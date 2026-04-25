سلسلة "طويل و يستاهل" 😁.. اليوم مع "هذي هي عْدُوْتَكْ يا مرى"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وآخرا جيت لهنا باش نحكي خفيف ظريف كي شغل نقصت شوية من الجرائد ..
•علابالنا بلي "عدوُّ المرأة هو المرأة نفسها" ، للأسف هذي بالذات ولات تعيي الصراحة ..
مثلا نروحو برك لموضوع الزواج ،
الطفلة توصل للثلاثين و النساء يبداو يضغطوا عليها وتحكمها اختها ومرت خوها و فاميلتها و حتى كاين اللي ماتعرفهاش ويقولوها كما هو موضح هنا ثرثرة اتزوجي و بعدها ..⏸
(وحدة تقولها اتزوجي راه الحال ، ووحدة تقولها راكي كبرتي صاي ، واللي تكمل عليها تقولها راكي روطار وباش اولادك يكبرو معاك وو..)
ياربي نحب نقولهم واش دخلكم بالاك حابة هي تكبر وولادها يقعدو صغار ،،
Avez-vous un problème ?
•يا ترى ربي سبحانه العزيز قالنا كي تكبروا فالعمر خافوا على الزواج ؟ ، لا لا ربي العزيز الكريم حذرنا ما نغفلوش فالدنيا و نحسبوا للموت بلي تدي صغير و كبير ..
يا ترى هذي يعرفوها .. ؟
لكن تعيا تفهم ولا ما تفهمش تجي وحدة راسها فيه زوج كي ثقال عليها تديرونجيك بيه وتقولك:"ما يدوم لك غير راجلك " ، كي شغل تغني لك فيها نورمال باللحن ، مالا يا اللي ماكيش ختي نقولك أنا يدوم ربي سبحانه برك ، كيما قال ربي لعباده في كتابه العظيم :"كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الاِكْرَامِ".
والهدرة بزاااااف سمحولي لازم نطول عليكم ، هكذا جات ..
وياااااه ربي كي يلقاو وحدة ماجابتش الاولاد يفوت على زواجها غير ست شهور برك يبداو
يقولولها:
"روحي تداوي راه الوقت ،
ووحدة زعما قرات الدنيا غاية خلاص تقولها الرجل او يكره منك و يقدر يتزوج عليك ،
ووحدة المحقق كونان تكتشف المستحيل تقولها بلاك راجلك هو اللي ما يجيبش دراري لازمك تديه للطبيب تشوفيه .. "
وهذا هو الفساد اللي ما يحبوش ربي ، ولكن هوما يديروا كل حاجة قالنا عليها ربي مالازمش ، يموتوا على تعدي الحدود ، ما يعرفوا لا الضوء الأخضر لا الأحمر كيما كي يسوقوا فالطريق يقتلوك نورمال المهم هي تفوت الأول ،
وتلقى النساء هكذا برك ، في المقابل الرجال جامي تلقاوهم يديرو ضغط لبعض على الزواج ، يوصل أربعين سنة عادي ، جامي تلقاهم يقولو لواحد اجري راك روطار ، ولا راك كبرت ، وإذا جبدوا لكاش واحد على الزواج يهدرولو خطرة وحدة ، ما يبقاوش يعاودولو كل مرة و منين يلقاوه يحبسوه يخرجوه من الملّة ، على عكس النساء يحشروا اوراحهم في كلش يا لطيييف ..
وياااه مزاالت هدرة يوجعني قلبي من هذوك النسوين مين يلقاو وحدة في عمرها 30 ولا 40 سنة تلبس الحّطّة و عايشة حياتها ، وتحب تقرى ، تحوس وو يبداو يهدرو فيها ويقولو :
"بلي قاع ماشي وقتها دوكا كبرت على اللباس والتحواس والقراية صايي" ،
ما فهمتش هذي غيرة ولا طبيعة متوارثة ..؟ ،
لأنه حسب تجاربي البسيطة شفت بلي هذو اللي يقولو كون لقاو فرصة يديرو كلش هدرو فيه ، يغيضوا مساكن ماكانش كيفاش يديروا و عندهم نقص ماقدروش يكملوه ..
وللأسف الواقع يبين لنا بلي أغلب النساء هكذا و نكره هذو الفئات محال يدخلوا لحياتي واللي تحوس تنبش فيا و تهدر نضربها بظهري ووجهي أَدَوِّرُو عليها كي شغل ما سمعتك ما شفتك ، هكذا ماتزيدش تدور بيك حتى وحدة منهم ، صدقوني فن التجاهل هذا يخليهم ينذلُّوا بلا ما تخسر كلمة من فمك وترد عليهم ، وتعييهم قبل ما يعيوك هههه .. ،
ولكن واش مافهمتش عندهم تناقض كبييير ،
كي تتوفى وحدة على عمر الأربعين سنة يقولوا عليها :" مسكينة ماتت صغيرة .." ؟؟
تسما كي تموت على خمسين سنة يقولو صغيرة ويخلوها ترقد فالقبر بسلام ، بصح كي تكون حية والعمر تاعها ثلاثين سنة يقولو كبيرة ؟ وما يخلوهاش تعيش بسلام
يا مخلوقة من عندي ما نقادرك ما نعطيك حق تحكي معاي ،
حكيت مرة فالمنتدى على الجهل تاع ناس بكري وطبعا النسآء لازم تسمع عليهم العجب العجاب ، حكالي أبي ربي يحفظه وحدة كانت بالحمل وتوحمت على اللحم راحت تطيب تاكل وفاقت بيها عجوزتها ياااه واش دارت فيها و خلي برك ،
واليوم تجي عجوزة كبيرة تبدا تقولك حنا بكري كنا وكنا امشي تلعب بعيد ، السيطرة اللي كانت تمارس في حق المرأة الضعيفة و كي تكون عندهم القوة يحرقوك وأنت حي نورمال ،، وللأسف انتقل هذ الجهل في الدم ، كي شغل تطورت أفكار الجهل مع الزمن فقط ، يعني باش نتعلموا اللي خير لينا لا لا حنا نبقاو فنفس مواضيع المرأة و نحسبولها البويضات تاعها و نحكموا عليها بالنار آه يا الله لطفك ..
رجعت ليكم "الصحافية الساخرة" بالسلاسل الطويلة
