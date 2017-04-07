طرق طبيعية لتفتيح لون البشرة

سلام عليكم



أغلب الناس يشعرون بالإنزعاج من وجود بعض المناطق الداكنة في البشرة و هناك الكثير من الأسباب التي تنشأ عنها مثل هذه المشكلات مثل الحكة و الغضب و التهابات الجلد و التعرض المباشر لأشعة الشمس و إزالة الشعر و حب الشباب و حساسية الجلد و الطفح الجلدي و الأمراض الوراثية و أسباب كثيرة غيرها ، و تشكل البقع الداكنة على الجلد مزعج جداً للكثير منا و في بعض الأحيان تكون هذه البقع محرجة ، لذلك فإن الكثير من الناس يبحثون عن طرق لتفتيح لون هذه البقع و جعل لون البشرة يبدو متناسقاً و و في هذا الموضوع سيتم ذكر بعض الوصفات و الحلول الطبيعية لحل هذه المشكلة التي يتعرض لها الكثير منا.

تستطيعين تفتيح بشرتك باستخدام مستحضرات التجميل و الكريمات الموجودة في الأسواق و التي تتكون من مواد كيميائية و من الممكن أن ينشأ عنها أعراض جانبية تصيب البشرة و في نفس الوقت تستطيعن اللجوء للطبيعة و تحضير وصفات منزلية فعالة جداً في تفتيح بشرتك و لا تحدث أعراض جانبية و تبقي بشرتك بعيدة عن مخاطر المواد الكيميائية ، و تستطيعن استخدام الوصفات التي سيتم ذكرها بشكل يومي أو ثلاث مرات في الأسبوع و ذلك حسب درجة الحساسية في بشرتك و عليك استشارة الطبيب قبل استخدام اي وصفة لتفتيح البشرة سواء كانت كيميائية أو طبيعية و ذلك لسلامة بشرتك و حمايتها من التعرض لمواد قد تسبب لها الحساسية.

-الطريقة الاولى:

*التقشير باستخدام صودا الطعام : تعتبر صودا الطعام من المواد الغنية بالصوديوم و الأحماض الطبيعية التي تساعد في عملية تقشير البشرة و تساعد أيضاً في تخليص الجلد من الخلايا الميتة و اذا أردت استخدام هذه الطريقة فعليك إضافة الصودا إلى الماء بنسبة ملعقتين صغيرتين لكل كوب ماء ثم قومي بتدليك البقع الداكنة في بشرتك لمدة تتراوح بين ثلاثين ثانية و دقيقتين بحسب نسبة الحساسية في بشرتك ثم قومي بغسلها جيداً و يمكن استخدام هذه الوصفة لتقشير حب الشباب أيضاً و تعتبر طريقة فعالة و لا ينتج عنها أي تهيج أو أعراض جانبية لكن علينا اخذ الحذر و اختيار نوع جيد من الصودا قليلة الصوديوم و يجب استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فقط في اليوم و بالنسبة لتقشير الوجه فيجب عدم ابقاء هذا المحلول على الوجه لمدة تزيد عن ثلاثين ثانية .

-الطريقة الثانية :

*استخدام عصير الليمون في تقشير و تنظيف البشرة: يحتوي عصير الليمون على مواد مضادة للأكسدة و يعتبر من المصادر الطبيعية الغنية جداً بالفيتامينات مثل فيتامين ( ج ) و يحتوي على تركيز عالي من المركبات الحمضية و تعمل المركبات الحمضية الموجودة في عصير الليمون على تقشير البشرة و تخليصها من الخلايا الميتة و السماح للخلايا الجديدة بالنمو و يعمل فيتامين ( ج ) على تفتيح لون البشرة و جعلها أكثر نضارة و تستطيعين استخدام شرائح الليمون أيضاً في تفتيح البشرة عن طريق تقطيع الليمون و فرك المناطق الداكنة لمدة تتراوح بين عشرة إلى عشرين دقيقة ثم قم بغسل تلك المناطق جيداً بالماء الدافئ ثم بعد تجفيف البشرة عليك دهن القليل من الكريمات المرطبة لأن عملية تقشير البشرة تجعل بشرتك جافة و يجب عليك ترطيبها عند الإنتهاء من التقشير.

-الطريقة الثالثة :

*استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة : تعتبر الزيوت من الطرق الطبيعية الفعالة المستخدمة في عمليات ترطيب البشرة و الحفاظ على نعومتها و تعمل الزيوت على تخليص البشرة من الخلايا الميتة و هناك العديد من الزيوت الطبيعية الغنية بالمواد المضادة للأكسدة و ينصح باستخدام زيت جوز الهند و زيت الزيتون و زيت اللوز في ترطيب البشرة و اذا كنت تريدين استخدام هذه الطريقة يجب عليك تدليك بشرتك بالزيت مرة أو مرتين يومياً و ينصح بتدليك الوجه باستخدام الزيت في لمساء قبل الخلود للنوم و يعمل هذا على اعطاء الوجه نضارة و بشرة فاتحة مع مرور الوقت.