Meyer Ghaity
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تقنية السخان الشمسي تستخدم لتحويل اشعة الشمس إلى طاقة حرارية لتسخين المياه بواسطة مجمع الطاقة الشمسية، وعملية تسخين المياه بواسطته لا تحتاج سوى لإشعة الشمس لذلك يتم تثبيته اعلى المباني ليقوم بهذه العملية، وتم استخدام هذه التقنية من قبل الولايات المتحدة ماقبل 1900 ميلادياً .
اذا, ليه ممكن تستخدم السخان الشمسي ؟
السخان الشمسي
قبل اي حاجة, دعنى اعرض لك 3 حقائق عن السخان الشمسي ,وهذه المعلومات سوف تساعدك على اتخاذ قرارك لاستخدام السخان الشمسي في منزك او مكان عملك.
1_تم استخدام تقنية السخان الشمسي من قبل اسرائيل وكانت من اوائل الدول في إستخدامه للمنازل سنة 1980، وتصل الى 40 % نسبة استخدامها له وذلك عاد عليها بتوفير في الطاقة بشكل كبير.
2_توفير مايقرب من 30 % من فاتورة الكهرباء، تسخين لدرجة حرارة 80 سليسيوز 10 سنوات عمر افتراضي بدون تلوث.
3_ 24 ساعة مياه ساخنة صيف وشتاء.
كيف يعمل السخان الشمسي
أنظمة السخانات الشمسية تحتوى على جزئين مهمين وهما مجمع الطاقة الشمسية وخزان المياه. هناك نوعان من انظمة السخانات الشمسية: النوع النشط (active) والنوع الاخر (passive)وهذين النوعين يوقوا بنفس عملية التسخين ولكن النوع active اكثر تطور في عملية التسخين بالطاقة الشمسية لانه يمتاز بإمتلاكه مضخه للمياه + متحكم في عملية التسخين خلافاً بالنوع passive.
النوع Active في انظمة السخانات الشمسية
وهذا انوع من أنظمة السخان الشمسي هو نظام ذكي بيقوم بعملية التسخين وبشكل اكثر تحكماً بحيث يضاف له كما ذكرنا مضخة مياه بيتم التحكم بيها من خلال دائرة الكترونية تتحكم في ضخ الماء البارد وادارة عملية التسخين بشكل افضل.
النوع Active له نوعان وهما:
Direct circulation
وهو نظام لتسخين المياه يندرج تحت Active من انظمة السخان الشمسي ويتكون من مضخة للمياه ومتحكم واضافتاً للجزئين الاساسيين مجمع الطاقة الشمسية وخزان المياه، وهذا النوع لايناسب المناطق المعرضة لوصول درجة الحرارة الى درجة التجمد.
Indirect
وهو نظام ايضاً يمتلك مضخة للمياه وخزان ومجمع للحرارة وهذا نوع ايضاً يندرج تحت Active ولكن يمتاز عن Direct في عملية التركيب الداخلي لامتلاكه سائل داخل انابيبت المجمع للحرارة، وهذا النوع indirect بيتم استخدامه في المناطق المعرضة لانخفاض درجة الحرارة الى درجة التجمد.
النوع Passive في انظمة السخانات الشمسية
يختلف هذا النوع عن الاول بانه لا يمتلك المتحكم في ضخ المياه غير انه قليلاً ما يحتاج الى صيانة كثيراً واقل في السعر ويقوم بـ عملية تسخين المياه من خلال المجمع للطاقة الشمسية والخزان.
Integral collector-storage
يوفر لك هذا النوع احتياجك من الماء الساخن في الصباح والمسائي ومناسب جداً للمنازل ويعمل جيداً في المناطق التي لا تصل درجة الحرارة فيها الى درجة التحمد.
Thermosyphon
يتدفق الماء داخل السخان عندما يرتفع الماء الدافئ او الساخن الى اعلى السخان ويتدفق الى مواسير المياه الساخنة داخل المنزل، ويثبت الخزان أسفل المجمع لكي تتم دورة المياه الساخن والماء البارد داخل الخزان بالشكل الصحيح،
حيث ان الماء الساخن سوف يحتل القسم الاعلى من الخزان والماء البارد يدفق من اسفل الخزان الى المجمع وتحدث عملية ارتفاع وتدفق معتمداً على كثافة الماء في الحالة الباردة والساخنة .
للمزيد من الشرح مرفق لك كتاب pdf قد يساعدك على فهم السخان الشمسي
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