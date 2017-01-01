أحكام مختصرة في مفطرات الصيام

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏5 ماي 2017 على 07:33.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    (( أحكام مختصرة في مفطرات الصيام ))
    س - ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟
    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
    أ- لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه.
    مجموع الفتاوى : (19/ 224)
    س - ما حكم استعمال البخاخ لمن هو مصاب بالربو ويحتاج إليه أثناء صيامه ؟
    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
    دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة ، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم .
    مجموع الفتاوى : (19/ 210)
    س - ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
    لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب .
    مجموع الفتاوى : (19/ 204-205)
    س - حكم الغرغرة في الصيام ؟
    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
    التغرغر مكروه إلا لحاجة .
    مجموع الفتاوى : (19/ 255)
    س - هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :
    لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .
    مجموع الفتاوى : (19/ 290)

     
    أم منيــــــر و أسير نفسي معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏5 ماي 2017 على 07:33
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏9 ماي 2017 على 19:15
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