هل من تفسير لها

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة fadwa maria, ‏30 أفريل 2017.

  1. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
    231
    الإعجابات المتلقاة:
    420
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Oran
    مامعنى رؤية صور متحركة على جدار لشخص متوفي قد علقت من طرف شخص معروف

     
    أسينات, Only me و ميمي مرام معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏30 أفريل 2017
    #1
  2. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 مارس 2017
    المشاركات:
    238
    الإعجابات المتلقاة:
    313
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    الله اعلم
     
    ميمي مرام, ‏5 ماي 2017 على 15:48
    #2
  3. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أفريل 2017
    المشاركات:
    180
    الإعجابات المتلقاة:
    254
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بسكرة
    العلم لله
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    أسينات, ‏5 ماي 2017 على 17:55
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,219
    الإعجابات المتلقاة:
    4,062
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    خوفتيني مع الليل
     
    sanaya, ‏7 ماي 2017 على 21:49
    #4
  5. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 مارس 2013
    المشاركات:
    1,532
    الإعجابات المتلقاة:
    1,844
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    BBA
    ممكن توضحي
    يعني شخص علق الصور وبعدين الصور تحركت ؟؟؟
    أنا نقولك ممكن دوخة برك بانولك تحركو
    وزيد تعليق صور الناس مكروهة والله أعلم
     
    Only me, ‏7 ماي 2017 على 22:05
    #5
  6. zyd87

    zyd87 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أوت 2016
    المشاركات:
    92
    الإعجابات المتلقاة:
    107
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب زحل
    انت رقدتي وشفتي منام ولا واش, نقولك اختي,ربما شاهدت فلم رعب ام شئ من هذا,فهذه الاشياء تعاود تخلطيها فالليل,فحداري واما لكان شفتي صح فالله اعلي واعلم.وضحي اكثر السؤال من فضلك
     
    zyd87, ‏8 ماي 2017 على 05:57
    #6