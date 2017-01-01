الحزب 2 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

*بسم الله الرحمن الرحيم* الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد إذن الله أتممنا الحزب الأول من القرآن الكريم بداية من السور القصار وهذا رابطه الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات الأخوات الحافظات للحزب الأول والتي أتممن العرض والمراجعة هن: أنا ، @لؤلؤة قسنطينة @بشرى ملاك @Soumia hadj mohammed @نعمات @ميلينا الأخوات التي بدأن ولم يكملن @المتفائلة @,كارينا, الحزب2=من سورة الاعلى الى سورة النبأ أتمنى أن يكملن الأخوات الحزب الأول في موضوعه الخاص والإلتحاق بنا في هذا الموضوع ، أي أخت أخرى أرادت المشاركة من الآن مرحبا بها بشرط تراجع الحزب الأول وتكتب (تمت مراجعة الحزب الأول) دون إطالة برنامج الحزب الثاني والذي سيكون في أربع أسابيع، يوم للحفظ ويوم آخر لعرضه هنا. ملاحظة :ممنوع الدردشة هنا لعرض المحفوظ تنويه:الأحزاب الأخرى سنترك بإذن الله المسافة بين حزب وبين آخر لكي لا تتعب الأخوات ولا تختلق عليهن الأمور، وفي ذلك الوقت اشتغلن بمراجعة الأحزاب المحفوظة ==البرنامج== برنامج الحزب كااملا الاسبوع الأول : من 10أفريل ...الى غاية 16أفريل الاثنين :10 افريل حفظ سورة الطارق الثلاثاء:11 افريل عرض سورة الطارق الاربعاء: 12افريل حفظ سورة البروج الخميس:13 افريل عرض سورة البروج الجمعة: 14 افريل حفظ سورة الانشقاق السبت :15 افريل عرض سورة الانشقاق الاحد: 16 افريل مراجعة سور الطارق + البروج + الانشقاق الاسبوع االثاني : من 17 أفريل ...الى غاية 23أفريل الاثنين :17 افريل ...حفظ سورة المطففين الثلاثاء:18افريل ...عرض سورة المطففين الاربعاء: 19افريل...حفظ سورةالانفطار الخميس:20افريل... عرض سورة الانفطار الجمعة: 21 افريل ...حفظ سورة التكوير السبت : 22افريل.. عرض سورة التكوير الاحد: 23أفريل ....مراجعة سور المطففين+ الانفطار + التكوير الاسبوع الثالث : من 24 أفريل ...الى غاية 30أفريل الاثنين :24 افريل ...حفظ سورة عبس الثلاثاء 25افريل...عرض سورة عبس الاربعاء: 26افريل...حفظ من الآية 01 الى الآية . سورة النازعات الخميس:27افريل...عرض من الآية 01 الى الآية23 .سورة النازعات الجمعة: 28افريل... حفظ من الآية 24 الى الآية 46 سورة الازعات السبت29افريل : ما..عرض من الآية 24 الى الآية 46 سورة النازعات الاحد: 30 أفريل..... مراجعة سور عبس + النازعات الاسبوع الرابع : من 01ماي 7...الى غاية ماي الاثنين :1 ماي ...حفظ من الآية 01 الى الآية 13 سورة النبا الثلاثاء: 2ماي...عرض من الآية 01 الى الآية 13 سورة النبأ الاربعاء: 3ماي...حفظ من الآية 14 الى الآية 26 سورة النبأ الخميس:4ماي...عرض من الآية 14 الى الآية 24 سورة النبأ الجمعة: 5ماي... حفظ من الآية 25 الى الآية 40 سورة النبأ السبت : 6ماي...عرض من الآية 25 الى الى الآية 40 الاحد: 7ماي..... مراجعة سورة النبأ