الحزب 2 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏10 أفريل 2017.

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  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    *بسم الله الرحمن الرحيم*
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    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد إذن الله أتممنا الحزب الأول من القرآن الكريم بداية من السور القصار وهذا رابطه
    الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات
    الأخوات الحافظات للحزب الأول والتي أتممن العرض والمراجعة هن:
    أنا ، @لؤلؤة قسنطينة @بشرى ملاك @Soumia hadj mohammed @نعمات @ميلينا
    الأخوات التي بدأن ولم يكملن @المتفائلة @,كارينا,
    الحزب2=من سورة الاعلى الى سورة النبأ
    أتمنى أن يكملن الأخوات الحزب الأول في موضوعه الخاص والإلتحاق بنا في هذا الموضوع ، أي أخت أخرى أرادت المشاركة من الآن مرحبا بها بشرط تراجع الحزب الأول وتكتب (تمت مراجعة الحزب الأول) دون إطالة برنامج الحزب الثاني والذي سيكون في أربع أسابيع، يوم للحفظ ويوم آخر لعرضه هنا.
    ملاحظة :ممنوع الدردشة هنا لعرض المحفوظ
    تنويه:الأحزاب الأخرى سنترك بإذن الله المسافة بين حزب وبين آخر لكي لا تتعب الأخوات ولا تختلق عليهن الأمور، وفي ذلك الوقت اشتغلن بمراجعة الأحزاب المحفوظة

    ==البرنامج==
    برنامج الحزب كااملا

    الاسبوع الأول : من 10أفريل ...الى غاية 16أفريل
    الاثنين :10 افريل حفظ سورة الطارق
    الثلاثاء:11 افريل عرض سورة الطارق
    الاربعاء: 12افريل حفظ سورة البروج
    الخميس:13 افريل عرض سورة البروج
    الجمعة: 14 افريل حفظ سورة الانشقاق
    السبت :15 افريل عرض سورة الانشقاق
    الاحد: 16 افريل مراجعة سور الطارق + البروج + الانشقاق

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    الاسبوع االثاني : من 17 أفريل ...الى غاية 23أفريل
    الاثنين :17 افريل ...حفظ سورة المطففين
    الثلاثاء:18افريل ...عرض سورة المطففين
    الاربعاء: 19افريل...حفظ سورةالانفطار
    الخميس:20افريل... عرض سورة الانفطار
    الجمعة: 21 افريل ...حفظ سورة التكوير
    السبت : 22افريل.. عرض سورة التكوير
    الاحد: 23أفريل ....مراجعة سور المطففين+ الانفطار + التكوير

    [​IMG]

    الاسبوع الثالث : من 24 أفريل ...الى غاية 30أفريل
    الاثنين :24 افريل ...حفظ سورة عبس
    الثلاثاء 25افريل...عرض سورة عبس
    الاربعاء: 26افريل...حفظ من الآية 01 الى الآية . سورة النازعات
    الخميس:27افريل...عرض من الآية 01 الى الآية23 .سورة النازعات
    الجمعة: 28افريل... حفظ من الآية 24 الى الآية 46 سورة الازعات
    السبت29افريل : ما..عرض من الآية 24 الى الآية 46 سورة النازعات
    الاحد: 30 أفريل..... مراجعة سور عبس + النازعات

    [​IMG]

    الاسبوع الرابع : من 01ماي 7...الى غاية ماي
    الاثنين :1 ماي ...حفظ من الآية 01 الى الآية 13 سورة النبا
    الثلاثاء: 2ماي...عرض من الآية 01 الى الآية 13 سورة النبأ
    الاربعاء: 3ماي...حفظ من الآية 14 الى الآية 26 سورة النبأ
    الخميس:4ماي...عرض من الآية 14 الى الآية 24 سورة النبأ
    الجمعة: 5ماي... حفظ من الآية 25 الى الآية 40 سورة النبأ
    السبت : 6ماي...عرض من الآية 25 الى الى الآية 40
    الاحد: 7ماي..... مراجعة سورة النبأ
     
    التعديل الأخير: ‏10 أفريل 2017
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    دعاء الجنات, ‏10 أفريل 2017
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حفظكن الله وبارك ففيكن
    برنامج جيد
    بالتوفيق احبتي في الله
    شكرا للاخت دعاء على التنظيم والمجهود المبذول
     
    بشرى ملاك, لؤلؤة قسنطينة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏10 أفريل 2017
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    بتوفيق للجميع
     
    Soumia hadj mohammed, لؤلؤة قسنطينة, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    نعمات, ‏10 أفريل 2017
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    سورة الطارق
    بسم الله الرحمن الرحيم

    والسماء والطارق (1) وما أدراك ما الطارق (2) النجم الثاقب (3) إن كل نفس لما عليها حافظ (4) فلينظر الإنسان مم خلق (5) خلق من ماء دافق (6) يخرج من بين الصلب والترائب (7) إنه على رجعه لقادر (8) يوم تبلى السرائر (9) فما له من قوة ولا ناصر (10) والسماء ذات الرجع (11) والأرض ذات الصدع (12) إنه لقول فصل (13) وما هو بالهزل (14) إنهم يكيدون كيدا (15) وأكيد كيدا (16) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا (17)
     
    أم ياسمينdz, Soumia hadj mohammed, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏10 أفريل 2017
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    أعتذر على الكتابة في هذا الموضوع وتشويهه ولكن فقط اردت شكركِ على هذا البرنامج
    اظنه يناسبني نوعا ما، خاصة أن لكل سورة مهلة يومين بالإضافة إلى يوم مراجعة في آخر الاسبوع
    شكرا جزيلا سأحاول المواضبة والالتحاق بالأخوات في الوقت المحدد، لأني صراحة أعاني من اكتظاظ شديد في الدراسة
    ان شاء الله سأكون وفية بإذن الله
    شكرا غاليتي @دعاء الجنات ان شاء الله في ميزان الحسنات
    واعتذر مجددا على الكتابة في هذا الموضوع
    بالتوفيق للجميع ان شاء الله
     
    التعديل الأخير: ‏10 أفريل 2017
    ام فاطمه الزهراء, Soumia hadj mohammed, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏10 أفريل 2017
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الإثنين :
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    باسم الله الرحمان الرحيم

    سورة الطارق :

    ﴿ و السماء و الطارق (1) و ما أدراك ما الطارق (2) النجم الثاقب (3) إن كل نفس لما عليها حافظ (4) فلينظر الإنسان مما خلق (5) خلق من ماء دافق (6) يخرج من بين الصلب و الترائب (7) إنه على رجعه لقادر (8) يوم تبلى السرائر (9) فما له من قوة و لا ناصر (10) و السماء ذات الرجع (11) و الأرض ذات الصدع (12) إنه لقول فصل (13) و ما هو بالهزل (14) إنهم يكيدون كيدا (15) و أكيد كيدا (16) فمهل الكافرين أمهلهم رويدا (17) ﴾
     
    Soumia hadj mohammed, بشرى ملاك, دعاء الجنات و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏10 أفريل 2017
    #6
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم. الله الرحمن الرحيم
    سورة الطارق
    والسمآء والطارق* مآأرىك ماالطارق* النجم الثاقب*إن كل نفس لما عليها حافظ* فلينظر الإنسن مم خلق* خلق من مآء دافق* يخرج من بين الصلب والترآئب*إنه على رجعه لقادر* يوم تبلى السرآئر* فماله من قوة ولا ناصر* و السمآء ذات الرجع*والأرض ذات الصدع* إنه لقول فصل* وما هو بالهزل* إنهم بكذون كيدا* وأكيدكيدا * فمهل الكفرين أمهلهم رويدا
     
    بشرى ملاك و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    نعمات, ‏10 أفريل 2017
    #7
  8. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    سورة الطارق
    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    باسم الله الرحمن الرحيم
    والسماء والطارق ١ وما ادراك ما الطارق ٢ النجم الثاقب ٣ ان كل نفس لما عليها حافظ ٤ فلينظر الانسان مما خلق ٥ خلق من ماء دافق ٦ يخرج من بين الصلب والترائب ٧ انه على رجعه لقادر ٨ يوم تبلى السرائر ٩ فما له من قوة ولا ناصر ١٠ والسماء ذات الرجع ١١ والارض ذات الصدع ١٢ انه لقول فصل ١٣ وما هو بالهزل ١٤ انهم يكيدون كيدا ١٥ واكيد كيدا ١٦ فمهل الكافرين امهلهم رويدا ١٧
    صدق الله العظيم
    ملاحظة : لم اكتب الهمزات لاني اكتب من الهاتف وهي غير موجودة به
     
    دعاء الجنات و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏10 أفريل 2017
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    وما ادراك
    يكيدون
     
    Soumia hadj mohammed, ‏10 أفريل 2017
    #9
  10. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    برنامج اليوم
    الثلاثاء:11 افريل عرض سورة الطارق
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والسماء والطارق(1) ومآأدراك مالطارق(2) النجم الثاقب(3) إن كل نفس لما عليها حافظ (4)فلينظر الانسان مم خلق (5)خلق من ماء دافق(6) يخرج من بين الصلب والترائب (7)إنه على رجعه لقادر(8) يوم تبلى السرائر (9) فماله من قوة ولاناصر(10) والسماء ذات الرجع (11)والارض ذات الصدع (12)إنه لقول فصل(13) وماهو بالهزل (14)إنهم يكيدون كيدا (15)وأكيدوا كيدا(16) ومهل الكافرين (17)أمهلهم رويدا(18))
    صدق الله العظيم.
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017
    #10
  11. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    جيد بشرى ملاك.

    ميلينا وسمية
    فلينظر الانسان مم خلق وليس مما خلق
     
    Soumia hadj mohammed و ميلينا معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك مريم ، لا يهم اذا كنتي مشغولة سيكون هناك اوقات للتدارك ، ان شاء الله ربي يعاونا خاصة ان الكتابة تساعد على الحفظ.
     
    دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017
    #12
  13. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    معدرة لم أفهم هل أعيدو كتابة سورة الطارق أم ماذا
     
    Soumia hadj mohammed و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    نعمات, ‏11 أفريل 2017
    #13
  14. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    لا تعيديها
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏11 أفريل 2017
    #14
  15. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيكب
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    نعمات, ‏11 أفريل 2017
    #15
  16. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    معدرة عن الخطأ
    بارك الله فيكي
     
    دعاء الجنات و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    نعمات, ‏11 أفريل 2017
    #16
  17. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الأربعاء :

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمان الرحيم

    سورة البروج :

    ﴿ و السماء ذات البروج (1) و اليوم الموعود (2) و شاهد و مشهود (3) قتل أصحاب الأخدود (4) النار ذات الوقود (5) إذ هم عليها قعود (6) و هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود (7) و ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد (8) الذي له ملك السموات و الأرض و الله على كل شيئ شهيد (9) إن الذين فتنوا المؤمنون و المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق (10) إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير (11) إن بطش ربك لشديد (12) إنه هو يبدئ و يعيد (13) و هو الغفور الودود (14) ذو العرش المجيد (15) فعال لما يريد (16) هل أتاك حديث الجنود (17) فرعون و ثمود (18) بل الذين كفروا في تكذيب (19) و الله من ورائهم محيط (20) بل هو قرآن مجيد (21) في لوح محفوظ (22) ﴾ ​
     
    Soumia hadj mohammed و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏13 أفريل 2017
    #17
  18. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    برنامج اليوم
    عرض سورة البروج

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    بسم الله الرحمن الرحيم

    والسماء ذات البروج     (1)واليوم الموعود (2)وشاهد ومشهود (3)قتل أصحاب الاخدود (3)النار ذات الوقود(4) إذ هم عليها قعود (5)وهم على مايفعلون بالمومنين شهود(6)ومانقموا منهم إلا أن يومنوا بالله العزيز الحميد(7) الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيئ (8)شهيد إن الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق (9)إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير(10)إن بطش ربك لشديد(11)إنه هو يبدئ ويعيد(12) وهو الغفور الودود (13)ذو العرش المجيد (14)فعال لما يريد (15)هل اتاك حديث الجنود (16)فرعون وثمود(17) بل الذين كفروا في تكذيب (18)والله من ورائهم محيط (19)بل هو قرآن مجيد (20)في لوح محفوظ(21)
    صدق الله العظيم
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏13 أفريل 2017
    #18
  19. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    عذرا على التأخر
    يوم الخميس : عرض سورة البروج
    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    باسم الله الرحمان الرحيم
    والسمآء ذات البروج (1) واليوم الموعود (2) وشاهد ومشهود (3) قتل أصحاب الاُخدود (4) النار ذات الوقود (5) إذ هم عليها قعود (6) وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود (7) وما نقموا منهم إلا أن يومنوا بالله العزيز الحميد (8) الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد (9) إن الذين فتنوا المومنين والمومنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق (10) ان الذين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير (11) إن بطش ربك لشديد (12) إنه هو يبدىء ويعيد (13) وهو الغفور الودود (14) ذو العرش المجيد (15) فعال لما يريد (16) هل ِاتاك حديث الجنود (17) فرعون وثمود (18) بل الذين كفروا في تكذيب (19) والله من ورآئهم محيط (20) بل هو قرآن مجيد (21) في لوح محفوظ (22)
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏14 أفريل 2017
    #19
  20. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    الجمعة :

    سورة الإنشقاق :

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    باسم الله الرحمان الرحيم

    ﴿ إذا السماء إنشقت (1) و أذنت لربها و حقت (2) و اذا الأرض مدت (3) و ألقت ما فيها و تخلت (4) و أذنت لربها و حقت (5) يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك كدحا فملاقيه (6) فأما من اوتي كتابه بيمينه (7) فسوف يحاسب حسابا يسيرا (8) و ينقلب الى أهله مسرورا (9) و أما من أوتى كتابه وراء ظهره (10) فسوف يدعوا ثبورا (11) و يصلى سعيرا (12) إنه كان في أهله مسرورا (13) إنه ظن أن لن يحورا (14) بلى إن ربه كان به بصيرا (15) فلا أقسم بالشفق (16) و الليل و ما وسق (17) و القمر إذا اتسق (18) لتركبن طبقا عن طبق (19) فما لهم لا يؤمنون (20) و اذا قرئ القرآن عليهم لا يسجدون (21) بل الذين كفروا يكذبون (22) و الله أعلم بما يوعون (23) فبشرهم بعذاب أليم (24) إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون (25) ﴾
     
    دعاء الجنات و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏15 أفريل 2017
    #20
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