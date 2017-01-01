راني روشارشي

السلام عليكم واش راكم جماعة الخير كاينة جماعة راهي غايبة علينا و توحشناها ان شاء الله لي مريض ربي يشافيه لي راه يقرا ربي ينجحو لي راه يخدم ربي يعاونو و لي عندو هم ربي يفرج...... . . نرجعوا لموضوعي اليوم صرات معايا حاجة حبستلي المخ تاع مخي و خلاتني نخرج عن الصمت تاعي كنت رايحة لليسي كي العادة شافت فيا وحدة قاتلي ارواحي نحكي معاااك اااو هذي واش حابة مني قاتلي انت هي ايمان قوتلها وي نورمالمو انا هي و الله حتى اسمي نسيتو و بدات حملة التحقيق بدات تسقسي فيا انت تقراي دوزيام سيونس بعدها قالتلي نظن تسكني في كارطي هذاك صراحة بيناتنا جات في بالي قولت هذا سير كاش واحد عرضني في حصة تاع المسامح كريم و من بعد قولت واش بيك يا طفلة و شكون يعني يعرضك انا وقتها بدات تخدملي هذي وين تعرفني بلاك تخدم في مخابرات و لا حاجة كيما هاك قولت نزيد نكمل معاها حتى لاخر و نشوف وين حابة توصل يعني تقريبا جبدتلي على كلش بقى برك واش تعشيت البارح هذي نظن تعرفها المهم بعد كامل هذا التحقيق جا السؤال المهم ااه ااه يعني هذو كانو غير تمهيد قاتلي نسقسيك قوتلها علاه من الصباح واش كنت تديري قاتلي ايمان كاين واحد راه باعثني ليك اووه معناتها راكي مرسولة معناتها ما غلطتش سير المسامح كريم قوتلها و شكون هذا يا لالة قاتلي قبل جاوبيني شكون تحبيه واات ؟؟ واش راكي تقولي؟؟ تحبك حبة و تعضك كلبة مكلوبة واش هذي الهدرة يا طفلة و بيناتنا قولتها يعني عندكم كامل هذي المعلومات ما قدرتوش تعرفي انت و المجهول تاعك شكون لي نبغيه قاتلي ماكيش حابة تعرفيه شكون قوتلها انا واش ندير بيه قاتلي الف وحدة تتمناه لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اذا عاجبك اديه انت بون الحكاية طويلة شوية استنتجت منها انا راني محل بحث انا الحاجة لي راهي مهبلتني واش لي وصل المجتمع تاعنا لهذا المستوى ؟؟ وين راه الخلل ؟؟ ما فهمتش انا واش معناتها هذي تخرجي معايا يا جماعة ربي يستركم خلونا من الخرطي هذا عاجباتك الطفلة كاين والديها يا سيدي روح اهدر معاهم و خلاص ايا ما نطولش عليكم نخلي ليكم الكلمة ايمان.....