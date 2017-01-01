(( أحكام مختصرة في مفطرات الصيام ))

س - ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه.

مجموع الفتاوى : (19/ 224)

س - ما حكم استعمال البخاخ لمن هو مصاب بالربو ويحتاج إليه أثناء صيامه ؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة ، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم .

مجموع الفتاوى : (19/ 210)

س - ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب .

مجموع الفتاوى : (19/ 204-205)

س - حكم الغرغرة في الصيام ؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

التغرغر مكروه إلا لحاجة .

مجموع الفتاوى : (19/ 255)

س - هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟

▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

مجموع الفتاوى : (19/ 290) ​