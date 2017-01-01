هل من تفسير لها

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة fadwa maria, 30 أفريل 2017.
مامعنى رؤية صور متحركة على جدار لشخص متوفي قد علقت من طرف شخص معروف
الله اعلم
العلم لله
خوفتيني مع الليل
ممكن توضحي
يعني شخص علق الصور وبعدين الصور تحركت ؟؟؟
أنا نقولك ممكن دوخة برك بانولك تحركو
وزيد تعليق صور الناس مكروهة والله أعلم
انت رقدتي وشفتي منام ولا واش, نقولك اختي,ربما شاهدت فلم رعب ام شئ من هذا,فهذه الاشياء تعاود تخلطيها فالليل,فحداري واما لكان شفتي صح فالله اعلي واعلم.وضحي اكثر السؤال من فضلك
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