطبعا النسآء لازم تسمع عليهم العجب العجاب ، حكالي أبي ربي يحفظه وحدة كانت بالحمل وتوحمت على اللحم راحت تطيب تاكل وفاقت بيها عجوزتها ياااه واش دارت فيها 🤪 و خلي برك ،

واليوم تجي عجوزة كبيرة تبدا تقولك حنا بكري كنا وكنا امشي تلعب بعيد 😏🤨 ، السيطرة اللي كانت تمارس في حق المرأة الضعيفة و كي تكون عندهم القوة يحرقوك وأنت حي نورمال 😂 ،، وللأسف انتقل هذ الجهل في الدم ، كي شغل تطورت أفكار الجهل مع الزمن فقط ، يعني باش نتعلموا اللي خير لينا لا لا حنا نبقاو فنفس مواضيع المرأة و نحسبولها البويضات تاعها و نحكموا عليها بالنار 😂 آه يا الله لطفك ..


رجعت ليكم "الصحافية الساخرة" بالسلاسل الطويلة 😂

المواضيع المشابهة

Tama Aliche
تبدأ سلسلة: "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن".. و أولها اليوم بموضوع:" «طلع المورال» 😁
المشاركات
13
المشاهدات
1K
سعد نايلي
سعد نايلي
Tama Aliche
سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن"..( ثالث موضوع بعنوان:«لازم يطير هذا الراس.. لكن ذهب زمن الأبطال.. »
2
المشاركات
30
المشاهدات
3K
جليلوس
جليلوس
