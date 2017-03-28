افتتاح سلسلة (فلنرتقي)

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة sanaya, ‏28 مارس 2017.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    [​IMG]

    أخواتي وإخواني
    اليوم افتتحت سلسلة جديدة في منتدى التنمية البشرية و تطوير الذات بعنوان فلنرتقي
    وهي سلسلة متنوعة تصب عموما على كيفية الرقي بأفكارنا و تحسين حياتنا نحو الأفضل و السعي والمضي قدما نحو أهدافنا
    مايميز هذه السلسلة أنها ليست بحثا أو دراسة
    وإنما لاأطرح فكرة إلا وأنا أطبقها في حياتي أو بصدد تطبيقها حتى نكون أكثر واقعية
    و كذلك يشرفني أن يقترح علي الأعضاء المواضيع و الأفكار التي يرغبون أن أطرحها في أعداد السلسلة
    و كذلك يمكن لأي عضو أن يشارك في عدد من أعداد السلسلة
    شرط أن يخبرني بذلك مسبقا
    فمثلا كتبت :
    سلسلة (فلنرتقي) 3 الأهداف وأهميتها
    وتأتي بعدها @الصحافية الساخرة مثلا تريد نشر العدد التالي هي
    فتخبرني بعنوان العدد والذي هو على سبيل المثال :
    كيف تستفيد من تجاربك
    حينها أوجهها لأن العنوان هو :
    سلسلة (فلنرتقي) 4 كيف تستفيد من تجاربك
    ويجب على كل من يشارك في السلسلة الالتزام بالعنوان ورقم السلسلة الذي أطرحه
    و كذلك وضع إشارة لقراءة العدد
    أي بيت القصيد أنه يمكن لأي عضو المشاركة في أعداد السلسلة ولكن بعد موافقة صاحبةالسلسلة
    وأي مشارك يشارك في السلسلة من دون إذن صاحبتها لاتحتسب مشاركته ليس للاحتكار و إنما حفاظا على النظام و ترتيب أعداد السلسلة
    و مرحبا بكم
    سلام
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 مارس 2017
    امنيات, mohamedfathi, السحاب العابر و 5 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #1
  2. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    mohamedfathi, السحاب العابر, ،كارينا، و 4 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    2,936
    الإعجابات المتلقاة:
    8,833
    نقاط الجوائز:
    1,361
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم
    اهلا اختي ااغالية الراقية في افكارها ؛ احب مجال تطوير الذات كثيرا ؛ فلنرتقي يا اخية
    لكن ارحب بفكرتك الرائعة ؛ لكنني اود اااستفسار اكثر هههه ، مثلا أنا اطرح عليك موضوع في تنمية الثقة بالمفس او التخلص من الخوف والثقة في القدرات ؛ كيف لم افهم انت من تبحثين في هذا الموضوع وتوجهينني هكذا تقصدين
     
    السحاب العابر, ميلينا, ،كارينا، و 2 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏28 مارس 2017
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,134
    الإعجابات المتلقاة:
    19,557
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    أنا موافق و متابع و أي خدمة راني هنا
    بالتوفيق أختي
     
    السحاب العابر, ،كارينا،, الصحافية الساخرة و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏28 مارس 2017
    #4
  5. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    8,763
    الإعجابات المتلقاة:
    19,729
    نقاط الجوائز:
    751
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    بارك الله فيكي و جزاكي كل خير و جعل كل حرف تخطه يمناكي في موازين حسناتكي
    كنت مشرفة هدا القسم من قبل و بسبب غيابي الغير مبرر قامو بازالتي و اعتقد خير مافعلو
    وضعت مواضيع كثيرة ، وتمت اعادتها بصيغ مختلفة هنا
    و احب ان اشارك باذن الله
    اسال الله ان يجعلنا من المفيذين النافعين غير الضارين
    بارك الله فيكي وجزاكي خيرا للدعوة
    ارجو تقبل مروري
    تحيات احترامي و تقديري
    في امان الله و حفظه​
     
    السحاب العابر, ميلينا, ،كارينا، و 2 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏28 مارس 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,987
    الإعجابات المتلقاة:
    7,616
    نقاط الجوائز:
    561
    الجنس:
    أنثى
    إن شاء الله راح نشارك بصح حتى نفهم مليح كيفية المشاركة وكيفاه نراسلوك ؟ المهم شكرا عل فكرة
     
    ميلينا, ،كارينا،, sanaya و 2 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏28 مارس 2017
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لا أختي كل عدد يطرح موضوع و نقطة جديدة في أي مجال حتى لو كان صحي ولكن دائما تكون فكرة للتغيير نحو الأفضل وليست كل أعداد السلسلة متشابهة كل خترة نطرح حاجة جديدة
    وتقدري مثلا تطلبيني باش نعطيك الفرصة تكتبي عدد نتي
    فهمتيني ؟
    ومشكورة ختي
     
    السحاب العابر, ،كارينا،, الصحافية الساخرة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أوه أعتذر
    طرحت السلسلة من دون أخذ إذن المشرفين
    مشكور أخي على الموافقة
     
    missing heart, ،كارينا، و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    2,936
    الإعجابات المتلقاة:
    8,833
    نقاط الجوائز:
    1,361
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    اه حسنا
    وما هو اول موضوع متشوقة لنبدأ ونفهم جيدا طريقة المشاركة ; وانا قد اخبرتك يوما ان تفيدينا في مجال الرياضة وتوسعي الموضوع مليح ان شاء الله تقدري تطرحي موضوع فهذا المجال
     
    السحاب العابر, ،كارينا،, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏28 مارس 2017
    #9
  10. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,608
    الإعجابات المتلقاة:
    34,504
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    فكرة رائعة اختي مريم
    في المتابعة باذن الله
    و ان شاء الله سنشارك معكم في احياء هذه المبادرة
    شكرا
     
    missing heart, ،كارينا، و sanaya معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏28 مارس 2017
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مشكورة أختي
    نعم أعتقد أن الإشراف ليس سهلا فهو مسؤولية والتزام بعدم الغياب مشكورة على مرورك أخية
     
    ،كارينا، و missing heart معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #11
  12. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أختي حبيتي تشاركي في عدد تخبريني فالردود وخلي حتى نبدا و تشوفي طريقة العمل والنشر
     
    الصحافية الساخرة, ،كارينا،, دعاء الجنات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #12
  13. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    نعم س
    نعم سأتطرق للرياضة وكل مقترحاتكم
    غدوا بإذن الله سأبدأ و مبعد أكيد راح تدي فكرة على السلسلة
    سلام
     
    الصحافية الساخرة, ميلينا, ،كارينا، و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #13
  14. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ومشكور على التشجيع أخي صلاح
    ونتمنى العمل يكون فالمستوى و ينال إعجاب الجميع
    سلام
     
    ،كارينا،, الصحافية الساخرة و missing heart معجبون بهذا.
    sanaya, ‏28 مارس 2017
    #14
  15. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    3,403
    الإعجابات المتلقاة:
    5,850
    نقاط الجوائز:
    991
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    موفقة باذن الله
    شرف لي ان اشاركك
    نتمنى لك مزيد من الابداع في الكتابة الهادفة
     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر, ،كارينا، و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏29 مارس 2017
    #15
  16. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ويشرفني أكثر تواجدك فلك ألف شكر
     
    ،كارينا،, الصحافية الساخرة و ميلينا معجبون بهذا.
    sanaya, ‏29 مارس 2017
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,689
    الإعجابات المتلقاة:
    10,148
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة مبادرة جميلة الله يعينك ويقويك
    مبروك الف مبروك
    وأنا هنا اذا احتجتم الى مساعدة وسأتابع المواضيع المطروحة بإذن الله.
    اتمنى أن تطرح مواضيع مفيدة ومتنوعة.
    أشجعك(y)
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر, ميلينا و 2 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏29 مارس 2017
    #17
  18. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مش
     
    ،كارينا،, الصحافية الساخرة و حلم كبير معجبون بهذا.
    sanaya, ‏29 مارس 2017
    #18
  19. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,586
    الإعجابات المتلقاة:
    57,878
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    يعطيك الصحة فكرة طيبة
    ان شاءالله يتفاعل معها الاعضاء
    وان شاءالله سأحاول تقديم عدد من هذه السلسلة...
    تم التثبيت والختم.
     
    الصحافية الساخرة, ،كارينا،, sanaya و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏29 مارس 2017
    #19
  20. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,849
    الإعجابات المتلقاة:
    5,468
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    مشكورة على التشجيع أختي
    و نتمنى نلقى التفاعل
    ويشرفني أنك تنشرين عدد من أعدادها ألف شكر على نرورك
     
    الصحافية الساخرة, حلم كبير, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏29 مارس 2017
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة