(( أحكام مختصرة في مفطرات الصيام )) س - ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه. مجموع الفتاوى : (19/ 224) س - ما حكم استعمال البخاخ لمن هو مصاب بالربو ويحتاج إليه أثناء صيامه ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة ، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم . مجموع الفتاوى : (19/ 210) س - ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب . مجموع الفتاوى : (19/ 204-205) س - حكم الغرغرة في الصيام ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : التغرغر مكروه إلا لحاجة . مجموع الفتاوى : (19/ 255) س - هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . مجموع الفتاوى : (19/ 290)