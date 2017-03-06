رقم سلبي لروما وتاريخي لبوفون ويوفنتوس

رفع يوفنتوس، مع انتهاء منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، الفارق بينه وبين ملاحقه على الصدارة، "روما"، إلى 8 نقاط قبل 11 جولة على انتهاء البطولة. ورغم أن يوفنتوس، تعادل مع أودينيزي (1-1)، إلا أن سقوط روما، أمام نابولي (1-2)، جعله يبتعد بالصدارة، في الوقت الذي اشتعل الصراع المركز الثاني والثالث، المؤهلان لدوري أبطال أوروبا. وقلص نابولي "57 نقطة"، الفارق بينه وبين روما "59 نقطة"، ليشتد الصراع على المركز الثاني، المؤهل مباشرة لدوري الأبطال. كما بات الصراع على أشده على المركز الثالث والرابع، بين لاتسيو "53 نقطة"، وأتالانتا "52 نقطة"، وإنتر ميلان "51 نقطة"، وميلان "50 نقطة". ونقدم في هذا التقرير، نظرة على أبرز الأرقام والحقائق التي شهدتها هذه الجولة. - سجل أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، أسرع رابع هاتريك بتاريخ الكالتشو، بعدما سجل ثلاثية أمام باليرمو بـ7 دقائق، و15 ثانية، وهو الأسرع منذ أن سجل الأوكراني شيفشينكو، مهاجم ميلان السابق، في بيروجيا في يناير 2000. - تعادل يوفنتوس مع أودينيزي، هو الأول بالدوري منذ ما يزيد على عام، حيث كان التعادل الأخير للفريق، في فبراير/شباط 2016، أمام بولونيا، ولعب منذ حينها الفريق 38 مباراة، بالدوري، لم يتعادل فيها أبدًا. - دوفان زاباتا، مهاجم أودينزي، الذي سجل في شباك يوفنتوس لم يسجل أي هدف منذ ديسمبر الماضي. - باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في آخر 5 مباريات، شارك فيها ضمن التشكيلة الأساسية، سجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين. - عادل العملاق جيجي بوفون، قائد يوفنتوس رقم فرانشيسكو توتي، قائد روما بخوض المباراة، رقم 612 في الكاليتشو، وهما بالمركز الثالث كأعلى عدد مباريات بالدوري الإيطالي، خلفاً للأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي شارك في 615 مباراة، وباولو مالديني والذي شارك في 647 مباراة. - خسارة روما، على ملعبه، هي الأولى له بالأولمبيكو منذ نوفمبر/تشرين ثان 2015، حيث خاض بعدها 24 لقاءً لم يخسر في أي منهم، ليتوقف الرقم القياسي لروما عبر تاريخه عند 15 فوزًا متتاليًا على ملعبه بالدوري. - بخسارة روما أصبح يوفنتوس، هو الفريق الوحيد بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، الذي لم يفقد أي نقطة على ملعبه بالدوري. - لا يزال البلجيكي دريس ميرتنيز، مهاجم نابولي، تميمة الحظ لفريقه كلما سجل، حيث أحرز لفريقه بالدوري بـ26 مباراة، لم يخسر فيها أبدًا، وهو أعلى لاعب بالكالتشو من حيث معدل التهديف خارج ملعبه بـ10 أهداف. - فوز نابولي بديربي الشمس ذهاباً أو إياباً هو الأول منذ عام 2014 والأول في الملعب الأوليمبي منذ عام 2011 وهي المرة الأولى التي يسجل هناك نابولي منذ عام 2013. - نجح المدرب ماوريسيو ساري في هزيمة روما أخيرًا بعدما كان الفريق الوحيد في الكاليتشو، الذي لم يهزمه أبدًا خلال مسيرته التدريبية. - رفع تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو رصيده، إلى 16 هدفًا في الكالتشو، وهو أعلى معدل يسجله لاعب من لاتسيو منذ موسم "2000-2001" عندما سجل الأرجنتيني هيرنان كريسو 26 هدفًا، وهي المرة الأولى منذ أكتوبر، التي يسجل فيها إيمبولي، خلال الشوط الأول. - أصبح كالياري أول فريق في الكالتشو، يتلقى على ملعبه 5 أهداف على الأقل، في 3 مباريات، خلال نفس الموسم منذ موسم "1950-1951". - ارتفع عدد ركلات الجزاء الضائعة في الكالتشو هذا الموسم، إلى 29 ركلة، وهو الرقم الأكبر بين كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. - رفع المدرب زدينيك زيمان، مدرب فريق بيسكارا رصيده من المباريات إلى الرقم 1000 كمدرب.