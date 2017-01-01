راني روشارشي

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sقطر الندىs, ‏6 مارس 2017 على 19:19.

  1. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    واش راكم جماعة الخير
    كاينة جماعة راهي غايبة علينا و توحشناها ان شاء الله لي مريض ربي يشافيه
    لي راه يقرا ربي ينجحو لي راه يخدم ربي يعاونو و لي عندو هم ربي يفرج......


    :giggle:
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    نرجعوا لموضوعي
    اليوم صرات معايا حاجة حبستلي المخ تاع مخي o_O
    و خلاتني نخرج عن الصمت تاعي
    كنت رايحة لليسي كي العادة شافت فيا وحدة قاتلي ارواحي نحكي معاااك
    اااو هذي واش حابة مني :unsure: قاتلي انت هي ايمان قوتلها وي نورمالمو انا هي
    و الله حتى اسمي نسيتو و بدات حملة التحقيق بدات تسقسي فيا انت تقراي دوزيام سيونس
    بعدها قالتلي نظن تسكني في كارطي هذاك صراحة بيناتنا جات في بالي قولت هذا سير كاش واحد
    عرضني في حصة تاع المسامح كريم و من بعد قولت واش بيك يا طفلة و شكون يعني يعرضك
    انا وقتها بدات تخدملي هذي وين تعرفني :unsure: بلاك تخدم في مخابرات و لا حاجة كيما هاك
    قولت نزيد نكمل معاها حتى لاخر و نشوف وين حابة توصل يعني تقريبا جبدتلي على كلش
    بقى برك واش تعشيت البارح هذي نظن تعرفها
    المهم بعد كامل هذا التحقيق جا السؤال المهم ااه ااه يعني هذو كانو غير تمهيد
    قاتلي نسقسيك قوتلها علاه من الصباح واش كنت تديري
    قاتلي ايمان كاين واحد راه باعثني ليك اووه معناتها راكي مرسولة معناتها ما غلطتش سير المسامح كريم :sneaky:
    قوتلها و شكون هذا يا لالة قاتلي قبل جاوبيني شكون تحبيه واات ؟؟ o_Oواش راكي تقولي؟؟ تحبك حبة و تعضك كلبة مكلوبة
    واش هذي الهدرة يا طفلة و بيناتنا قولتها يعني عندكم كامل هذي المعلومات ما قدرتوش تعرفي انت و المجهول تاعك شكون لي نبغيه
    قاتلي ماكيش حابة تعرفيه شكون قوتلها انا واش ندير بيه قاتلي الف وحدة تتمناه
    لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم :mad: اذا عاجبك اديه انت :sneaky:
    بون الحكاية طويلة شوية استنتجت منها انا راني محل بحث :cool:

    انا الحاجة لي راهي مهبلتني واش لي وصل المجتمع تاعنا لهذا المستوى ؟؟ وين راه الخلل ؟؟
    ما فهمتش انا واش معناتها هذي تخرجي معايا يا جماعة ربي يستركم خلونا من الخرطي هذا
    عاجباتك الطفلة كاين والديها يا سيدي روح اهدر معاهم و خلاص


    ايا ما نطولش عليكم نخلي ليكم الكلمة

    ايمان.....:ROFLMAO:
     
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    sقطر الندىs, ‏6 مارس 2017 على 19:19
    #1
  2. محمد التبسي

    محمد التبسي :: عضو منتسِب ::

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    قداه عمرها هاذي؟ تقرا في الليسي معاك؟؟
    وانت تقبلي واحد يخطبك في السن هذا؟؟
     
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    محمد التبسي, ‏6 مارس 2017 على 19:35
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    آه شكون هنا العبقورة تاعنا وزيد وليتي محل بحث ههههه
    أنا كي قريت روشارشي قلت راكي كي خييك مروشارشي من لارمي هههه
    واش حبيتيني نقولك يا ختي ايمان هذا هو الشعب لي عندنا
    مريض نفسيا مهموم عاطفيا وناقص ماديا ههههه مانعرف الى يقولوها هكا
    هذي هي المراهقة يحبو يجوزو الوقت بلحكايات والخرطيات ومانعرف واش تانيت
    هو في الحقيقة مكان ني حب ني والو كاين اعجاب برك
    شافك وتبعك وقاعد فارغ شغل يعس فيك ممبعد يبعث شكون يهدر معاك
    زعما هو يحشم وذو أخلاق عالية مايقدرش يجي يهدر معاك
    وتانيت مش هذا لي تتكلي عليه باش يجي لوالديك ويخبطك عذرا يخطبك خخخ
    في هذو المواضيع ماعدتش نعرف كيفاه نهدر وشكون نلومو
    نقدرو نلومو الطفل وحتى الطفلة نلوموها على سلوكها
    ماشي عليك ختي ايمانو راني نهدر مي بزاف بنات هوما لي يخلوك تروح تهدر معاهم
    نشكرك ختي على الموضوع بصح يا عبقورة مالقيتيش زعما الحل كيفاه خخخخ
     
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    Skor m@k, ‏6 مارس 2017 على 19:38
    #3
  4. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو فعّال ::

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    السلام عليك
    و شكون قال انا راني قصدت على روحي
    في الاخير حكيت على الوقع تاعنا
    اكيد انا هذي الامور اخر همي
    على كل حال شكراا على المرور شرفت
     
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    sقطر الندىs, ‏6 مارس 2017 على 19:49
    #4