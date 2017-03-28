افتتاح سلسلة (فلنرتقي)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي وإخواني اليوم افتتحت سلسلة جديدة في منتدى التنمية البشرية و تطوير الذات بعنوان فلنرتقي وهي سلسلة متنوعة تصب عموما على كيفية الرقي بأفكارنا و تحسين حياتنا نحو الأفضل و السعي والمضي قدما نحو أهدافنا مايميز هذه السلسلة أنها ليست بحثا أو دراسة وإنما لاأطرح فكرة إلا وأنا أطبقها في حياتي أو بصدد تطبيقها حتى نكون أكثر واقعية و كذلك يشرفني أن يقترح علي الأعضاء المواضيع و الأفكار التي يرغبون أن أطرحها في أعداد السلسلة و كذلك يمكن لأي عضو أن يشارك في عدد من أعداد السلسلة شرط أن يخبرني بذلك مسبقا فمثلا كتبت : سلسلة (فلنرتقي) 3 الأهداف وأهميتها وتأتي بعدها @الصحافية الساخرة مثلا تريد نشر العدد التالي هي فتخبرني بعنوان العدد والذي هو على سبيل المثال : كيف تستفيد من تجاربك حينها أوجهها لأن العنوان هو : سلسلة (فلنرتقي) 4 كيف تستفيد من تجاربك ويجب على كل من يشارك في السلسلة الالتزام بالعنوان ورقم السلسلة الذي أطرحه و كذلك وضع إشارة لقراءة العدد أي بيت القصيد أنه يمكن لأي عضو المشاركة في أعداد السلسلة ولكن بعد موافقة صاحبةالسلسلة وأي مشارك يشارك في السلسلة من دون إذن صاحبتها لاتحتسب مشاركته ليس للاحتكار و إنما حفاظا على النظام و ترتيب أعداد السلسلة و مرحبا بكم سلام