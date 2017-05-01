المرضى النفسيين كثرو

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    راني جيتكم في عيد العمال قلت والله مام عيد مي نخدم على شري هنا :p

    واش راكم كامل يخي لاباس؟ كان عليا لاباس في تكرفيص والحمد لله


    بون اليوم جيت نعمل موضوع كان مفروض نعملو البارح وهو جديد كي كنت

    نخدم مي حكمتني الخدمة عطلتني عليه وقلت نكمل واش في يدي ونديرو مبعد

    حرنت ع المروح وهزيت حوايجي ورحت وما درتش هالموضوع لي قلقلي راسي :mad:

    كاينة وحد الظاهرة كثرت عندنا معرف عندكم تاني ولا عندنا برك في سكيكدة لبنات صعرو

    الظاهرة قايمة ع لكذب مي لكذب راه معروف من بكري بصح واش رايكم في وحدة

    مش متزوجة وتكذب ع الناس وتقوللهم متزوجة وتعرضهم لعرسها ! لي ماكانش أصلا !

    يا سيدي هذي السوكريثار تاعنا كبيرة فايتة 45 سنة ومش متزوجة ربي يجيبلها نصيب

    مالا لقات روحها وحدها بيناتنا لي ما باين عليها خبر والباقي الكل لي مخطوبة لي متزوجة

    مدري عليها حست بالنقص ولا حبت تحس الإحساس تاع راهي مخطوبة هيا قالت تخطبت

    باركلها الغاشي وقلنا الحمد لله باه تبرا شوية على خاطر تحس عندها كبت من الناحية هذي

    هيا شوية دخلت في المود بزاف ونسات روحها وتقمصت الدور تم بدات تبان كذبتها

    حتى وين وصلت تعرض للعرس تاعها لي ماكانشو أصلا وطبعا كي عارفة ماكانش عرس

    لعبتها قبايلية تاع تيزي وزو ورح تدي واحد قبايلي تاع تيزي وزو وتدير عرسها تم

    وطبعا شكون رح تقدر تحضر عرسها من سكيكدة لتيزي ؟ كلش خطط مدروسة

    يا سيدي ع أساس عرسها قايم وهي دات كونجي جا باباها من وراها يحوس عليها وحارتلو

    كيفاه خرجت كونجي وفضحها وزيد في نفس النهار لي قالتلنا عرسي شافوها برا تهوم في سكيكدة

    ومبعد دخلت تخدم و ع أساس هي لي كل ويكاند تروح عند راجلها لتيزي وزو هههه

    مبعد ع أساس راجلها في تيزي وزو مي تحكي عليه كي شغل عايش معاها !!

    كي سقسيناها قالتلنا أو يخدم في الجيش كولونال وتجيبو الطيارة تاع الجيش !!! :unsure:

    ع أساس الطيارة توصلو لباب دارها ههههه :ROFLMAO: علابيها يجي عندها في كل الأوقات :ROFLMAO:

    لي سمع بلي سكيكدة عندها مطار يقولي على خاطر أنا مازال ما سمعتش بيه !!!

    مي عليمن تكذب على ناس يخدمو في البلدية :unsure: هيا قلنا نتبعو الكذابة لباب الدار

    رحنا خرجنالها نقمة يخي درك غيزو ناسيونال تتزوج في تمنراست تخرج في سكيكدة

    لقينا بلي لا عقدت لا همها وحدها في أحلامها برك قمة المهزلة !

    والرجال الكل علابالهم بلي تكذب ويضحكو بيها ودايرينها مسخرة :cry:

    هيا زيها جابت خبر بلي جبنا عليها الصح راحت للمدير واش قالتلو ؟ راني متزوجة بالفاتحة :oops:

    أيما لاه هذا موضوع تحكيه للمدير :sick: تعيف تعيف تعيف تعيف :sick:

    ودرك أي مع فيلم جديد تاع الحمل وبعد أيام أي تقولنا ضاع البيبي :ROFLMAO:

    ولينا حافظين لكذب الجاي لي رح تكذبو

    وارواحو تشوفو كي تحكي على راجلها الوهمي والناس الكل يقولو في قلبهم مسكينة تغيض


    حبيت برك من لحكاية هذي نقول بلي درك هذي ثالث وحدة عارفتها مش متزوجة

    مي مفوتة روحها مع الغاشي متزوجة وتحكي كي شغل متزوجة :unsure::unsure:


    درك هذا مرض نفسي ولا إحساس بالنقص ولا واش :unsure:


    والله يا أختي يا أختي يا أختي إذا كبرتي وما تزوجتي أقسم بالله ما هي نهاية العالم

    وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم مالا شدي في الصبر وخلاص والحياة مش رجل

    تكمل معاه المعيشة وكاين أمور بزاف إذا ما كتبلكش ربي تتزوجي تعوضي بيهم

    كوني إنسانة ايجابية كوني إنسانة ناجحة كوني فعالة لذاتك عيشي لنفسك مش لازم

    الوحدة تعيش لراجل ولا خلاص انتهت حياتها والله مرات كاين نسا متزوجات مي منين

    يموت راجلهم ولا يتطلقو تم تبدا حياتهم وتشوف عليهم النجاح صح حتى تتمنى تكون كيفهم


    نقول لكل أنثى الزواج إذا كتبهولك ربي مليح

    إذا ما كتبهولك عيشي لذاتك وكوني نفسك وانجحي في حياتك

    واستمتعي بالنجاح تاعك اخدمي ألبسي قلشي روحك اشري طوموبيل

    حوسي دوري وفري حياة كريمة لنفسك وأبدا ما تدخلي في مود

    الإحساس بالنقص وأدوار الذل تاع الكذب وترجعي مهزلة ونكتة للرجال


    وتحية لكل الأناث :kiss:

     
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    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حتى بقات في راسي نهار حكيتيلي عليها
    واش لزها واش داها تدير روحها مهزلة تخيلت فيلم في راسها ومثلتو
    والضربة حابة تفوتها على ناس يخدمو في البلدية
    بعد تيزي وزو وحدها تاع في بالها باه متجيبوش خبر وطيارة وراجلي يجيبني فيها تعيي تاع الصح في المطار لي ماكانش بلاك تخيلت بلي كاين في سكيكدة
    وباباها كي جا يحوس عليها مسكين بلاك في الدار موالفة تصدمهم بحكايات كيما هك
    ربي يشفيها
    وصح الزواج ماشو انجاز
    الانجاز كي وحدة تثبت روحها تحفظ قرآن ولاتدير مشروع يفيد البشرية ومتبقاش انسانة سلبية
    وتكون فعالة في المجتمع ماشي تتخلع براجل
    حتى الدجاجة مزوجة بالسردوك وعندها ولادها
    فعلا عالم غريب
     
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    أم ياسمينdz, ‏1 ماي 2017
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    ههههههه قتلتيني بالضحك اواه نقولك واقيل ساكنها جن متزوج بيها لازم يرقولها هذا مش كذب عادي المرا صح مريضة من.كثرة حزنت انو ما تزوجتش اخترعت وهم عايشة بيه واقيل مرضت صح الله يشافيها لانو محال انسان يكذب لهذي الدرجة وبالطريقة هذي.
    هذا نقولك من واش من فكرة انو الزواج رجع كل شي عليها بقينا معاير عند الرجال تلقايهم يموتو ويشوفو راجل هذا خلاهم يوصلو لهذي المشكل انو الامراض النفسية هذي راهي كثرت مي هذي تدي الكاس الصراحة هذي. المخيرة فيهم هههههه
     
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    ليليا مرام, ‏1 ماي 2017
    #3
  4. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    الله يعين البشر على ما بلاهم
    و يشفي الجميع أن شاء الله
     
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    ha kh, ‏1 ماي 2017
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا،
    انتي بعد أو تعرفي التفاصيل كامل عليها راهي غيرها وتزيد تمرض ولي فكرني فيها البارح أنا نسنى قدام البيغو تاع المدير نحتاجو وهي مع لي معاها تحكي وكاين مقاول مع المدير مالا وحدة قالت علابالكم أو ما فهمتش عليه واش يحكي لهجتو مش تاع واحد سكيكدي ما قدرتش نفهم عليه قالتلها الكذابة تاعنا يوووه مالا كون تسمعي راجلي ما تفرزي والو من كلامو هكا يحكو لي كابيل واااااع أنا تم حبيت نمارس فيها النينجا تسو لي نتدربلو في غابة الأفاعي على قولة أنوش مافيا فيري نايس أوك خخخخخخ.

    ضحكيتيني بحتى الدجاجة متزوجة سردوك أيواه مالا هذي هي أم ما بقاوش يفخرو بالزواج. أنا كون يخيروني بين النجاح ونكون في القمة وبين الزواج نخير القمة :).
     
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    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام
    أضحكي يا بنتي واش وراك احنا أو ضحكنا حتى شبعنا ودرك ولينا سي بون عايفينها على خاطر بخصت بالنسا بين لجناس ورجعت النسا ضحكة بين الرجال حتى عادو يضحكو عليها ويقولو النسا ملهوفين ع الزواج ومدري واش ويشيخو بيها وهي في بالها واحد ما فايق بيها يخي مهزلة كي قريت على حالتها لقيت بلي عندها الكذب القهري قالك النوع هذا من الكذب يمارسوه ناس مراض نفسيا وين يكذبو كذبة ويأمنوها ويدافعو عليها شغل أشعب تاع زمان وبينهم بين نفسهم عارفين بلي يكذبو وتكون ليهم شكوك بلي الناس مثلا رح يفيقو بيهم مبعد يقنعو رواحهم بلي نو راهم يكذبو ويقولو في أحداث ممكن تصرا دونك الناس مش رح يشككو في أقوالهم.

    المهم ربي يبقي علينا الستر والله لا يبلينا بمرض هك اسمو الزواج.

    مالا نتفاهم برك معاها السمانة الجاية نفيكسيو يوم نمدولها الكاس لي ربحتو خخخخ :p.

    الحمد لله على كل حال.
     
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    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اللهم آمين ويريح الأنفس.
     
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    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #7
  8. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    كلّ شيء بالمكتوب والله لكن الأخت ليليا سبقتني في وحدل عفسة ربما جن مزوج بها راها ولات ساهلة تحضير الأرواح عند النساء
    أو أو تكون مزوجة بروحها مش عارف هاذي كيفاه :geek: المهم حتّي واحد مرا كذبت عليه جلفاوي وحدل كذبة قاوية ياو ، معرف صدقها ولا دارني من هاذو القوم راني نستهبل عليه برك
    قتله والله راني ساكن عند شط مسيلة :p أرواح زورني معرف صدقها ولا لا .
    ونقول للنساء ليس نهاية العالم لو لم تتزوج وأصلا الرجل يهم المرأة نسبة 10 بالمئة في لحظات فقط !! وما يهمها هو الحلي والمجوهرات أكثر لو كان يهمها الراجل
    لوعدها ربي بحور العين كيما نقولوا في الجنة :cool: لذلك مديروش الراجل أخر همومكم وأشتغلوا بالطاعات والعبادات المنسية وراح تشوفوا ، والشيء اللّي يخلي المرأة شغوفة للرجل هو المسلسلات والفراغ ...الخ
    وليت أبو هريرة اليوم أنا :cool:
    وإن شاء الله كامل تتزوجوا كي اليوم وتزدادو دلال فوق دلالْ ! وربي يزيدكم عزة وهمّة قبل لا تكونوا نكتة مثل ما تكرمت صاحبة الموضوع .
     
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    العَنْقَاءُ, ‏1 ماي 2017
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هذيك هي كلشي بالمكتوب مي هذي ما بيها لا جن لا زوج بيها مريضة برك وتحب تكذب اي من بكري تكذب علينا كذبات بسيطة يبانولك بلي واقع حتى مبعد تكتشف بلي كذبة تحيرلك للماه كذبت في حاجة تافهة كيما هك ومع الوقت تطور معاها لكذب حتى وصلت لكذبة الزواج ورجعت مهزلة ولي يخدمو معانا يضحكو بيها ويحبو يسقسوها على راجلها باه تولي تحكيلهم وهوما يضحكو والرجال بعد رجعت عندهم نكتة العصر ربي يعافينا من مرض الكذب.

    مشكور ع المرور والتعقيب والإضافات بارك الله فيك.
     
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    الورد الأحمر, ‏1 ماي 2017
    #9
  10. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    صراحة دخلني الشك فالمخلوقة هذي وبلاك ماشي نورمال تتخيل برك ويلا كدابة الله يهديها
    تعرفي نعرف وحدة كانت تكدب عليا تقولي راني مخطوبة وعرسي قريييب وهي كانت تكدب برك الله يغفرلها
    املا نسات يامات وقالتلي لالا سمح فيا خطيبي بدلني
    انا امنتها وكي عرفت الحقيقة والله انصدمت علاش الكدب هدا معلاباليش
    الزواج ربي يجيبوا وعلاه حتي نوصل نكدب
    لاحول ولا قوة الا بالله
    ربي يغفرلها
    مشكورة حبيبتي وربي يسخر لزميلتك ههه
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏1 ماي 2017
    #10
  11. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام
    مالا هذي لي تعرفها راهي كيما هذي لي تخدم معايا اي هك كانت في البداية حتى تحمست تعمل عرسها في راسها وتعيش الدور وتتقمصو. هات برك لي تعرفيها ما تزيدش حالتها وتوصل لهاذ لمواصل تاع راهي عرست وراهي بالحمل وراهي تتشهى واااع مقرفة.

    مغسي ع المرور أختي.
     
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    الورد الأحمر, ‏2 ماي 2017
    #11
  12. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي     طاقم المشرفات

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    ميلة
    وعليكم السلااام ورحمة الله وبركاته

    ههههههه قتلتني بالضحك هذي لدرجة أنو وصلت تقول تزوجت وتحكي على زوجها الوهمي!! فريمو حاجة بيزار
    والله صح وش كاين الزواج صح حاجة مليحة مي عادي المرأة متتزوجش كلش بالمكتوب. الحياة لا تقتصر على زواج ..
    فكرتيني مين قلتي الموضوع على الكذب كاينة وحدة تقرا معايا في بداية السنة زعما اخترتها صديقز ليا ووشداني اخترتها زعما شفتها تلبس مستور و متديرش ماكياج قلت الطفلة مليحة نصاحبها .. يااااه اكتشفت فيها الكذب هكا فالوجه علابالها بلي علابالك بلي تكذب وتزيد تكذب نورمال يعني فالوجه .. تقولي مثلا أنا ندير ديك الحاجة ومبعد شوي تقلبها تقولي جامي درت ديك الحاجة ههههه نتشوكا أنا
    وهي مشي من ميلة سونتر هي من العتمانية بلاصة فولاية ميلة بصح مهيش فالمدينة تعنا تع ميلة المهم قالتلي عبير تعيشي وصليني لبو الصوف مين يبيعو لماعن لتم كانو يبيعو كتابات تع لي قاطو فالطريق هاديك وماما شافت واحد عجبها حابة نشريه وأنا على نياتي رحت ندي فيها وحتى نلقى الطفلة رفدت التلفون وتبدل صوتها إلى صوت رقيق ألووو وين راك؟! راني منين بو الصوف أنت تاني ؟! يااااه منيش نشوف فيك ونلقى الطفلة تحوسس هكاك دورت أنا لقيت واحد رافد التلفون يححكي وجاي جيهتناا ونخليها وندخل لحانوت اااه شوكاتني صح وهي جاية عبييير أرواحي وش الي نجي جايبتيلي صاحبك هنا تقوليلي نجي؟! هي خلات عايلتها فالعتمانية وجاية لميلة تترندفلي وتزيد توسخ فالسمعة تعها وتاعي معاها
    روح أسيدي قريب خليتها تم وحدها هاملة ومبعد ستنيتها كي خلصت رجعتها للجامعة كي وصلنا تحكي معايا أنا جامي مشيت ههههههه
    سكت سكت أنا ومبعد قلتلها أسمعي نهدرلك حاجة ورفديها فبالك مليح مرة أخرى تحبي تتلاقاي بكش واحد روحي بعيد عليا تلاقاي بيه تحبي تحكي مع واحد روحي بعيد عليا أحكي معاه أوك؟! أعفيني وش هذا الجاست قالتلي أوك من تم لغدوة قالتلي أنا راني بطلت منعاودش وجربت مرة برك ماعجبتنيشش وحبست كامل ومبعد زيد حنا قاعدين وهي تروح تحكي من هيك وتضحك وخلي وزادت عاودتهالي قبل أيام جات معانا أنا والطفلة حتى نلقاها عاودت نفس الجاست هدرت فالتلفون برقة ونلقى واحد جاي لينا وهو نفسو
    ونخليها ونروح نع الطفلة هي تعيط قلتلها روحي تمهردي بعيد طلعتلي الزبل
    ومبعد جات ليا تقولي عبير هداك خويا وأنتي علاش تفهمي النقص تخيلي ولا خويا يقولي وشبيهم صحاباتك دارولك هكااا ونتي عندك سوء الظن قلتلها كي تجي تلقاي خوك قوليلي من قبل مش حتى نلقى السيد جاي ونتي ديجا درتيهالي من قبل قالتلي هداك تع من قبل راهو ولد عمتي حبست أنا فبلاصتي مشي قالتلي راني جربتها مرة سما مش ولد عمتها هو صاحبها وزيد محال أنا خويا كي يحب يتلاقاني ويديني للدار مشي نحكي معاه برقة هاديك نقولو 2 كلمات نكوبي وكي يشوف صحاباتي يبقى بعيد أنا نروح عندو مش هو الي يجي عندي ونقول لصحاباتي راني رايحة مع خويا هههههه ماشي خارجة كامل خوها والله شوكاتني والكذب الي تكذبو فالوجه كااارثة حتى نتي تحشمي تفضحيها تولي ساكتة وتسمعي برك.. والله كارثة
    الله يهدينا على كل حال
     
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    Twinkle Stars, ‏2 ماي 2017
    #12
  13. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا عبير
    ههه هذي راهي هاردتها بكل داخلة عليها بكراع ديناصور كيما تقول بنت خالتي هههه هذو لي يكذبو والله نحب نقعد معاهم ونصارحهم علاه تكذبو مي الله غالب تلقى روحك تسمع وتضحك في قلبك عليهم وتسكت.

    كيما هءي لي تخدم معايا كي تزوجت زواجها الوهمي جابت دي فوطو تاع عباد مي لعروسة ماكانش درك وحدة كي تتزوج وتحب توري لي فوطو تجيب فوطواتها مش فوطوات ليزانفيثي هي جابت غير لعباد هذي عمتو هذي خالتو هذي حماتي هذي اختو وهي وين الله أعلم كي كثرو عليها التعليقات تاع واش نديرو بهذو جيبيلنا نشوفوك انتي حابت فوطو تاع وحدة وقالت هاهي فوطويا ولاو يقولولها وينك هذي مش انتي قالتلهم أنا او بدلني المكياج برك !!!.

    هههههه المهم نعاف بنادم يكذب عليا وهو يشوف في عيني نحسو حقير وتافه ومريض نفسيا ومكبوت يا بعدا في موضوع زواج تبان تضحك ومهزلة يبان الحرمان تاع الصح.

    مغسي عبير ع المرور وربي يهدي لي تقرا معاك راهي حالتها حتى هي خطيرة ههه.
     
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    الورد الأحمر, ‏2 ماي 2017
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    الكذب صعيب كن أنت لاتكذب ليحبك الأخرون كن عفويا وصريحا سترتاح وكيف تعرف الشخص الكذاب حين ما تكلمه لايصدقك مهما فعلت فهذا أكبر دليل على أنه كذاب الله يهدي ماخلق قال صلوات الله عليه أمتي لاتكذب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكذب ففتخر بنفسك ولا داعي للكذب
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017
    #14
  15. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    عليه الصلاة والسلام
    صح لي يكذب الناس ما يحبوهش وينفرو منو وتلقاه هو تاني يكذّب الناس وما يأمنهمش وهو نهار يقول الصح واحد ما يأمنو هههه

    مشكورة على المرور حبيبتي :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏4 ماي 2017
    #15
  16. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    ghadhetni meskina, athret fiha hadret ness hatan wellat timagini
    capable mm tkoun mssed9a l kethba ta3ha, j crois hada mardh w maha9homch les collegues ta3ek yedhehko 3liha, nssa bin ba3dhahom plus au moin mais wech dakhel rdjel b wladhom y3ako 3la mra kbira gedha !! sah djabetha l roha d un coté amis d' un autre rahi tghidh wallah
    3andi wahda men la famille jaha mardh mouchabih hatan 43ans bach zewdjet doka mnin ma nchoufha men b3id wala men 9rib lazem zawdji der zawdji 3ayetli, fi 3erss par exemple tnodh tgoulena ana nroh n3ayet l zawdjiii on dirait fi 3morha 10 snin, youdje3ni guelbi men les manieres ta3ha mais allah ghaleb 3liha
    w ness li3aychin m3ana thani rahom yhablo le3bad, rani 23ans w mazelt na9ra ydhalo yssa9sso men doka w ana mzelt dher fi rassi manich 9adra l zwedj imaginiha hia Snin li 3achethom w homa yfakro fiha f rdjel kthar men li 3achet tranquill
    eeh w la derniere li hdarti fiha rani d'accord m3ek a100pr 100 malazemch n3icho 3la zwedj !! mouch but f denia
    maais maais kayen des cas win vraiment hadek ma ymene3 tofla denia mich terhem
     
    GI Joe, ‏5 ماي 2017
    #16
  17. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    سلام
    لوكان تجي ليا ياأختي منلومش الطفلة هادي
    نلوم المجتمع اللي وصل بناتو للحالة هاذي ونلوم التفكير نتاعنا
    حنا ورانا صغار يقولولك تكبري وتولي عروسة مش طبيبة مش معلمة
    عروسة يعني زواج زواج زواج
    والطفلة كتخطب يبداو اللي عندهم بنات يتحسروا و يطلبوا ربي ووووووووووو
    وهنا الطفلة لوكان متتزوجش تحس بالنقص
    هما أصلا رسمولنا الطريق نتاع حياتنا وهو الزواج
    ولا كما قال الأخ @hakim story وكأنوا الزواج محور الحياة
    و رانا نقراو التفكير نتاعنا يوجهوه للزواج
    علاهاديك لبنات اللي متتزوجش تحس روحها ناقصة
    ولا عجب أن تدعي الزواج وتعرضكم لعرسها وهي مراهاش مخطوبة باش متحسش بالنقص
    علاهاديك الطفلة متلوميهاش قد ما نلومو المجتمع
    و هذا التفكير ولد عندنا عادات غريبة ودخيلة على مجتمعنا
    مثلا تولي الطفلة دير السحر
    ولا تكذب وتعرض لعرسها ولا تحسد لمازوجة
    علاه
    هاذي نتيجة عقلية الأجداد
    زواج زواج زواج
    ولوكان الطفلة متتزوجش تحس بالنقص
    وممكن الرد نتاعي شويا خرج مالموضوع مي لقيتها فرصة نحكي على هاذ الغلطة
    وعجبني كلامك كقلت الحياة مش راجل
    سيفري
    كم من امرأة متزوجة تعيش عانسا في بيت الزوجية
    الزواج مهوش كلشي
    كاين أهداف كاين طموحات
    حتى ساعات نشوف وحدة ناجحة
    نقول كفاه عقل ومخ كما هذا نكوديوه بكلمة وحدة وهي الزواج
    لازم نترفعوا شويا
    وتحية لكل فتاة وكل زوجة
    مشكورة سلام
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    sanaya, ‏13 ماي 2017 على 11:48
    #17
  18. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    -- مساء الخير أختي، لوكان قلتي عمرها عشرين أو ماشابه يمكن يمكن نقولو مازالها صغيرة وماشي بزاف من لي راحت عليها سن المراهقة- مي - باه وحدة في الأربعينيات يجي منها هكذا تصرف هاذي حاجة مش نورمال ونقدر نسميه ضعف في الشخصية لأنو الضعف في الشخضية أسوء بكثيييييير أنك ماتتزوجيش ، لأنو شحال من وحدة ماتزوجتش ولكن كانت علامة وربات أجيال مش شرط يكونو اولادها + وشكون قاللها ماراحش تتزوج طول الحياة بالاك غدوة يجيها مكتوبها حتى ولو بلغت الخمسين ،هذا نزيدلو ضعف الإيمان ،لأنو حنا علابالنا في هاذ الدنيا ماشي كامل راح نتزوجو وماشي كامل راح نجيبو ولاد وماشي كامل راح نعيشو فرحانين- لازم تكون الإختلافات وتبقى في la fin دنيا كامل نموتو بلي تزوجت بلي ماتزوجتش .تبقا غير الأعمال تاعنا وكيما يقول بابا العزيز يا سعدو فاعل الخير
    --ولكن كنصيحة اختي الورد الأحمر
    رغم هذا والله هاذي الأخت غاضتني لأنو حاولت تحقق حلمها في الخيال كيما تحققش في الحقيقة لهذا ، اذا كنت مخطوبة أو متزوجة ومراعاة لمشاعرها ماتحكيش على خطيبك أو زوجك أو ماشابه أمامها وانصحي الأخريات ايضا يحاولو يتجنبو الحديث واحكو على اشياء اخرى كيما يقولك المثل
    • لا تحكي عن والديك ..أمام يتيم
    • لا تحكي عن أولادك .. أمام عقيم...ااخ
     
    دعاء الجنات, ‏13 ماي 2017 على 12:59
    #18