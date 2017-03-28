افتتاح سلسلة (فلنرتقي)

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بارك الله فيكي و جزاكي كل خير و جعل كل حرف تخطه يمناكي في موازين حسناتكي

كنت مشرفة هدا القسم من قبل و بسبب غيابي الغير مبرر قامو بازالتي و اعتقد خير مافعلو

وضعت مواضيع كثيرة ، وتمت اعادتها بصيغ مختلفة هنا

و احب ان اشارك باذن الله

اسال الله ان يجعلنا من المفيذين النافعين غير الضارين

بارك الله فيكي وجزاكي خيرا للدعوة

ارجو تقبل مروري

تحيات احترامي و تقديري

في امان الله و حفظه​