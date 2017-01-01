الحزب 2 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

الحزب2=من سورة الاعلى الى سورة النبأ

أتمنى أن يكملن الأخوات الحزب الأول في موضوعه الخاص والإلتحاق بنا في هذا الموضوع ، أي أخت أخرى أرادت المشاركة من الآن مرحبا بها بشرط تراجع الحزب الأول وتكتب (تمت مراجعة الحزب الأول) دون إطالة برنامج الحزب الثاني والذي سيكون في أربع أسابيع، يوم للحفظ ويوم آخر لعرضه هنا.

ملاحظة :ممنوع الدردشة هنا لعرض المحفوظ

تنويه:

الأحزاب الأخرى سنترك بإذن الله المسافة بين حزب وبين آخر لكي لا تتعب الأخوات ولا تختلق عليهن الأمور، وفي ذلك الوقت اشتغلن بمراجعة الأحزاب المحفوظة



==البرنامج==

الاسبوع الأول

الاثنين :10 افريل

الثلاثاء:11

افريل

الاربعاء: 12

افريل

الخميس:13 افريل

الجمعة: 14

افريل

السبت :15 افريل

الاحد: 16 افريل

الاثنين :17 افريل

الثلاثاء:18

افريل

الاربعاء: 19افريل

الخميس:20

افريل

الجمعة: 21

افريل

السبت : 22

افريل

الاحد: 23أفريل

الاثنين :24 افريل

لثلاثاء 25

افريل

الاربعاء: 26

افريل

الخميس:27

افريل

الجمعة: 28

افريل

السبت29افريل

الاحد: 30 أفريل

الثلاثاء: 2ماي

الاربعاء: 3ماي

الخميس:4ماي

الجمعة: 5ماي

السبت : 6ماي

الاحد: 7ماي



