بالاك يحذّر هازارد من ريال مدريد

حذر اللاعب السابق في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، مايكل بالاك، اللاعب إيدين هازارد، لاعب البلوز الحالي من الرحيل إلى ريال مدريد الصيف المقبل. وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت هازارد بالانتقال لريال مدريد الصيف المقبل، خاصة بعد الثناء الكبير من مدرب الفريق زيدان على اللاعب. وقال بالاك في تصريحات لصحيفة "تيلجراف" البريطانية: "هازارد ربما لا يملك القدرة العقلية للمنافسة مع غرور ريال مدريد". وأضاف: "لم يقدم أداءً جيدًا الموسم الماضي، وهذا قد يحدث له مرة أخرى، إنه لاعب عاطفي ويحتاج للدعم باستمرار، يحتاج للشعور بالراحة مع المدرب، وأنا متأكد أنه إذا انتقل لريال مدريد سيكون عليه القتال بقوة للوقوف على قدميه مرة أخرى، وهذا سيكلفه الكثير لأنه سيحتاج للوقت. مع اللاعبين الذين يملكهم ريال مدريد سيكون الوضع مختلفًا بالنسبة له". وأكمل: "في تشيلسي يعرف كل شيء، وهو واحد من نجوم النادي ويعيش في مدينة رائعة، أعتقد أنه سيكون اللاعب الأساسي لتشيلسي في السنوات القليلة المقبلة، يريد أن يكون ناجحًا مع تشيلسي ويذهب إلى أوروبا". واختتم: "هذا سوف يعتمد عليه لأنهم يتحدثون عن الكثير من المال، ولكن إذا تحدثنا عن كرة القدم فهو في وضع جيد جدًا، وسيكون من الصعب عليه أن يكون في نادي آخر كبير".