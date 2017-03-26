♡ سأنزع قلبي كي لا أحبك أكثر ♡

لا بأس في أن تصفني بصاحبة الألاعيب .. انا الكاذبة؟ أنا الخائنة؟ أنا من تسعى وراء أصحاب ال...؟ لما لم تكن كلماتك الأخيرة معي هكذا؟ لما لم تصرخ بوجهي و تعترف مجددا بحبك لي؟ لما لم تواجهني؟ أ هكذا عرفتك؟ فقد كنت صاحب الجرأة .. ذلك البطل الذي لا يخشى شيئا .. أين كل هذا؟ أ أنت حقا من أحببته ذات يوم؟ أ انت من ضحيت لأجله .. لم تستطع أن تعترف بحبك حتى في آخر اللحظات التي كنا بها معا .. تلك اللحظات التي احترق قلبي فيها بشدة .. كنت أخرج فيها كلمات لست أعنيها .. احبك و تعلم هذا و مع ذلك ماذا فعلت..؟ تركتني ...؟ بكل تلك البساطة .. ليصلني خبر بأنك تسهر الليل تبكي لأجلي ..! أنك لا تصحى للصباح .. لما الندم بعد فوات الأوان؟ لما تلك الكلمات القاسية و القلب المتحجّر بعدها تظهر جانبك اللين الرقيق.. جانبك الضعيف ..؟ أ تحاول جعلي أصدق ترّهاتك مجددا لأعود اليك؟ أم تحاول الظهور على أنك المظلوم في قصة الحب هذه .. أ تلعب دور الضحية حقا؟ أ تذكر لكم مرة بحثت عن رضاك .. و تغاضيت عن أخطائك .. سامحتك آلاف المرات لكن أظننت حقا أنه لن يأتي يوم و أودّعك فيه؟ أظننتي بدون كرامة لأراك تلاعب الفتيات أمامي و أسمح بذلك ...؟ من تظنها ستتحمل أعمالك هذه .. مشروب ليل نهار .. مصاحبة عاهر... أصحاب سوء .. كلام ........ هي جوانب كنت أحاول مساعدتك على اصلاحها و اليوم أعلن أني فشلت ... فأنت لست بشرا .. تدّعي الحب لحظة و أتفاجئ بظهور شخص آخر أمامي لحظة أخرى .. تقلباتك لم أعد أحتملها .. رغم أن حبي لك لم ينتهي و لا أظنه سينتهي أبدا .. الا أنك لن ترى وجهي مرة أخرى .. فقد احتملتك لآخر لحظة .. لن أنكر أبدا وقوفك معي في العديد من المواقف .. و لن أنكر أنك كنت رجلا بمعنى الكلمة .. الا أنك لم تعرني اهتماما كافيا في حياتك .. فلك العديد من الأولويات تسبقني في قائمتك .. و ذلك شيء ليس لدي القدرة على احتماله فاما أن أكون الأولى لديك و اما أن نفترق .. و الحمد لله تمكّنت من اتخاذ قرارك و هذه كانت النتيجة .. أتذكر يوم قلت لي أن أغيب متى شئت فربما سنة أو سنتين فقط و تنساني .. أتمنى أن تكون لازالت لديك تلك القدرة .. لدي احساس كبير أننا سنلتقي مجددا بعد سنوات ربما .. حينها ستكون قد كوّنت عائلة و أكون قد حققت أحلامي .. لتتقاطع طرقنا و أخبرك حينها أني ظللت على العهد .. لم أخلف بوعدي لك فلم اكن من نصيب أحد آخر .. حينها ترتسم على وجهك ابتسامة الحقير لاخباري أنك قد تزوجت و أنجبت أولادا .. أنت سعيد؟ هه اخبرك حينها أنه هنا يكمن الفرق بين حبي و حبك .. أما ان حدث العكس تماما و وجدتك يوما أمام باب بيتي تحمل وردا و تكلّم المسؤول عني .. حينها أعتذر لك بشدة على اساءة ظني بك .. و ربما لن نلتقي أبدا و يكتب كل منا قصته و يدفنها بعيدا عن حياته الجديدة .. و لكن الجزء الأفضل ان اختفينا عن الوجود سويا .. فلا أحد منا سيتألم .. و لن نضطر لسماع تفاهات المجتمع البائس أكثر ..! الفراق صعب الا أنه يحفظ الكرامة .. صغيرة سن تتحدث عن الحب ..؟ أ تعتقدون حقا أن ما تسمونه حبا لا يكون الا في سنكم ؟ و هل تعتقدون أنكم أوفياء بقدرنا؟ هل تعتقدون حبنا حب مراهقة و سيزول مع الوقت؟ أم أنه مجرد اعجاب .. ؟ دعوني أقول اذن تبا لكم ..! افترقنا و قلبي لازال ينبض من أجلك فقط .. أتمنى أن تكون بخير .. (الموضوع قد نشر سابقا في احدى المواقع لكنه يعود لي .. تحياتي للجميع)