راني روشارشي

السلام عليكم

آه شكون هنا العبقورة تاعنا وزيد وليتي محل بحث ههههه

أنا كي قريت روشارشي قلت راكي كي خييك مروشارشي من لارمي هههه

واش حبيتيني نقولك يا ختي ايمان هذا هو الشعب لي عندنا

مريض نفسيا مهموم عاطفيا وناقص ماديا ههههه مانعرف الى يقولوها هكا

هذي هي المراهقة يحبو يجوزو الوقت بلحكايات والخرطيات ومانعرف واش تانيت

هو في الحقيقة مكان ني حب ني والو كاين اعجاب برك

شافك وتبعك وقاعد فارغ شغل يعس فيك ممبعد يبعث شكون يهدر معاك

زعما هو يحشم وذو أخلاق عالية مايقدرش يجي يهدر معاك

وتانيت مش هذا لي تتكلي عليه باش يجي لوالديك ويخبطك عذرا يخطبك خخخ

في هذو المواضيع ماعدتش نعرف كيفاه نهدر وشكون نلومو

نقدرو نلومو الطفل وحتى الطفلة نلوموها على سلوكها

ماشي عليك ختي ايمانو راني نهدر مي بزاف بنات هوما لي يخلوك تروح تهدر معاهم

نشكرك ختي على الموضوع بصح يا عبقورة مالقيتيش زعما الحل كيفاه خخخخ

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