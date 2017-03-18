اللهجات الجزائرية المتنوعة من الشرق الى الغرب الى الجنوب

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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
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الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#1

ها واش راكم يناس اللمة ان شاء الله تكونو كامل بخير
بعدما هدرنا على بعض الكلمات بالدارجة وشفنا غراباتها وقدمها ومعانيها
وبما أننا في هذا المنتدى العائلي لمتنا اللمة من كل ربوع الوطن وحتى من كل ربوع العالم العربي
وزيد على هذا رانا في منتدى واش راك تهدر
وحنا الجزائريين معروفين بشساعة بلادنا وتنوعها من كل شيء
حتى من اللهجات وكل منطقة واللهجة تاعها
اليوم راح نهدر على بعض اللهجات الجزائرية لي نعرفها
والى ماجبتهاش سواسوة ماتزعفوش مني أعرضوني لعندكم ونتعلم لهجتكم مليح هههه

نبداو من الغرب وبالتحديد من ولاية تلمسان العريقة والمدن تاعها
تبقى على خير خاي رايحين نتوحشوش بزاف تهلى في روحشتش
آسم راك دور هنا أولي ندور معاك
خصشم غي البالا و لفاس و نعطيوشم ح زوج براوط نتاع لغبار باش دّريو على البطاطا
مالكتش ساكتش هكتشجا

نمشو غير شويا نلقاو الباهية وهران
كيراكم يا ناس اللمة ياك راكم غايا راني نقارع فالردود تاعكم
شوالا نروح نيشان فالطريق ولا راك تزعق بيا

نطيرو بلهجتنا لمدينة الورود ولاية البليدة
واش حنوني عندك زوج ميادوروات

من مدينة الورود نروحو للعاصمة وماجاورها من مدن
علبالك ياخو أيا تشو حدايا نقولك على وحد التقرقيبة نخدموها
صباح ربي ركب معايا واد الجون فالطاكسي ذيقهالي ياخو دارلي وحد العفسة جايحا وأنا مرgتلو ياخو

من الجزائر العاصمة نهربو لولاية بومرداس وتحديدا مدينة دلس
أصحبي أيا بوجيو للبور نجيبو فيها قسويلا سردين
واش أرايس راك متشختشخ شويا ولا كيفاه

ما حبيتش نحكيش على القبائلية خاطرش القبائلية لغة وليست لهجة وباش مايزعفوش منا القبايل ههه

وأخيرا وصلنا لولاية جيجل واللهجة الجيجلية
نتينة جيبيلي حلكاس تاع لكهوة
واشنهي هذا راح تكربعلي مخي يا بن عمي

وصلنا للجهة الشرقية من البلاد الى بونة ولاية عنابة وماجاورها
ومكاين والو حد خويا لو ماكما انا نروح حرgة ديركت أخويا
عندي زوز دراري أخويا مكاش خدمة أخويا
وشبيك اصحيبي كان اديتني غير نقتلهم الكل خسارة عليك نسيتي

قبل الأخير نزوزو بوابة الصحراء وهي الجلفة وماجاورها من ولايات
ياخويا حكيم قعمز هنا ويناه صلاح زقيلو
قدوا نمشي الغاسول نشري القبرة تاع لقنم باه نداوي لقنم لمريضة
سيربيلي حنجام الضلاح من ذيك لحرادة

وفي الأخير نغوصو فصحرائنا الواسعة ومتعددة اللهجات نخيرو منها شويا
مكانش مرافق وين يتنزهة الأطفال والطرقان كامل مهرسا
مشينا للبلدية لقيناها مبلعا مشينا للولاية لقيناها مبلعا

ان شاء الله نكون توفقت وعرضتلكم شويا لهجات من لهجات الجزائر الواسعة
في الأخير ماتزعفوش شويا وكل واحد يفتخر بلهجاتو وكامل نحبو اللهجات الجزائرية
مي أنا عن نفسي نحب اللهجة العنابية هههه نموت عليها هههه
أيا كل واحد يقولنا على اللهجة تاعو وواش من لهجة يحبها هنا فالجزائر

 
يونس قاسم

يونس قاسم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
1 جويلية 2016
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#2
هههههه شفت العنوان دخلت
نحكيلك شوي من لهجتنا
اعطيني نتقدى = نتغدى
بقداقد=بعد غد
طايح ق قيوان = مش عارف ههههههههههه
ياتل وشراك حقا ق العافية
وما خفي اعظم هههه
 
زهرة اللمة

زهرة اللمة

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
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الإقامة
ايام و نرحل
الجنس
أنثى
#3
سلامو
هذو اليمات لومبيونس راهي في هذا القسم
كل يوم تخلعونا بحاجة
بون نرجع لموضوعك صح بلادنا كبيرة و و اسعة و مخلطة
انا من 48 مش من 48 ولاية قصدي من غليزان
منعرف لهجتنا مخلطة قااع يقولولنا رايحة لوهران شوية
صحيت مالكو على الموضوع الزين​
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#4
إنضم
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#4
ههههههههه يامالك
اللهجة نتاع الجلفة راك جبتها سواسوة ههه مع المصطلحات راعي ليا لهون
هههه اواه تليق عليك جلفاوي ماهيش مخرجة عليك نتاع بومرداس
صراحة اللهجة الوحيدة اللي حكيت بيها وما فهمتهاش هي التيليمسانية خخخ
كي شقل مروكي وخلاص هه يعطيك الصحة ياخويا انا في المدينة نتاعي صراحة نقربعا باللهجة نتاعنا
مي كي نروح لباتنة نحاول نفهم اللهجة نتاعي يعني نحذفلهم المصطلحات الصعبة
مي الحمد لله جامي لقيت مشكل مع الهدرة نتاعي ههه بيسك نخدم بزااف بالعربية الفصحى
مي لوكان يجيك واحد من مسعد ياخويا راك تgضب طريق ههه ماتفهم فيها والو ربي يهنيك ههه
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
9 جويلية 2014
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النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
#5
السلاام عليكم
خخخخ اخويا انا مالجلفة و مفهمتش هاذي اخويي هههه "سيربيلي حنجام الضلاح من ذيك لحرادة" وشني ذي اتل ههه يسموك تفهمهالي ضركا :p
أما اللهجات لي نشتيها نموت على السطايفية و السوفية اخاليا هههه
صحيت ^^
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
756
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تقريبامافهمت والو ههههههههههههههه
صحيح انا سكيكدية لكن مانحكيش بالسكيكدية
حتىفي سكيكدة تختلف عندنا اللهجات كل منطقة وعندها اللهجة ديالها
في ولايتياللهجة لمخيرة لسكان القل بالنسبة ليا نموت عليها
اما من غير ولايتي نحب الباتنية و خاصة الشاوية ديالهم شابة بزاف
دمت مميزا متميزا اخي الكريم
تحياتي احترامي و تقديري​
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
#8
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الإقامة
~
الجنس
أنثى
#8
سلام
هههه التقرقيبة هادي واعرة
وماكنش قدما تركبها في الجملة السحرية
صراحة قدما حوست على كلمات سيبيسيال مالقيتش غير لي قلتهم
بصح ماشي كامل يقولوهم غير المنزgليين على قولتهم
أنا منحبش نهدر هاد الكلمات الغريبة
أنا صح زايدة ومتربية هنا بصح أصلي من سيدي عيسى
تان الهدرة تان ماشي بزاف مبدلة أpار ق و g
وشوية كلمات
أنا تعجبني الهدرة التبسية بزاف هايلة
سلام و شكرا ع الموضوع


 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: نجمة اللمة ::
#9
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
3,841
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11,277
النقاط
191
الجنس
أنثى
#9
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يعطيك الخير بوه اسم هذا ههههه
درت اخطاء نصححلك مالك ههه
تبقي علي خير تهلا فراسك
اسم راك تحوس هنا ههههه
مالك عامل كي الغزال خموس عليه
فاين تحب نعبيك تحوس لالا ستي ولا منصورة
راني عطيتك معلومات علينا ههههه
تحياتي
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#10
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
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الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#10
قال يونس قاسم:
هههههه شفت العنوان دخلت
نحكيلك شوي من لهجتنا
اعطيني نتقدى = نتغدى
بقداقد=بعد غد
طايح ق قيوان = مش عارف ههههههههههه
ياتل وشراك حقا ق العافية
وما خفي اعظم هههه
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صح خويا يونس باين من لهجتك من ولاية الجلفة
نتوما معروفين بحرف القاف هذيك هي الميزة تاعكم
بقداقد هذي جامي سمعت بيها
ايه ماخفي أعظم سورتو لهجة تاع مسعد يقولو عليها مانفهمولهاش
شكرا لك خوو
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#11
قال sقطر الندىs:
سلامو
هذو اليمات لومبيونس راهي في هذا القسم
كل يوم تخلعونا بحاجة
بون نرجع لموضوعك صح بلادنا كبيرة و و اسعة و مخلطة
انا من 48 مش من 48 ولاية قصدي من غليزان
منعرف لهجتنا مخلطة قااع يقولولنا رايحة لوهران شوية
صحيت مالكو على الموضوع الزين​
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السلام عليكم
ايه ختي عبقرينو لهجة غيليزان تشبه بزاف لهجة وهران أنا مانفرقش بيكم وبين الوهارنا
تقريبا نفس الكلمات تستعملوهم على حساب واش نعرف
الشكر لك ختي ايمانو
 
يونس قاسم

يونس قاسم

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
1 جويلية 2016
المشاركات
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الإعجابات
11,535
النقاط
391
#12
قال Skor m@k:
صح خويا يونس باين من لهجتك من ولاية الجلفة
نتوما معروفين بحرف القاف هذيك هي الميزة تاعكم
بقداقد هذي جامي سمعت بيها
ايه ماخفي أعظم سورتو لهجة تاع مسعد يقولو عليها مانفهمولهاش
شكرا لك خوو
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ههههه انا من مسيلة قريب من الجلفة صح
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#13
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#13
قال hakim story:
ههههههههه يامالك
اللهجة نتاع الجلفة راك جبتها سواسوة ههه مع المصطلحات راعي ليا لهون
هههه اواه تليق عليك جلفاوي ماهيش مخرجة عليك نتاع بومرداس
صراحة اللهجة الوحيدة اللي حكيت بيها وما فهمتهاش هي التيليمسانية خخخ
كي شقل مروكي وخلاص هه يعطيك الصحة ياخويا انا في المدينة نتاعي صراحة نقربعا باللهجة نتاعنا
مي كي نروح لباتنة نحاول نفهم اللهجة نتاعي يعني نحذفلهم المصطلحات الصعبة
مي الحمد لله جامي لقيت مشكل مع الهدرة نتاعي ههه بيسك نخدم بزااف بالعربية الفصحى
مي لوكان يجيك واحد من مسعد ياخويا راك تgضب طريق ههه ماتفهم فيها والو ربي يهنيك ههه
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هههه شفت كي تلقيق بيا اللهجة تاع الجلفاوية مي كاين مسطلحات مانفهمش سورتو الى تعمقتو بزاف هههه
على كل حال أنا مانهدرش كيما لي كتبت الهدرة تاع بومرداس نهدر تقريبا كيما تاع الجزائر برك ماشي هدرة تاع المافيا هههه
ايه التلمسانيين يهدرو تقريبا كيما المغاربة وكيما تاع القل وعنابة يهدرو كيما التوانسة
صح سمعت بيها هذي تاع لهجة مسعد بلي صعيبة ههه
أواه وبلاك نفهملها هههه
أنت هنا فاللمة ماتهدرش كيما الجلفاويين مي الصالح تفيقلو بلي ملجلفة
صحيت خوو
 
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Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#14
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#14
قال "viola":
السلاام عليكم
خخخخ اخويا انا مالجلفة و مفهمتش هاذي اخويي هههه "سيربيلي حنجام الضلاح من ذيك لحرادة" وشني ذي اتل ههه يسموك تفهمهالي ضركا :p
أما اللهجات لي نشتيها نموت على السطايفية و السوفية اخاليا هههه
صحيت ^^
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وعليكم السلام
أهلا بك ختي فيوليتا واش راكي بوزريعة ههههه
آه على التبهديلة آه نتري عليك بالبشماق تاع شيماء هههه أنا جبتها من عندكم
باينة عليك ماشي جلفاوية تاع الصح هههه
معنتها جيبلي ولا سيربيلي معروفة كامل نقولوها حنجام كاس ... الضلاح - الماء .. لحرادة - البرادة ولا فريجيدار
يعني جيبلي كاس الماء من الفريجيدار هاهاههاها
ختي أرواحي عندي نقريك أخطيك من بوزريعة هههه
مغسي عليك
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#15
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#15
قال ام راس يابس:
لهجة وهران جبتها شوية mais تلمسان هردتلها جد والديها :LOL:
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ههههه وعلاه أنت تلمسانية ههههه ياك أنت وهرانية وين تعرفي التلمسانية هههه
يرحم والديك قوليلي واش معنتها لكتيبة في تعليقك
نحن لا ندلق هههه عادت توسوسني هذي الكلمة هههه
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#16
إنضم
27 جويلية 2014
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النقاط
12,106
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#16
السلام عليكم

شكرا على الموضوع هذي المرة دورتوها لهجات هههههه خلاص كملتو الكلمات الغريبة تاع بلادنا

هههه راك جبتها قد قد الله يبارك عليك راك طميت كل اللهجات ههههه

المهم راك نسيت المدية ولا متعرفش لهجتنا
احنا لهجتنا قريبة للعاصمة بزاااااف
حنا منقولوش قتلك نقولو ڨتلك
ههههه و كاين شوية شوية برك ميل للجلفة في لهجتنا
و المدية وحدها برك تصيب فيها بزااف لهجات
اما اللهجة لي تعجبني بزاااااف هي لهجة الشاوية يا خويا تعجبني لهجتهم يااسر ياسر
و نحب لهجة الجلفة و يا مامي على لهجة ناس الجلفة نموووووت عليها

و منحبش لهجة الغرب واه و كي داير ههههه بصح نحب ناس الغرب و نموووت عليهم

صحيت مالك عالموضوع يعطيك الصحه هكا نزيدو نتعرفوا اكثر على اللهجات الجزائرية
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#17
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#17
قال مِلْكٌ لَهٌ:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
تقريبامافهمت والو ههههههههههههههه
صحيح انا سكيكدية لكن مانحكيش بالسكيكدية
حتىفي سكيكدة تختلف عندنا اللهجات كل منطقة وعندها اللهجة ديالها
في ولايتياللهجة لمخيرة لسكان القل بالنسبة ليا نموت عليها
اما من غير ولايتي نحب الباتنية و خاصة الشاوية ديالهم شابة بزاف
دمت مميزا متميزا اخي الكريم
تحياتي احترامي و تقديري​
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وعليكم السلام
واش بيك يا ختي شيماء واش مافهمتيش
ايه نتوما تشبه هدرتكم شويا لعنابة ولا لا
ايه تاع القل لهجتهم شابة حتى أنا تعجبني تشبه لهجة التوانسا
تانيت كامل في كل الولايات مدن فيها وتختلف اللهجات
شكرا لك ختي
 
"viola"

"viola"

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
9 جويلية 2014
المشاركات
5,288
الإعجابات
22,913
النقاط
851
الإقامة
اوساكا..
#18
قال Skor m@k:
وعليكم السلام
أهلا بك ختي فيوليتا واش راكي بوزريعة ههههه
آه على التبهديلة آه نتري عليك بالبشماق تاع شيماء هههه أنا جبتها من عندكم
باينة عليك ماشي جلفاوية تاع الصح هههه
معنتها جيبلي ولا سيربيلي معروفة كامل نقولوها حنجام كاس ... الضلاح - الماء .. لحرادة - البرادة ولا فريجيدار
يعني جيبلي كاس الماء من الفريجيدار هاهاههاها
ختي أرواحي عندي نقريك أخطيك من بوزريعة هههه
مغسي عليك
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ايااااااااا تبهديلة هههههه و الله منعرفهم عرفت ق سربيلي خخخخ تبهديلة هدرتنا و هربتلي فيها لالا خيرات خخخ
صحيت
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#19
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#19
قال طموحة:
سلام
هههه التقرقيبة هادي واعرة
وماكنش قدما تركبها في الجملة السحرية
صراحة قدما حوست على كلمات سيبيسيال مالقيتش غير لي قلتهم
بصح ماشي كامل يقولوهم غير المنزgليين على قولتهم
أنا منحبش نهدر هاد الكلمات الغريبة
أنا صح زايدة ومتربية هنا بصح أصلي من سيدي عيسى
تان الهدرة تان ماشي بزاف مبدلة أpار ق و g
وشوية كلمات
أنا تعجبني الهدرة التبسية بزاف هايلة
سلام و شكرا ع الموضوع


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وعليكم السلام
هايجات العاصمية هههه
ايه علبالي ماشي كامل يهدرو هكذاك مي هكذا نشوفو العاصميين كيفاه يهدرو ههه
على كل حال أنا نهدر كيما نتوما تاع الدزاير نورمال
خاطرش سكنت تما كي كنت صغير
ايه هدرة تاع الحدود مع تونس كامل متشابهين وانا هذيك هي لي تعجبني
يعطيك الصحة ختي
شكرا
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#20
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
4,985
الإعجابات
20,614
النقاط
1,901
#20
قال Malika Tlm:
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يعطيك الخير بوه اسم هذا ههههه
درت اخطاء نصححلك مالك ههه
تبقي علي خير تهلا فراسك
اسم راك تحوس هنا ههههه
مالك عامل كي الغزال خموس عليه
فاين تحب نعبيك تحوس لالا ستي ولا منصورة
راني عطيتك معلومات علينا ههههه
تحياتي
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آه شكون هنا ختي مليكة هههههه تضحكي عليا مانعرفش نهدر التلمسانية هههه
مي تقريبا الهدرة هذي تاع ناس الغزوات هوما لي مانفهمولهمش مليح
الله غالب أعرضوني نجي نتعلم من عندكم ههههه
نشوفو @أم منيــــــر تعلمني اللهجة تاعكم
تلمسان والله تعجبني بزاف وان شاء الله هذا الصيف نسيي نجي نحوس عندكم هههه
بصح نتخبى منك ختي مليكة تعودي تجري مورايا تقوليلي ماتعرفش لهجتنا هههه
شكرا لك ختي ان شاء الله نتعلموها
 
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