الترونسبور ( الشوفور والا الروسوفور والا الشعب الفرفور)

السلام عليكم أعضاء اللمة ناس الهمة واللي بشوفتهم تروح الغمة تقول أعضاء مجلس الأمة ههههه المهم اليوم جيت نحكيلكم على الترونسبور الجزائري العجيب وتحديدا الكيران والطروليات، يعني مش الطاكسيات هاذو الكيران أنا صراحة كي نركب فيهم مخي مايحبسش من الخدمة، نبقى غير نخمم شكون الظالم والمظلوم مرات يغيضني هذاك الشوفور لي يظل محروق للشمس والناس غير تسمط عليه ، ومرات يغيضني هذاك الخدام لي يروح تعبان ويلقى الكار معمر والروسوفور يقولي أفونسي لاريار الشوفور: يبدى نهارو مع الهرج تاع الخدامة وكل واحد يحكي في حكاياتو وكل 2 متر يسطوبيلو واحد وكل 3 متر يحبس باه يهبط واحد والا زوج ،، اذا فات على دودانة تلقى الناس تعيط يا الشوفور بالعقل واشبيك هاذا ، ومرات شي عباد يدومونديو لاري وين يكون ممنوع عليه يgـاري خص غير يوصلهم لباب الدار الروسوفور: أول شيء محقور من مول الكار المذكور سابقا، يحاسبو على 4 دورو لي يجمعها من الشعب الفقير،، ثانيا محقور من الشعب هذا يقولو ماعنديش باه نخلص وهذا يقولو خصتني خمسمية وووو ،، والكارثة كي يعيط على كاش سطاسيون واحد مايرد عليه وغير يفوتها الشوفور ينوضو ليه ياو لاري لاري،، الشعب اللطيف يا لطيف: يعني المساكين لي ذكرتهم في الأول والله يا حليلهم بالسيف يولو متوحشين مع الشعب تاعنا واللي منهم أنا ،، ياسيدي كيما قلت هذا مايخلصش ، وهذا يحبس في نص الطريق والا قدام الباراج تاع لابوليس ،، والكارثة كاين ناس مش محترمين يهدرو هدرات زايغين والا الطفلة لي تحكي في التيليفون مع كاش واحد ومن وراها شيخ قد باباها قريب يتقيى عليها ،، والا مرا تحكي على خصوصياتها مع راجلها في وسط الكار والناس غير تسمع وتوحد في ربي ،، والا هاذوك الذئاب البشرية لي يستغلو أي فرصة با يماردي طفلة ،، والا هاذوك لي يحبو يريحو قدام الشوفور في بلاصة الروسوفور وهو يبقى واقف والله مخي مايقراهاش الشعب لوكان نبات نحكي عليه مانخلصش نسكت خير علابالي أنتم ثاني عندكم ماشفتو في الكار من تبهدايل ،، أحكيو هنا فرغو قلوبكم