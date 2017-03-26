♡ سأنزع قلبي كي لا أحبك أكثر ♡

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميسم منصور, ‏26 مارس 2017.

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  1. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    لا بأس في أن تصفني بصاحبة الألاعيب .. انا الكاذبة؟ أنا الخائنة؟ أنا من تسعى وراء أصحاب ال...؟ لما لم تكن كلماتك الأخيرة معي هكذا؟ لما لم تصرخ بوجهي و تعترف مجددا بحبك لي؟ لما لم تواجهني؟ أ هكذا عرفتك؟ فقد كنت صاحب الجرأة .. ذلك البطل الذي لا يخشى شيئا .. أين كل هذا؟ أ أنت حقا من أحببته ذات يوم؟ أ انت من ضحيت لأجله .. لم تستطع أن تعترف بحبك حتى في آخر اللحظات التي كنا بها معا .. تلك اللحظات التي احترق قلبي فيها بشدة .. كنت أخرج فيها كلمات لست أعنيها .. احبك و تعلم هذا و مع ذلك ماذا فعلت..؟ تركتني ...؟ بكل تلك البساطة .. ليصلني خبر بأنك تسهر الليل تبكي لأجلي ..! أنك لا تصحى للصباح .. لما الندم بعد فوات الأوان؟ لما تلك الكلمات القاسية و القلب المتحجّر بعدها تظهر جانبك اللين الرقيق.. جانبك الضعيف ..؟ أ تحاول جعلي أصدق ترّهاتك مجددا لأعود اليك؟ أم تحاول الظهور على أنك المظلوم في قصة الحب هذه .. أ تلعب دور الضحية حقا؟ أ تذكر لكم مرة بحثت عن رضاك .. و تغاضيت عن أخطائك .. سامحتك آلاف المرات لكن أظننت حقا أنه لن يأتي يوم و أودّعك فيه؟ أظننتي بدون كرامة لأراك تلاعب الفتيات أمامي و أسمح بذلك ...؟ من تظنها ستتحمل أعمالك هذه .. مشروب ليل نهار .. مصاحبة عاهر... أصحاب سوء .. كلام ........ هي جوانب كنت أحاول مساعدتك على اصلاحها و اليوم أعلن أني فشلت ... فأنت لست بشرا .. تدّعي الحب لحظة و أتفاجئ بظهور شخص آخر أمامي لحظة أخرى .. تقلباتك لم أعد أحتملها .. رغم أن حبي لك لم ينتهي و لا أظنه سينتهي أبدا .. الا أنك لن ترى وجهي مرة أخرى .. فقد احتملتك لآخر لحظة .. لن أنكر أبدا وقوفك معي في العديد من المواقف .. و لن أنكر أنك كنت رجلا بمعنى الكلمة .. الا أنك لم تعرني اهتماما كافيا في حياتك .. فلك العديد من الأولويات تسبقني في قائمتك .. و ذلك شيء ليس لدي القدرة على احتماله فاما أن أكون الأولى لديك و اما أن نفترق .. و الحمد لله تمكّنت من اتخاذ قرارك و هذه كانت النتيجة ..
    أتذكر يوم قلت لي أن أغيب متى شئت فربما سنة أو سنتين فقط و تنساني .. أتمنى أن تكون لازالت لديك تلك القدرة .. لدي احساس كبير أننا سنلتقي مجددا بعد سنوات ربما .. حينها ستكون قد كوّنت عائلة و أكون قد حققت أحلامي .. لتتقاطع طرقنا و أخبرك حينها أني ظللت على العهد .. لم أخلف بوعدي لك فلم اكن من نصيب أحد آخر .. حينها ترتسم على وجهك ابتسامة الحقير لاخباري أنك قد تزوجت و أنجبت أولادا .. أنت سعيد؟ هه اخبرك حينها أنه هنا يكمن الفرق بين حبي و حبك .. أما ان حدث العكس تماما و وجدتك يوما أمام باب بيتي تحمل وردا و تكلّم المسؤول عني .. حينها أعتذر لك بشدة على اساءة ظني بك .. و ربما لن نلتقي أبدا و يكتب كل منا قصته و يدفنها بعيدا عن حياته الجديدة .. و لكن الجزء الأفضل ان اختفينا عن الوجود سويا .. فلا أحد منا سيتألم .. و لن نضطر لسماع تفاهات المجتمع البائس أكثر ..! الفراق صعب الا أنه يحفظ الكرامة ..
    صغيرة سن تتحدث عن الحب ..؟ أ تعتقدون حقا أن ما تسمونه حبا لا يكون الا في سنكم ؟ و هل تعتقدون أنكم أوفياء بقدرنا؟ هل تعتقدون حبنا حب مراهقة و سيزول مع الوقت؟ أم أنه مجرد اعجاب .. ؟ دعوني أقول اذن تبا لكم ..!
    افترقنا و قلبي لازال ينبض من أجلك فقط .. أتمنى أن تكون بخير ..
    (الموضوع قد نشر سابقا في احدى المواقع لكنه يعود لي .. تحياتي للجميع)
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #1
  2. aljentel

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    أريد ان اعبر لكِ عن احترامي ... تلك الحرقه التي تظهر جليا على حروفك لم تحبط عزيمتك فشجاعتك تفوقها وان كانت مؤلمه ...
    الافتراق أمر متوقع في كل حين فلن تكونا اول المفارقين ولا آخرهم ... حينما يكون الامل مفقود في رأب الصدع فالإفتراق بد لابد منه ...
    عوضك الله خيرا منه ...
     
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    aljentel, ‏26 مارس 2017
    #2
  3. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    "لو كانَ لي قلبان لعشت بواحدٍ ، وأفردت قلباً في هواك يعذبُ

    لكنَّ لي قلباً تّملكَهُ الهَوى ، لا العَيشُ يحلو لَهُ ولا الموت يقربُ "
     
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    aljentel, ‏26 مارس 2017
    #3
  4. ضحية قلب

    ضحية قلب :: عضو منتسِب ::

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    تفردت بقلم دونه الأقلام تكتب فتعبر بنثرها الراقي وترسم جداولا للحياة يعبرها الفكر الراقي
    بوركت أخيتي على ما جاد به خاطرك *-*
     
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    ضحية قلب, ‏26 مارس 2017
    #4
  5. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    صحيح ما قلت أخي ..
    بارك الله فيك على طيب المرور و ردك الطيب .. تحياتي ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #5
  6. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    و فيك بارك الرحمان أخي الكريم ..
    سررت بمرورك و طيب ردك .. تحياتي لك ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #6
  7. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    لا تعجبي اختاه و لا تتالمي من كان صادق في حبه و صادق مع نفسه يسر الله ما هو خيرا له
    لا فرقك الله مع محب و رزقك محبة الله
     
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    Abodi84, ‏26 مارس 2017
    #7
  8. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك أخي على طيب مرورك و عذب كلامك ..
    شكرا لك ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #8
  9. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

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    العفو خيتو
    كلماتك كانت راقية و تستحق القراءة بتمعن
     
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    Abodi84, ‏26 مارس 2017
    #9
  10. hakim story

    hakim story
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    فقط اتمنى ان لا نلتقي
    هكذا يجب ان تكون امنياتنا مع من رحلو وتركونا في موقف اللقاء الاولى حزينون على غدرهم
    في الحقيقة كنت وانا اقرأ لك اقرأ لي
    كانني كتبت كل ذالك
    وكانت تحيز في قلبي بعض الاشياء اوالها وآخرها
    امنية صغيرة
    ليت من كتب هذه الكلمات كانت من اكتب عنها كل يوم
    صدقيني اختي كلمات فائقة الجمال
    تتغلغل الى القلب بكل بساطة شكرا اختي
    لكن اتمنى نقل اموضوع الى قسم البوح وبالظبط قسم المنقولات او محاولات الاعضاء السابقة
    شكرا مجددا
     
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    hakim story, ‏26 مارس 2017
    #10
  11. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    الشكر موصول اليك أخي على رقي هذا الرد ..
    ** نتمنى أن لا نلقاهم مجددا بالكلمات فقط .. أما عن القلوب فهي تتمنى رؤيتهم في كل لحظة ..
    بوركت على طيب مرورك أخي .. تحياتي ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #11
  12. الأفق البعيد

    الأفق البعيد :: عضو مُتميز ::

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    من أراد الرحيل...الله معه..

    وليس حقيقة أننا لانحيا بدونهم...( فلم نولد وحب أحدهم في قلوبنا )..إذن هو شيء مكتسب وليس فطري...

    كما لم يكونوا في حياتنا من قبل...نستطيع ( إن أردنا )..أن نمحوا وجودهم وأثرهم في حياتنا..

    الأمر فقط مجرد ( فكرة ) وأفكار ..تمر في بالنا...نحن من نختار التفكير بهم والتعلق بذكراهم...ونحن من نختار نسيانهم أو عدم التفكير بهم....وبذكرياتهم...

    ( نحن ) من نؤذي أنفسنا..بأنفسنا...دون أن نعلم...
    وإلا...فإن الحياة مستمرة...كالبستان..فيها من الثمار أشكال وألوان....لكننا نختار المُر منها...ونلازمه...وكأنها هي وليس بعدها...

    بيدنا أن ننهض بأنفسنا ونسير قدماً...أو نقف وننعي حالنا والحزن الذي أصابنا...


    صدقتِ في قولكِ...

    والأيام والزمن كفيل بمحو الألم الناتج عنه واندثاره...


    دمتِ في أمان الله وحفظه...
     
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    الأفق البعيد, ‏26 مارس 2017
    #12
  13. habchisalaheddin

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    الي حبّك حبّو اكثير ...و اللي باعك لا تشتريه
    *الشيخ المجدوب رحمه الله*
     
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    habchisalaheddin, ‏26 مارس 2017
    #13
  14. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    صدقت في كل ما قلته حيث أنني لم أجد بما سأجيب هه ..
    فقط .. كلامك حقيقة في أنه يمكننا النهوض بأنفسنا و نسيانهم ... الا أن الأمر صعب قليلا كأنك تريد انتزاع جزء من قلبك دون أن تموت .. بارك الله فيك و دمت في رعاية الله و حفظه أخي ..
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #14
  15. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    (y) صحيح ..
    بوركت على طيب مرورك أخي .. :)
     
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    ميسم منصور, ‏26 مارس 2017
    #15
  16. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    عزف جميل من الكلمات

    النوتة التي تصعد إلى سلم العتاب و عدم تقبل الفقد هي حزينة لكنها مليئة بالجمال الذي يعطي دروس و تجارب

    تاكدي انه لايوجد من يحبك و يتركك تسبحين في الدموع بل هناك من يستغل نقطة ضعف في المشاعر لقضاء فراغه ثم يرحل

    كما قال أحد الحكماء لَا ترغب فِيمَن يزهد فِيك فَتحصل على الخيبة والخزي و لَا تزهد فِيمَن يرغب فِيك فَإِنَّهُ بَاب من أَبْوَاب الظُّلم

    للوهلة عندما يكون الجرح جديد قد تظنين أنه لا يمكن النسيان لكن الزمان يعوض كل شيء بالأفضل بل يجعلنا نتمنى لو تقابلنا     بأشخاص منذ زمن

    فالسمكة أينما تضعها في الماء تسبح و لاتختار أسماء البحار بل تستقر أين الأمان .

    تسلمي
     
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    الأزرق الملكي, ‏28 مارس 2017
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    احسست بكل حرف خطته يمناك
    بارك الله فيكي وجزاكي خيرا على صبركي
    لا يمكن ولا اعرف كيف اتكلم حين اعجب بشيء ، التزم الصمت فقط فارجو تقبل صمتي
    و تعلمت شيءا :
    من يحبك يتغير من اجل الله اولا ورضاءه و ليكون لك انسانا كما يحب الله و الرسول
    من يحبك يحارب الظروف لاجلك و ليس يحاربك لاجل الظروف
    من يحبك يذكرك بالله والرسول و ليس العكس
    من يحبك يحبك كما انت بعيوبك قبل حسناتك و انما يريد ان تغير عيوبك ليرضى الله عنك لا غير

    ارجو تقبل مروري اختي الكريمة
    تحياتي احترامي و تقديري
    في امان الله و حفظه​
     
    التعديل الأخير: ‏28 مارس 2017
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    missing heart, ‏28 مارس 2017
    #17
  18. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    جميل ما كتبته اخيتي
    اخبرتك يوما ان كتاباتك تعجبني
    احسنت واصلي
     
    السحاب العابر و ميسم منصور معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏28 مارس 2017
    #18
  19. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    رد كافي ليحيي فينا الأمل من جديد _ بارك الله فيك اخي على مرورك العطر الذي انار موضوعي _ تحياتي لك _
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    ميسم منصور, ‏28 مارس 2017
    #19
  20. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُشارك ::

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    صدقت في كل كلمة قلتها _ سررت جدا ان موضوعي نال اعجابك _ شكرا جزيلا على طيب المرور _
    دمت(ي) في رعاية الله و حفظه _
     
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    ميسم منصور, ‏28 مارس 2017
    #20
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