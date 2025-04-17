سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد السادس عمر الخيّام

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته



العدد السادس من سلسلة مشاهير علماء المسلمين



الشخصية السادسة هي عالم الرياضيات



عمر الخيّام



وُلد غياثُ الدين عمر بن إبراهيم النٌَيسابوريُّ الخيّامي المعروف بعمر الخيّام سنة 1048 م ب نيسابور في خرسان في إيران



و من كونهةفارسي النشأة إلا أن بعض المؤرخرن ينسبونه إلى قبيلة الخيّامي العربية و يدّل لقبه الخيّام على أن والده كان صاعًا للخِيام

و لا يُعرف الكثير عن حياته المبكرة سِوى أنه كان طفلًا هادئًا يُفّضل الإعتزال و المطالعة

و قد أوقف حياته كلها فيما بعد على العلم و المعرفة و كتب مقالات مختلفة عن مواضيع مختلفة بدءًا من الميكانيك إلى الغيبيات



درس الخيّام الرياضيات التي كانت قاعدته لدراسة الجبر و أنجز نظاما للأرقام أكثر إتساعا من نظام اليونانيين القدماء



قضى عمر الخيّام قِسمًا من طفولته في بَلْخٍ في أفغانستان و تلقى تعليمه على يد المعلم الشهير ( الشيخ محمد المنصوري )

ثم عاد إلى خرسان و تابع دراسته تحت إشراف ( موفَّق النيسابوري ) الذي كان أحد أشهر المعلمين في ذلك الإقليم



و راح يرتاد مراكز التعليم الرئيسية منذ صغره فاختار أن يرحل إلى سمرقند حيث تلقى دعمًا من المعلم الجليل ( أبي طاهر )

و ارتحل بعد ذلك إلى بُخارى حيث لمع اسمه كعالم في الرياضيات و الفلك و راح يكتب رسائل في الرياضيات و الفلسفة

و قد شغل نفسه في حل المسائل الرياضية و الهندسية المُعقدة و كان يسعى إلى ابتكار حلول فريدة لتلك المسائل و يُذكر أن الخيّام كان يملك ذكاءًا حادًا و سرعة بديهة و كثيرا ما تتم مقارنته بعالم و فنان النهضة الأوروبية ( ليوناردو دافنشي )





كان الخيّام يملك مفهومًا معقدًا لعالم العلوم و كام يسعى خلاله إلى الكشف عن حقيقة الكون و في الوقت نفسه تجاوز حدود العقل بإثارته الأسئلة بأسلوب حدسي و يعتقد بعض العلماء أن تفكير الخيّام كان متقدمًا جدا عن زمانه و لكن الإسلاميين المحافظين حقدوا عليه لأنه لم يكُن يؤمن إيمانًا أعمى مثلهم و قدحوا في عقيدته كما كان الصوفيون يخشونه لأنه كان يسخر من ممارساتهم

و قد استوحى الخيّام أفكاره الفلسفية من ( ابن سينا ) الذي كان يمثل نِبراسًا من العلم يجب الإقتداء به

كتب الخيّام مقالات أكاديمية مسهَبة عن. الرياضيات و الهندسة و الجبر و الفيزياء و الفلك و الغيبيات مما ألهم الكثير من العلماء الأوروبيين الذين أتوا بعده

و قد وصلنا ما مجموعه 10 كتب و 30 رسالة من أعماله و ينظر الكثير من الناس إلى عمر الخيّام على أنه كان متشائمًا و لكنه كان في الواقع ذا صِبغة إنسانية مليئة بالحب و الرحمة



كان الخيّام رياضيًا شهيرا و قد كتب سنة 1070 م مقالة عن الجبر تُدعى ( مقالة الجبر و المُقابلة ) و هي نص نموذجي يبين قواعد علم الجبر و يتألف من تصنيف للمعادلات إعتمادًا على تعقُّد تركيبها



و ذكر الخيّام 13 صيغة مختلفة للمعادلات التكعيبية و يُعد أول من طوّر المعادلة ذات حدّيْن



وضع الخيّام كِتابًا في الهندسة سنة 1077 م يُقيّم فيه مفاهيم الرياضي الإغريقي ( إقليدس ) و كان عنوانه ( شرح ما أشكَل من مُصادرات كتاب إقليدس )



و طرح الكتاب نقدًا لفرضية إقليدس عن الخطوط المتوازية و قدّم الخيّام تصوراته الخاصة حول هذا الموضوع

و ربما كان هذه هي الخطوة الأولى لصياغة الهندسة اللاإقليدية

كما ساهم بالإضافة إلى ذلك في نظرية التناسب في الهندسة







وجّه السلطان السَّلجوقيُّ العظيم ( جلال الدين ملكشاه ) دعوة إلى عمر الخيّام ليأتي إلى أصفهان سنة 1074 م ليشيّد مرصدًا فلكيًا بالتعاون مع 7 علماء مشهورين آخرين

و قد أوكل إليه مهمة وضع تقويم شمسي دقيق ليساعد في جِباية الدّخل و الأعمال الإدارية

و قد أنتجت جهوده التقويم المسمى ( التأريخ الجلالي ) حيث قسّم فيه السنة إلى 365.2421 يومًا و تشكل هذه الأيام أساس القويم الإيراني الحديث و للخيّام فضل كبير في نظرية مركزية الشمس

و هو يشير بذلك بذكره أن الشمس لا الأرض هي مركز الكون و أوضح أن الأرض تدور على محورها كما تدور حول الشمس

و رسم خريطة للنجوم التي إنتشرت شُهرتُها في أنحاء بلاد فارس و العالم الإسلامي

كما ألّف سلسلة من الجداول الفلكية سماها ( زيجي ملكشاهي )



و بعد موت الوزير نظام الملك سنة 1092 م سافر الخيّام للحّج إلى مكة المكرمة ثم عاد إلى نيسابور حيث أصبح معلمًا و انشغل بالكتابة



و مع فضله الكبير في العلوم و الفلك إلا أن الخيّام اشتهر في العالم الغربي بأعماله الشعرية المسماة ( الرُّباعيات )

و تعود هذه الشُهرة إلى ترجمة ( إدوارد فيتز جيرالد ) لهذا العمل سنة 1839 م



كتب الخيّام رُباعياته سنة 1120 م و هي مجموعة من القصائد ذات المقاطع المؤلفة من 4 أسطر و يُدعى كل مقطع بالرُّباعي

و ما تزال الرُّباعيات أحد أهم الأعمال الأدبية في العالم و هي تُبين الجانب الفلسفي لعمر الخيّام الذي لم يكن معروفا لمُعظم مُعاصريه و تطرح أشعاره أسئلة عن الحياة و الموت و قد اعتبرها البعضُ عملًا تأمُليًا ينقل أفكارًا صوفية بينما اعتبرها آخرون أفكار إلحادية و تتطرق الأشعار كثيرًا إلى ذكر الخمر و تُظهر حياة الإنسان على أنها هشة و زائلة





كتب عمر الخيّام مقالات أخرى عن الغيبيات و منها ( الرسالة في الوجود ) التي كتبها بالعربية و كتب أيضا ( الخطبة الغّراء ) كرسالة مديح فلسفية تمجّد اللّه



و يرى العلماء أن أفكار الخيّام تحمل في طيّاتها الرُشد و التّطرف في الوقت ذاته و هذا ما يجعل أعماله تتسِم بالتعقيد بحيث يصعُبُ تصنيفها

كما تتميز أعماله بالروحانية و الغُموض التي ما تزال تُحيّر و تُدهش القُراء عبر العصور



بقي عمر الخيّام مُخلصًا لأفكاره و مُعتقداته بينما كان الوضع الإجتماعي و الديني في نيسابور مُعاديا لشِعره و أعماله الفلسفية و رفض الناس قَبول استكشافاته أو اعتباره فيلسوف و لهذا السبب بقيت إمكانياته في عالم الغيبيات خفيةً خلال حياته



توفي عمر الخيّام سنة 1131 م في نيسابور و لا يُعرف سبب وفاته بالضبط



انتهى .... ​