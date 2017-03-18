اللهجات الجزائرية المتنوعة من الشرق الى الغرب الى الجنوب

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طاقم المشرفين
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ها واش راكم يناس اللمة ان شاء الله تكونو كامل بخير
بعدما هدرنا على بعض الكلمات بالدارجة وشفنا غراباتها وقدمها ومعانيها
وبما أننا في هذا المنتدى العائلي لمتنا اللمة من كل ربوع الوطن وحتى من كل ربوع العالم العربي
وزيد على هذا رانا في منتدى واش راك تهدر
وحنا الجزائريين معروفين بشساعة بلادنا وتنوعها من كل شيء
حتى من اللهجات وكل منطقة واللهجة تاعها
اليوم راح نهدر على بعض اللهجات الجزائرية لي نعرفها
والى ماجبتهاش سواسوة ماتزعفوش مني أعرضوني لعندكم ونتعلم لهجتكم مليح هههه
نبداو من الغرب وبالتحديد من ولاية تلمسان العريقة والمدن تاعها
تبقى على خير خاي رايحين نتوحشوش بزاف تهلى في روحشتش
آسم راك دور هنا أولي ندور معاك
خصشم غي البالا و لفاس و نعطيوشم ح زوج براوط نتاع لغبار باش دّريو على البطاطا
مالكتش ساكتش هكتشجا
نمشو غير شويا نلقاو الباهية وهران
كيراكم يا ناس اللمة ياك راكم غايا راني نقارع فالردود تاعكم
شوالا نروح نيشان فالطريق ولا راك تزعق بيا
نطيرو بلهجتنا لمدينة الورود ولاية البليدة
واش حنوني عندك زوج ميادوروات
من مدينة الورود نروحو للعاصمة وماجاورها من مدن
علبالك ياخو أيا تشو حدايا نقولك على وحد التقرقيبة نخدموها
صباح ربي ركب معايا واد الجون فالطاكسي ذيقهالي ياخو دارلي وحد العفسة جايحا وأنا مرgتلو ياخو
من الجزائر العاصمة نهربو لولاية بومرداس وتحديدا مدينة دلس
أصحبي أيا بوجيو للبور نجيبو فيها قسويلا سردين
واش أرايس راك متشختشخ شويا ولا كيفاه
ما حبيتش نحكيش على القبائلية خاطرش القبائلية لغة وليست لهجة وباش مايزعفوش منا القبايل ههه
وأخيرا وصلنا لولاية جيجل واللهجة الجيجلية
نتينة جيبيلي حلكاس تاع لكهوة
واشنهي هذا راح تكربعلي مخي يا بن عمي
وصلنا للجهة الشرقية من البلاد الى بونة ولاية عنابة وماجاورها
ومكاين والو حد خويا لو ماكما انا نروح حرgة ديركت أخويا
عندي زوز دراري أخويا مكاش خدمة أخويا
وشبيك اصحيبي كان اديتني غير نقتلهم الكل خسارة عليك نسيتي
قبل الأخير نزوزو بوابة الصحراء وهي الجلفة وماجاورها من ولايات
ياخويا حكيم قعمز هنا ويناه صلاح زقيلو
قدوا نمشي الغاسول نشري القبرة تاع لقنم باه نداوي لقنم لمريضة
سيربيلي حنجام الضلاح من ذيك لحرادة
وفي الأخير نغوصو فصحرائنا الواسعة ومتعددة اللهجات نخيرو منها شويا
مكانش مرافق وين يتنزهة الأطفال والطرقان كامل مهرسا
مشينا للبلدية لقيناها مبلعا مشينا للولاية لقيناها مبلعا
ان شاء الله نكون توفقت وعرضتلكم شويا لهجات من لهجات الجزائر الواسعة
في الأخير ماتزعفوش شويا وكل واحد يفتخر بلهجاتو وكامل نحبو اللهجات الجزائرية
مي أنا عن نفسي نحب اللهجة العنابية هههه نموت عليها هههه
أيا كل واحد يقولنا على اللهجة تاعو وواش من لهجة يحبها هنا فالجزائر