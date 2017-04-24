تعدد الازواج ..

ذات يوم سافرت للهند في رحلة عمل ولأني لااعرف لغتهم ولا آمن جانبهم قررت اخذ عامل هندي يعمل لدي مرافقا لي كي يكون مترجما لي هناك ويكون معرفا لي بعاداتهم وتقاليدهم حتى لا اتصرف تصرف يغضبهم .. اخذت العامل ( كرناندي ) الذي يجيد العربيه وسافرنا وما ان وصلنا بومبي حتى قال لي لابد ان نحجز الى ولاية مدراس او نذهب بالقطار ومدراس تبعد عن بومبي تقريبا 800 كيلو متر الى الجنوب فهي على حدود سيرلانكا واغلب سكانها من التأميل .. طلب مني مرافقي ان اذهب معه لاهله حيث اهله يقيموا بتلك الولايه وعلى بعد 100 كم يعني في تقديرنا مسافة نصف ساعه بالسياره فوافقت وحجزنا بالباص صباحا ووصلنا هناك الساعه الرابعه عصرا .. والسبب زحمة الناس الذين يسيرون مع الطريق على الاقدام فهم والله كالاغنام والشارع ملآن من البشر التي تسير فيه لدرجة ان السيارات لاتستطع السير .. وصلت هناك متعبا ومرهقا وكثيرا ما الوم مرافقي على هذه الرحله المتعبه جدا .. خاصة ان ريحة الباص مقرفه لابعد حد ولاتستطع ان تتحرك من كثر مافيه من البشر .. شاهدت مسجدا على مسافه قريبه من منزل مرافقي سألت هل هنا مسلمين قال نعم وهم كثر ويأتون في المرتبه الثانيه بعد الديانه الهندوسيه .. وقلت لكرناندي كيف سكنت في حي اسلامي وانت هندوسي قال ياخي هؤلاء كلهم كانوا هندوس جاءهم رجلا كان يعمل بالسعوديه ومضى بالسعودية عشرون عاما فأسلم ونشر الاسلام بينهم فأسلموا وبنى هذا المسجد وهو إمامه الان .. ثم ان دين الاسلام كان معروفا في هذه الولايه منذ زمن بعيد وهم الجاليه الثانيه هنا يجي بعدهم البوذيين ثم سرد لي ديانات اول مره اسمع بها .. في احد الحقول ونحن نتمشى رأيت إمرأة تهتم لمزرعتها وتصارخ على من بها من العماله شكلها مقرف كلحا ملحا عيونها مزغلله وشعرها كل شعره رايحه لغير جهه تكلمت مع مرافقي وقال لي انها تعزمنا على شاي وجباتي ولاني احب الجباتي وافقت وذهبت بنا الى حيث تسكن .. شاهدت في منزلها ثلاث رجال الاول بعمر الخمسين تقريبا والثاني بعمر الاربعين اواقل والثالث شابا بالعشرينيات .. الكبير منهم يبدو مهموما ويمضغ شيء يعتبر مثل السجائر ثم يبصقه مدري يسموها سويكا او شيء من هذا لكن شكله لايسر الصديق .. قلت لمرافقي من هؤلاء قال انهم ازواجها .. حقيقه استغربت واعدت السؤال بصيغة الاستغراب .. من قال ازواجها قلت كيف ازواجها قال هي متزوجه ثلاثة اشخاص .. قلت اسألها لي كيف حياتها وهي تستمتع بثلاث رجال ؟! بدأت مبتسمه ومفتخره بنفسها وهي مسيطرة على ثلاث رجال .. قلت كيف تعرف ابناء كل منهم قالت لكل واحد شهر كامل وبعده يجي دور الرحل الثاني وهكذا .. فإذا حملت يكون حملها للرجل صاحب الشهر الذي حملت به .. نظرت لزوجها الاول فقلت له كيف قبلت انها تتزوج عليك اخذ يشتمها ويقول انها مزواجه وعينها زائغه وتزوجت هؤلاء من حر مالي .. فردت عليه انها تريد الحفاظ على العائله وانها لو ماهي لما جمعت عائلته تحت سقف واحد كل هذه يترجمها لي مرافقي ... وتبين ان الزوج الاصغر هو شقيق الزوج الاكبر والاوسط هو ابن عمتهما .. نظرت لحال زوجها الاول وانا سارح بخيالي الى اوضاعنا وما عليه نساءنا حينما نتزوج مثنى وثلاث ورباع ؟