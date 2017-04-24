تعدد الازواج ..

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
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ذات يوم سافرت للهند في رحلة عمل ولأني لااعرف لغتهم ولا آمن جانبهم قررت اخذ عامل هندي يعمل لدي مرافقا لي كي يكون مترجما لي هناك ويكون معرفا لي بعاداتهم وتقاليدهم حتى لا اتصرف تصرف يغضبهم .. اخذت العامل ( كرناندي ) الذي يجيد العربيه وسافرنا وما ان وصلنا بومبي حتى قال لي لابد ان نحجز الى ولاية مدراس او نذهب بالقطار ومدراس تبعد عن بومبي تقريبا 800 كيلو متر الى الجنوب فهي على حدود سيرلانكا واغلب سكانها من التأميل .. طلب مني مرافقي ان اذهب معه لاهله حيث اهله يقيموا بتلك الولايه وعلى بعد 100 كم يعني في تقديرنا مسافة نصف ساعه بالسياره فوافقت وحجزنا بالباص صباحا ووصلنا هناك الساعه الرابعه عصرا .. والسبب زحمة الناس الذين يسيرون مع الطريق على الاقدام فهم والله كالاغنام والشارع ملآن من البشر التي تسير فيه لدرجة ان السيارات لاتستطع السير .. وصلت هناك متعبا ومرهقا وكثيرا ما الوم مرافقي على هذه الرحله المتعبه جدا .. خاصة ان ريحة الباص مقرفه لابعد حد ولاتستطع ان تتحرك من كثر مافيه من البشر .. شاهدت مسجدا على مسافه قريبه من منزل مرافقي سألت هل هنا مسلمين قال نعم وهم كثر ويأتون في المرتبه الثانيه بعد الديانه الهندوسيه .. وقلت لكرناندي كيف سكنت في حي اسلامي وانت هندوسي قال ياخي هؤلاء كلهم كانوا هندوس جاءهم رجلا كان يعمل بالسعوديه ومضى بالسعودية عشرون عاما فأسلم ونشر الاسلام بينهم فأسلموا وبنى هذا المسجد وهو إمامه الان .. ثم ان دين الاسلام كان معروفا في هذه الولايه منذ زمن بعيد وهم الجاليه الثانيه هنا يجي بعدهم البوذيين ثم سرد لي ديانات اول مره اسمع بها .. في احد الحقول ونحن نتمشى رأيت إمرأة تهتم لمزرعتها وتصارخ على من بها من العماله شكلها مقرف كلحا ملحا عيونها مزغلله وشعرها كل شعره رايحه لغير جهه تكلمت مع مرافقي وقال لي انها تعزمنا على شاي وجباتي ولاني احب الجباتي وافقت وذهبت بنا الى حيث تسكن .. شاهدت في منزلها ثلاث رجال الاول بعمر الخمسين تقريبا والثاني بعمر الاربعين اواقل والثالث شابا بالعشرينيات .. الكبير منهم يبدو مهموما ويمضغ شيء يعتبر مثل السجائر ثم يبصقه مدري يسموها سويكا او شيء من هذا لكن شكله لايسر الصديق .. قلت لمرافقي من هؤلاء قال انهم ازواجها .. حقيقه استغربت واعدت السؤال بصيغة الاستغراب .. من قال ازواجها قلت كيف ازواجها قال هي متزوجه ثلاثة اشخاص .. قلت اسألها لي كيف حياتها وهي تستمتع بثلاث رجال ؟! بدأت مبتسمه ومفتخره بنفسها وهي مسيطرة على ثلاث رجال .. قلت كيف تعرف ابناء كل منهم قالت لكل واحد شهر كامل وبعده يجي دور الرحل الثاني وهكذا .. فإذا حملت يكون حملها للرجل صاحب الشهر الذي حملت به .. نظرت لزوجها الاول فقلت له كيف قبلت انها تتزوج عليك اخذ يشتمها ويقول انها مزواجه وعينها زائغه وتزوجت هؤلاء من حر مالي .. فردت عليه انها تريد الحفاظ على العائله وانها لو ماهي لما جمعت عائلته تحت سقف واحد كل هذه يترجمها لي مرافقي ... وتبين ان الزوج الاصغر هو شقيق الزوج الاكبر والاوسط هو ابن عمتهما .. نظرت لحال زوجها الاول وانا سارح بخيالي الى اوضاعنا وما عليه نساءنا حينما نتزوج مثنى وثلاث ورباع ؟
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
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ذكر
قال محمد التبسي:
:oops::oops::oops::oops:
غريب
الحمد لله على نعمة الاسلام
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اي والله الحمد لله على ما نحن فيه من نعم ...
لقد اختصرت الكثير والا هناك امور لاتصدق واديان لاتعرف نسأل الله العفو والعافيه ....
شكرا .
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
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العمر
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فرنسا الجزائر وطني
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
اخي الكريم شكرا على طرح قصتك المفيدة
فلو كل رجل وضع نفسه مكان المرأة التي هي رقم اربعة في التعداد ومضطهدة لما فكر لحظة أن يعيد الزواج
لانه قليل اللي يعدل بين زوجاته .

رأيت هذا الامر في روبورتاجات فرنسية وكانو يصورون كل الاديان والعادات والتقاليد ،الهند وحدها تحتوي على ديانات غريبة كثيرة ،لكن ما شاء الله متعايشين في سلام ولا واحد يطغى على الاخر او يقول له ماذا تفعل ،شعب مسالم ،لدرجة أن انكلترا غادرت الهند في سلام وبدون حرب تقريبا .

ممكن رأيتك في روبورتاج ؟:unsure: هههه
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)


 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,947
النقاط
491
الجنس
ذكر
قال حلم كبير:
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
اخي الكريم شكرا على طرح قصتك المفيدة
فلو كل رجل وضع نفسه مكان المرأة التي هي رقم اربعة في التعداد ومضطهدة لما فكر لحظة أن يعيد الزواج
لانه قليل اللي يعدل بين زوجاته .

رأيت هذا الامر في روبورتاجات فرنسية وكانو يصورون كل الاديان والعادات والتقاليد ،الهند وحدها تحتوي على ديانات غريبة كثيرة ،لكن ما شاء الله متعايشين في سلام ولا واحد يطغى على الاخر او يقول له ماذا تفعل ،شعب مسالم ،لدرجة أن انكلترا غادرت الهند في سلام وبدون حرب تقريبا .

ممكن رأيتك في روبورتاج ؟:unsure: هههه
تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)


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ياخي انا زرت الهند يمكن اربع مرات حقيقه شيء عجيب وغريب كل ولاية دوله وكل امه تحتوي على امم متعددة اللغات والمعتقدات
لكن الغريب العجيب ان المرأه في بعض الولايات هي من يخطب الرجل وهي من يدفع المهر وتجد ان الشاب الوسيم يحصل على اعلى سعر
لقد استغربت شباب وسيمين متزوجين نساء قمة الدمامه ولما استفسرت عرفت انها اعلى من دفع مهرا له ... يتراوح المهر من 40 الف الى خمسين الف روبيه
لكن الوسيمين يحصلوا على مهر بفوق 120 الف روبيه .. في ولايات الجنوب شيء مقرف حينما تجدهم يتعبدوا حول النهر وتجد المرأه متزوجه باكثر من زوج
لكن هذا ما يمنع ان نقول انهم متسامحون وعمليون ويحترم بعضهم بعضا حتى وان اختلفت الاعراق والمعتقدات ... اما بريطانيا لم تخرج من الهند الا بعد ثورة
قويه قادها لال نهرو فخرجت تاركة الجمل بما حمل .. ولانها دولة متسامحه تنازلت عن باكستان وبنغلاديش ومنحتهما الاستقلال ... الهند ام العجائب ...
شكرا لمرورك واضافتك ...
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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9,602
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محل الإقامة
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أنثى
السلام عليكم
ههههههههههه استنى نضحك والله ضحكتني انا ندير كيما هي هههته ميانا شابة عليها هههههههه العجب هذو الهنودا يسمحولي يغيضوني صح فقرا مي نخاف نروح ليها ذيك البلاد ما نعرف علاه لو عندي ملاير ما نروح ليها بصح وعلاه ما جبتليش الساري علاه هذاك برك يعجبني قول لكارناندي ولا كركدن اللي يخدم عندك كي يروح يجيبلي ساري والعقاقش نتاعهم المسايس يعني الاساور ياك يديرو 700 اسورة فاليد ونتعلم نشطح هندي
تعدد الازواج حنا فالاسلام حرام راه كاين تعدد. العشاق ههههه لازم اذا كامل كذابين واحد فيهم بلاك نتاع زواج اما الازواج اواه لالا
ضحكتني كي وصفتها هذيك ولقات 3 رجال امالا انا نروح للهند نجيب طزينة ونجي
ضحكتني خويا مهم تمتعت بالرحلة بصحتك
 
aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,947
النقاط
491
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
ههههههههههه استنى نضحك والله ضحكتني انا ندير كيما هي هههته ميانا شابة عليها هههههههه العجب هذو الهنودا يسمحولي يغيضوني صح فقرا مي نخاف نروح ليها ذيك البلاد ما نعرف علاه لو عندي ملاير ما نروح ليها بصح وعلاه ما جبتليش الساري علاه هذاك برك يعجبني قول لكارناندي ولا كركدن اللي يخدم عندك كي يروح يجيبلي ساري والعقاقش نتاعهم المسايس يعني الاساور ياك يديرو 700 اسورة فاليد ونتعلم نشطح هندي
تعدد الازواج حنا فالاسلام حرام راه كاين تعدد. العشاق ههههه لازم اذا كامل كذابين واحد فيهم بلاك نتاع زواج اما الازواج اواه لالا
ضحكتني كي وصفتها هذيك ولقات 3 رجال امالا انا نروح للهند نجيب طزينة ونجي
ضحكتني خويا مهم تمتعت بالرحلة بصحتك
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هههههههههه
ما اجملك ياليليا ..
الهند بلد العجائب فيها مالم يخطر على بال ....
تشاهدي الرجل وزوجته يتسكعون بالشوارع مع المتسكعين واذا ما جن الليل وضعوا تحتهم قطعة كرتون وناموا في الشارع ...
الهند الاولى عالميا في انتاج الشاي والارز والسكر وكثير منتوجات لكنها لاتصدر منها الا القليل فهي لاتكفي للسكان حيث
تجاوز عدد السكان المليار نسمه ....
شكرا لمرورك ...
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,602
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال aljentel:
هههههههههه
ما اجملك ياليليا ..
الهند بلد العجائب فيها مالم يخطر على بال ....
تشاهدي الرجل وزوجته يتسكعون بالشوارع مع المتسكعين واذا ما جن الليل وضعوا تحتهم قطعة كرتون وناموا في الشارع ...
الهند الاولى عالميا في انتاج الشاي والارز والسكر وكثير منتوجات لكنها لاتصدر منها الا القليل فهي لاتكفي للسكان حيث
تجاوز عدد السكان المليار نسمه ....
شكرا لمرورك ...
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تسلم
متشردة بيها براجلها هاهم. الفحلات ههههههه يرقدو قدام الناس فالزنقة ههههههه يعني زواج كابريولي كالطونوبيلات عههههههه يتعرى فالصيف هههه
ايه عندهم لاتاي. عندهم الافاعي يا يمى وانت هذيك اول مرة رحت ليها وكارناندي نتاعك هذاك وعلاه داك هناك هههههه ياحي لو سرقوك الهنديات هههههه اواه اللمة كامل تلحقك هناك
انا فالصح يغيضوني فقراء مساكن
 
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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,947
النقاط
491
الجنس
ذكر
قال ليليا مرام:
تشلم
متشردة بيها براجلها هاهم. الفحلات ههههههه يرقدوقدام الناس فالزنقة ههههههه يعني زواج كابريولي كالطونوبيلات عههههههه يتعرى فالصيف هههه
ايه عندهم لاتاي. عندهم الافاعي يا يمى وانت هذيك اول مرة رحت ليها وكارناندي نتاعك هذاك وعلاه داك هناك هههههه ياحي لو سرقوك الهنديات هههههه اواه اللمة كامل تلحقك هناك
انا فالصح يغيضوني فقراء مساكن
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هههههههههههههه
الهنود غالبا مسالمون وعمليون وعندهم ميزه تميزهم عن غيرهم وهو الانصاح بالعمل نادرا ما يغش الهندي ...
مشكلتهم زيادة عدد السكان فمساحة الارض لاتسعهم فالهند ليس فيها ارض فضاء اللهم في ولاية كشمير
والتي يطلق عليها ولاية الجمال والسبب انها منطقة حروب لازالت مستمره ... نعم تشاهدي الرجل وزوجته
نائمون امام المحلات التجاريه ليلا وفي المزارع بين الاشجار فهم كالنمل في كل مكان .. عندهم اكثر من خمسمائة لغه
لكن الاردو هي اللغه الرسميه وهي لغة اليوبيين الرسميه وهم الهنود الاصليين انما بقية الولايات لها عدة لغات ولها حاكمها المنتخب
ومجالسها المستقله اجمل الولايات الهنديه ولاية اندرا واهلها عمليون بشكل فظيع ويتقنوا العمل بشكل دقيق فلا تجدي اي منهم بالخليج
الا اصحاب مصانع او تجار لدقة عملهم واتقانه فهم بالنسبة للهند كالالمان بالنسبه لاوروبا وكالسوريين بالنسبة للعرب ...
كرناندي اسمر البشره وزوجته بيضاء سألته شلون تزوجت زوجتك وهي بهذا الجمال قال لم اطلب مهرا وفهمت ان المرأه الهنديه البيضاء
لاتدفع مهرا من ارادها يتزوجها بلا مهر ... لان المرأه الهنديه هي من يدفع المهر وهي من يخطب وكثيرا ما تسمعي عمليات انتحار لهذا السبب
لان هناك من يحب فتاه ولاتدفع له مهرا فيصتدم بعادات اهله وينتحر ... المسلمون في ولاية البنغال شمال نيودلهي عملوا مؤتمر على اساس ان الاسلام
يتعارض وعادات الهنود ويجب ان يكون الرجل هو من يخطب وهو من يجهز عروسه لكنه فشل فشلا ذريعا فالطبع يغلب التطبع ..
شكرا يا طيبه ...
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
إنضم
16 جوان 2009
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9,602
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال aljentel:
هههههههههههههه
الهنود غالبا مسالمون وعمليون وعندهم ميزه تميزهم عن غيرهم وهو الانصاح بالعمل نادرا ما يغش الهندي ...
مشكلتهم زيادة عدد السكان فمساحة الارض لاتسعهم فالهند ليس فيها ارض فضاء اللهم في ولاية كشمير
والتي يطلق عليها ولاية الجمال والسبب انها منطقة حروب لازالت مستمره ... نعم تشاهدي الرجل وزوجته
نائمون امام المحلات التجاريه ليلا وفي المزارع بين الاشجار فهم كالنمل في كل مكان .. عندهم اكثر من خمسمائة لغه
لكن الاردو هي اللغه الرسميه وهي لغة اليوبيين الرسميه وهم الهنود الاصليين انما بقية الولايات لها عدة لغات ولها حاكمها المنتخب
ومجالسها المستقله اجمل الولايات الهنديه ولاية اندرا واهلها عمليون بشكل فظيع ويتقنوا العمل بشكل دقيق فلا تجدي اي منهم بالخليج
الا اصحاب مصانع او تجار لدقة عملهم واتقانه فهم بالنسبة للهند كالالمان بالنسبه لاوروبا وكالسوريين بالنسبة للعرب ...
اهلا
ايه مسالمون لكن انا نخافهم فالحق راني نشوف جماعة منهم دور هنا عندنا عاقلين هوما زوالية وفقرا لكن عندهم العصابات ما نعرف شفناهم فالافلام وراك عارف الضرب ودبزة يطير 700 متر ارتفاع هههه وينوضو يشطحو يدابزو يشطحو هذا دليل انو شعب ما يقلقش روحو ولا يعمر قلبو ماشي كيما احنا عام واحنا نبكو على نملة قرصتتا ههه
كرناندي اسمر البشره وزوجته بيضاء سألته شلون تزوجت زوجتك وهي بهذا الجمال قال لم اطلب مهرا وفهمت ان المرأه الهنديه البيضاء
لاتدفع مهرا من ارادها يتزوجها بلا مهر ... لان المرأه الهنديه هي من يدفع المهر وهي من يخطب وكثيرا ما تسمعي عمليات انتحار لهذا السبب
احي عليا وانت علاه جيت تزيد تبورنا وتقولهم المرا تدفع المهر فالهند شوي رجال عندنا فالمنتدى ضرك يقولولك.مدنا رقم كارناندي هذا يزوجهم شوف اسيدي عندهم المرا تدفع مي نساهم كامل سمرات شعرهم شباب ونتاع الافلام راهم باينين يخيروهم اما لخرات يخوفو فالنهار
مهم كارناندي هو اسمر تزوجاتو بيضاوشعال دفعت فيه هههههه يا يمى قتلتني بالضحك اليوم
نساهم يرقدو معاهم برا فالزنقة فحلات علينا متشردات
لان هناك من يحب فتاه ولاتدفع له مهرا فيصتدم بعادات اهله وينتحر ...
ينتحر كيما تدفعلوش مهر ههههههه امالا لو هاكاك نتوما تنتحرو على غلاء النسا عندكم واعراسكم هههههه لازم ترفعو شكوى لحقوق الانسان والا روح شوف هندية ههه
المسلمون في ولاية البنغال شمال نيودلهي عملوا مؤتمر على اساس ان الاسلام
يتعارض وعادات الهنود ويجب ان يكون الرجل هو من يخطب وهو من يجهز عروسه لكنه فشل فشلا ذريعا فالطبع يغلب التطبع ..
شكرا يا طيبه ...
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معناها ميم المسلمون عندهم المرا هي تخطب وهي تدفع عجبتني لوكان غير يديروها عندنا نولو نروحو نخطبو هاكا خير من نظلو نستناو فيهم يجو نروحو احنا ياخي كيفكيف ههههههه
العفو شكرا لك ضحكتني انت وكارناندي هذا راه دار لافير
 
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زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
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14 جوان 2016
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قال ليليا مرام:
معناها ميم المسلمون عندهم المرا هي تخطب وهي تدفع عجبتني لوكان غير يديروها عندنا نولو نرزحو نخطبو هاكا خير من نظلو نستناو فيهم يجو نروحو احنا ياخي كيفكيف ههههههه
العفو شكرا لك ضحكتني انت وكارناندي هذا راه دار لافير
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راه موجودة في الاسلام ما على بالكش بها و لا واش روحي شوفي الي عجبك و خلاص اذا مكانش سحر الربط موجود
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
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16 جوان 2009
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قال ميلينا:
راه موجودة في الاسلام ما على بالكش بها و لا واش روحي شوفي الي عجبك و خلاص اذا مكانش سحر الربط موجود
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واش اللي نوجود انو المرا تخطب لروحها
خلاص انا معينة واحد هههههه. نروح نخطبو وخلاص ياخي تروحي معايا ههههواذا طلبو غالي نقول ليماه رقديه فالخل والملح 3 ايام نولي هههه
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شعب يجعل الشخص يتمعن في طريقة تفكيرة وحياته وعاداتها وديانته
بارك الله فيك اخي لأنك اخذتنا معك الى عالم الهند الغريب
نقول الحمد لله على نعمة الاسلام
فهذه السيدة التي تزوجت ب 3 رجال امرها عجيب
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال ليليا مرام:
واش اللي نوجود انو المرا تخطب لروحها
خلاص انا معينة واحد هههههه. نروح نخطبو وخلاص ياخي تروحي معايا ههههواذا طلبو غالي نقول ليماه رقديه فالخل والملح 3 ايام نولي هههه
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واش من يطلبوا الغالي
انا نروح معاك و ندي القاطو مخدوم بسحر الربط يعني نخطبوا و نشرطوا كيما حبيتي و هو يقول هيه هيه هيه كما بغيتي
بزاف عليه نخطبوه و يزيد يشرط علينا و الخطبة هذيك مبعد كي تديه سلكي هالوا غالية و قولي له أعلاه مجيتش انت حتان جيت انا سلك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
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16 جوان 2009
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9,602
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال ميلينا:
واش من يطلبوا الغالي
انا نروح معاك و ندي القاطو مخدوم بسحر الربط يعني نخطبوا و نشرطوا كيما حبيتي و هو يقول هيه هيه هيه كما بغيتي
بزاف عليه نخطبوه و يزيد يشرط علينا و الخطبة هذيك مبعد كي تديه سلكي هالوا غالية و قولي له أعلاه مجيتش انت حتان جيت انا سلك
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واش من ولاية كاينة بلاك نبدل ههههه
ايه خصو يتشرط راكي فقتيلي انا بالعاني نسكت ومن بعد نعاود نديهم دوبلي ههههه ايه شقاني انا وصحبتي لعندهم ويزيد يتشرط ونقول ليناه واش يعرف يدير ههههه يغسل ماعن يعرفيسيق يعرف يربي الذراري ايوا ما نحطش دراهمي فالخسارة اواه لالا هههه كيما هوما يديرو يتشرطو ههه
يا ميلينا لوكان نعرفو ملك انجلترا ما نروح نخظبو راني مهنية وحدي ضرك نشوف هذا كارناندي يديني دوزيام ههههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي::
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16 جوان 2009
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9,602
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محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال أم ياسمينdz:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شعب يجعل الشخص يتمعن في طريقة تفكيرة وحياته وعاداتها وديانته
بارك الله فيك اخي لأنك اخذتنا معك الى عالم الهند الغريب
نقول الحمد لله على نعمة الاسلام
فهذه السيدة التي تزوجت ب 3 رجال امرها عجيب
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شفتي يا اختي قالك تخلع وشعرها طالع وباينة دوش مرة فالعام ودات 3 هاهو الزهر والا خلي
حنا راجل واحد وما قدرنالوش نقراشين راهم هناك بال 3. يا سعدهم
 
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❤️كلي أمل❤️

❤️كلي أمل❤️

:: عضو متألق ::
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عالمي الخاص
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السلام عليكم
الاسلام نعمة ولله كاين بعض الدول عايشين
مثل الحيوانات
المرأة في الاسلام كالجوهرة الغالية التي
تغطى و تحفظ لحيمايتها من كل اذى
الحمد لله على نعمة الاسلام
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,598
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1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال ليليا مرام:
واش من ولاية كاينة بلاك نبدل ههههه
ايه خصو يتشرط راكي فقتيلي انا بالعاني نسكت ومن بعد نعاود نديهم دوبلي ههههه ايه شقاني انا وصحبتي لعندهم ويزيد يتشرط ونقول ليناه واش يعرف يدير ههههه يغسل ماعن يعرفيسيق يعرف يربي الذراري ايوا ما نحطش دراهمي فالخسارة اواه لالا هههه كيما هوما يديرو يتشرطو ههه
يا ميلينا لوكان نعرفو ملك انجلترا ما نروح نخظبو راني مهنية وحدي ضرك نشوف هذا كارناندي يديني دوزيام ههههه
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ضحكتيني ربي يخليك منورة داىما في المنتدى تنحي علينا القلقة خاصة ردودك المزاحية
 
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