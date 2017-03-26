♡ سأنزع قلبي كي لا أحبك أكثر ♡

السلام عليكم



عزف جميل من الكلمات



النوتة التي تصعد إلى سلم العتاب و عدم تقبل الفقد هي حزينة لكنها مليئة بالجمال الذي يعطي دروس و تجارب



تاكدي انه لايوجد من يحبك و يتركك تسبحين في الدموع بل هناك من يستغل نقطة ضعف في المشاعر لقضاء فراغه ثم يرحل



كما قال أحد الحكماء لَا ترغب فِيمَن يزهد فِيك فَتحصل على الخيبة والخزي و لَا تزهد فِيمَن يرغب فِيك فَإِنَّهُ بَاب من أَبْوَاب الظُّلم



للوهلة عندما يكون الجرح جديد قد تظنين أنه لا يمكن النسيان لكن الزمان يعوض كل شيء بالأفضل بل يجعلنا نتمنى لو تقابلنا

بأشخاص منذ زمن



فالسمكة أينما تضعها في الماء تسبح و لاتختار أسماء البحار بل تستقر أين الأمان .