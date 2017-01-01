يوم الجمعة

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة ميلينا, ‏5 ماي 2017 على 10:49.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    { إنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً}
    [ الأحزاب : 56 ] .
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً )) .رواه مسلم .

    وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : (( إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ ، فَأكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ )) . قَالَ : قالوا : يَا رسول الله ،وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يقولُ بَلِيتَ .
    قَالَ : (( إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ )) . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح .

    (( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجْيدٌ
     
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    ميلينا, ‏5 ماي 2017 على 10:49
    #1
  2. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    مرحبا

    عليه وعلى الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام
     
    Mustapha Bita, ‏5 ماي 2017 على 12:05
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
     
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    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 14:18
    #3
  4. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    صل الله عليه وسلم
     
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    أسينات, ‏5 ماي 2017 على 18:56
    #4
  5. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    عليه أفضل وصلاة وسلام
    اللهم لا تحرمنا من رضاك و رحمنا برحمتك الواسعة يارب
     
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    نعمات, ‏7 ماي 2017 على 17:08
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اللهم امين
    بارك الله فيك
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:43
    #6
  7. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    وفيكي باركة شكرا على الرد يا أحلى وردة وأختى
     
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    نعمات, ‏7 ماي 2017 على 17:51
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    كلام كبير علي يا غاليتي
     
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 17:53
    #8
  9. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    لالا تستحق كل خير لا تحتقرى نفسكي يا غالية
     
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    نعمات, ‏7 ماي 2017 على 17:56
    #9