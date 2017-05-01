المرضى النفسيين كثرو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

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راني جيتكم في عيد العمال قلت والله مام عيد مي نخدم على شري هنا

واش راكم كامل يخي لاباس؟ كان عليا لاباس في تكرفيص والحمد لله ​

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بون اليوم جيت نعمل موضوع كان مفروض نعملو البارح وهو جديد كي كنت ​

نخدم مي حكمتني الخدمة عطلتني عليه وقلت نكمل واش في يدي ونديرو مبعد ​

حرنت ع المروح وهزيت حوايجي ورحت وما درتش هالموضوع لي قلقلي راسي

كاينة وحد الظاهرة كثرت عندنا معرف عندكم تاني ولا عندنا برك في سكيكدة لبنات صعرو ​

الظاهرة قايمة ع لكذب مي لكذب راه معروف من بكري بصح واش رايكم في وحدة ​

مش متزوجة وتكذب ع الناس وتقوللهم متزوجة وتعرضهم لعرسها ! لي ماكانش أصلا ! ​

يا سيدي هذي السوكريثار تاعنا كبيرة فايتة 45 سنة ومش متزوجة ربي يجيبلها نصيب ​

مالا لقات روحها وحدها بيناتنا لي ما باين عليها خبر والباقي الكل لي مخطوبة لي متزوجة ​

مدري عليها حست بالنقص ولا حبت تحس الإحساس تاع راهي مخطوبة هيا قالت تخطبت ​

باركلها الغاشي وقلنا الحمد لله باه تبرا شوية على خاطر تحس عندها كبت من الناحية هذي ​

هيا شوية دخلت في المود بزاف ونسات روحها وتقمصت الدور تم بدات تبان كذبتها ​

حتى وين وصلت تعرض للعرس تاعها لي ماكانشو أصلا وطبعا كي عارفة ماكانش عرس ​

لعبتها قبايلية تاع تيزي وزو ورح تدي واحد قبايلي تاع تيزي وزو وتدير عرسها تم ​

وطبعا شكون رح تقدر تحضر عرسها من سكيكدة لتيزي ؟ كلش خطط مدروسة ​

يا سيدي ع أساس عرسها قايم وهي دات كونجي جا باباها من وراها يحوس عليها وحارتلو ​

كيفاه خرجت كونجي وفضحها وزيد في نفس النهار لي قالتلنا عرسي شافوها برا تهوم في سكيكدة ​

ومبعد دخلت تخدم و ع أساس هي لي كل ويكاند تروح عند راجلها لتيزي وزو هههه ​

مبعد ع أساس راجلها في تيزي وزو مي تحكي عليه كي شغل عايش معاها !! ​

كي سقسيناها قالتلنا أو يخدم في الجيش كولونال وتجيبو الطيارة تاع الجيش !!!

علابيها يجي عندها في كل الأوقات ع أساس الطيارة توصلو لباب دارها هههههعلابيها يجي عندها في كل الأوقات

لي سمع بلي سكيكدة عندها مطار يقولي على خاطر أنا مازال ما سمعتش بيه !!! ​

هيا قلنا نتبعو الكذابة لباب الدار مي عليمن تكذب على ناس يخدمو في البلديةهيا قلنا نتبعو الكذابة لباب الدار

رحنا خرجنالها نقمة يخي درك غيزو ناسيونال تتزوج في تمنراست تخرج في سكيكدة ​

لقينا بلي لا عقدت لا همها وحدها في أحلامها برك قمة المهزلة ! ​

والرجال الكل علابالهم بلي تكذب ويضحكو بيها ودايرينها مسخرة

هيا زيها جابت خبر بلي جبنا عليها الصح راحت للمدير واش قالتلو ؟ راني متزوجة بالفاتحة

تعيف تعيف تعيف تعيف أيما لاه هذا موضوع تحكيه للمديرتعيف تعيف تعيف تعيف

ودرك أي مع فيلم جديد تاع الحمل وبعد أيام أي تقولنا ضاع البيبي

ولينا حافظين لكذب الجاي لي رح تكذبو ​

وارواحو تشوفو كي تحكي على راجلها الوهمي والناس الكل يقولو في قلبهم مسكينة تغيض ​

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حبيت برك من لحكاية هذي نقول بلي درك هذي ثالث وحدة عارفتها مش متزوجة ​

مي مفوتة روحها مع الغاشي متزوجة وتحكي كي شغل متزوجة

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درك هذا مرض نفسي ولا إحساس بالنقص ولا واش

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والله يا أختي يا أختي يا أختي إذا كبرتي وما تزوجتي أقسم بالله ما هي نهاية العالم ​

وعسى أن تكرهو شيئا وهو خير لكم مالا شدي في الصبر وخلاص والحياة مش رجل ​

تكمل معاه المعيشة وكاين أمور بزاف إذا ما كتبلكش ربي تتزوجي تعوضي بيهم ​

كوني إنسانة ايجابية كوني إنسانة ناجحة كوني فعالة لذاتك عيشي لنفسك مش لازم ​

الوحدة تعيش لراجل ولا خلاص انتهت حياتها والله مرات كاين نسا متزوجات مي منين ​

يموت راجلهم ولا يتطلقو تم تبدا حياتهم وتشوف عليهم النجاح صح حتى تتمنى تكون كيفهم ​

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نقول لكل أنثى الزواج إذا كتبهولك ربي مليح ​

إذا ما كتبهولك عيشي لذاتك وكوني نفسك وانجحي في حياتك ​

واستمتعي بالنجاح تاعك اخدمي ألبسي قلشي روحك اشري طوموبيل ​

حوسي دوري وفري حياة كريمة لنفسك وأبدا ما تدخلي في مود ​

الإحساس بالنقص وأدوار الذل تاع الكذب وترجعي مهزلة ونكتة للرجال ​

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