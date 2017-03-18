اللهجات الجزائرية المتنوعة من الشرق الى الغرب الى الجنوب

ها واش راكم يناس اللمة ان شاء الله تكونو كامل بخير

بعدما هدرنا على بعض الكلمات بالدارجة وشفنا غراباتها وقدمها ومعانيها

وبما أننا في هذا المنتدى العائلي لمتنا اللمة من كل ربوع الوطن وحتى من كل ربوع العالم العربي

وزيد على هذا رانا في منتدى واش راك تهدر

وحنا الجزائريين معروفين بشساعة بلادنا وتنوعها من كل شيء

حتى من اللهجات وكل منطقة واللهجة تاعها

اليوم راح نهدر على بعض اللهجات الجزائرية لي نعرفها

والى ماجبتهاش سواسوة ماتزعفوش مني أعرضوني لعندكم ونتعلم لهجتكم مليح هههه

نبداو من الغرب وبالتحديد من ولاية تلمسان العريقة والمدن تاعها

نمشو غير شويا نلقاو الباهية وهران

نطيرو بلهجتنا لمدينة الورود ولاية البليدة

من مدينة الورود نروحو للعاصمة وماجاورها من مدن

من الجزائر العاصمة نهربو لولاية بومرداس وتحديدا مدينة

دلس

ما حبيتش نحكيش على القبائلية خاطرش القبائلية لغة وليست لهجة وباش مايزعفوش منا القبايل ههه

وأخيرا وصلنا لولاية جيجل واللهجة الجيجلية

وصلنا للجهة الشرقية من البلاد الى بونة ولاية عنابة وماجاورها

قبل الأخير نزوزو بوابة الصحراء وهي الجلفة وماجاورها من ولايات

وفي الأخير نغوصو فصحرائنا الواسعة ومتعددة اللهجات نخيرو منها شويا

ان شاء الله نكون توفقت وعرضتلكم شويا لهجات من لهجات الجزائر الواسعة

في الأخير ماتزعفوش شويا وكل واحد يفتخر بلهجاتو وكامل نحبو اللهجات الجزائرية

مي أنا عن نفسي نحب اللهجة العنابية هههه نموت عليها هههه

أيا كل واحد يقولنا على اللهجة تاعو وواش من لهجة يحبها هنا فالجزائر

تبقى على خير خاي رايحين نتوحشوش بزاف تهلى في روحشتشآسم راك دور هنا أولي ندور معاكخصشم غي البالا و لفاس و نعطيوشم ح زوج براوط نتاع لغبار باش دّريو على البطاطامالكتش ساكتش هكتشجاكيراكم يا ناس اللمة ياك راكم غايا راني نقارع فالردود تاعكمشوالا نروح نيشان فالطريق ولا راك تزعق بياواش حنوني عندك زوج ميادورواتعلبالك ياخو أيا تشو حدايا نقولك على وحد التقرقيبة نخدموهاصباح ربي ركب معايا واد الجون فالطاكسي ذيقهالي ياخو دارلي وحد العفسة جايحا وأنا مرgتلو ياخوأصحبي أيا بوجيو للبور نجيبو فيها قسويلا سردينواش أرايس راك متشختشخ شويا ولا كيفاهنتينة جيبيلي حلكاس تاع لكهوةواشنهي هذا راح تكربعلي مخي يا بن عميومكاين والو حد خويا لو ماكما انا نروح حرgة ديركت أخوياعندي زوز دراري أخويا مكاش خدمة أخوياوشبيك اصحيبي كان اديتني غير نقتلهم الكل خسارة عليك نسيتيياخويا حكيم قعمز هنا ويناه صلاح زقيلوقدوا نمشي الغاسول نشري القبرة تاع لقنم باه نداوي لقنم لمريضةسيربيلي حنجام الضلاح من ذيك لحرادةمكانش مرافق وين يتنزهة الأطفال والطرقان كامل مهرسامشينا للبلدية لقيناها مبلعا مشينا للولاية لقيناها مبلعا