غريب حقد الشعب على الطبيب .. !!

السلام عليكم ورحمة الله

إن شاء الله تكونو بخير

شفت بعد قرار تسقيف أسعار بعض المنتجات والسلع

جات حملة ولا نقول شبه حملة

ناس يطالبو بتسقيف سعر الفحوصات والتحاليل الطبية

اكبر عائق في بلادنا نشوف فيه الشعب نفسو

حسد، غيرة وغريب حقدهم على الطبيب خاصة

كل دورة الطبيب ياكل دراهم الشعب

يكتبلك ورقة ب300 الف !!

كل واحد يعس في الاخر .. وعايشلو حياتو

في حين علاه ما يشكوش من الاسعار في حاجات اخرى ؟

تلقاه الكبش ب20 مليون

يقرب موسم الدخول المدرسي يبيعلك الادوات المدرسية بالضعف

يغشك في الميزان ويخدملك حيط ب10 ملاين

ماحبش يبيع الزيت، الحليب والسميد في واحد الوقت ..

الحفافة في جلسة بلا حتى معنى تدي 5 ملاين لزبونة واحدة

تركيب مكيف التالية ب350 الف !!



علاه شعبنا مايشوفش هذو وتبانلو غير على الطبيب

تسقيف السعر ؟ ووين ؟ في القطاع الخاص !! اي ماتصلحش خلاص

الطبيب لازم يعيش بالانسانية وياكل ويشرب بالتركيب الضوئي باه يرضى الشعب ؟



لي مايقدرش يصرف على صحتو وصحة عائلتو عليمن يصرف !



يقولك قرا باطل .. خزينة الدولة

كامل التخصصات قراو باطل

بصح كان يصرف من جيبو.. يشري الكتب ويحاول النجاة بعيد عن المنزل

من مصروفو ولا نقول مصروف دارهم

لانو هو في سن 25 ومازال يقرا !!

راه تعب 13 سنة قراية تمرميد في الجامعات والمستشفيات

برنامج مكثف شعرو ما يمشطوش

13 سنة ماكان عندو حتى مدخول ولا كان داير situation في حياتو

غير يقرا برك ويجري ورا الدروس ولي بروف

ناقص رقاد عايش في الضغط ولاشارج طول العام

يخرج من امتحان يدخل في امتحان آخر

وكل امتحان عدد الدروس فيه والمعلومات بزاف

بلا مانحكو على التربصات والارهاق لي فيها دون أي تأمين لصحتو

في الكوفيد شحال من طبيب توفى ؟ ولا هذوك ارواح مايحكوش عليهم ؟؟

كي الناس كامل كانت في دارهم في الحجر ، شكون لي كان في الواجهة !!

ولا في الكوفيد يشكرو الطبيب وفي باقي الايام ضدو ؟؟

( تعويضات الكوفيد للآن مادخلوش

لأنو قالو يمدو منحة عليها للأطباء لما كان فيه خطر على حياتهم حينها )



يدير المناوبات الليلية دون حتى يوم راحة ..

نعرف اطباء مرضو امراض مزمنة من الضغط في العمل

( سكري، غدة درقية، ضغط الدم .. )

وكاين لي توفاو من الستراس

ولا من كمية العمل المرهق ليلا دون أي ساعة راحة

ماشي واحد ماشي زوج وماشي 20

كون نبدا نحكي عليهم مش رح نكمل

علاه مايوفروش عدد كاف من الاطباء

ومناصب العمل في المشفى

هكا المواطن ماينتظرش بزاف و مايكونش ضغط كبير على طبيب واحد !!

علاه مايديروش 4 مثلا يخدمو في الليل

علاش واحد عليه كامل الضغط !!!!

يشوف 200 مريض في النهار

علاه مايطالبش الشعب بتحسين جودة الخدمات ؟

الاطباء كي دارو اضراب علاجال هذا الشيء

بزاف جاو ضدهم في حين انهم خرجو علاجال الشعب مش علاجال أنفسهم

7 سنين ماعاشش حياتو نورمال ..

فقط لأنو الطب مسؤولية حياة واي غلطة قادر تقتل انسان

أفنى عمرو وشبابو علاجال انقاذ الناس غدوا

تقولي هو دارها ويتحمل مسؤوليتو ..

لو مادارش الطب مش رح تلقى لي تأمن عليه صحتك



انت أسماء الادوية لي عندك برك مش شافي عليهم

تخيل انو هو حافظ +100 دواء

وكل دواء حافظ معاه الورقة لي تجي لداخل العلبة

لي أنت ترميها ولا ماتمدلهاش اهمية

نحكي على la notice

الاعراض الجانبية تاعو، الحالات لي يوصفو فيها، الحالات لي مالازمش

مكوناتو وحتى طريقة العمل تاعو في جسم الانسان ووش البلاصة بالضبط

ولا نقول الناقل العصبي لي يؤثر عليها



ياخي حاب تداوي باطل كاين مستشفيات الدولة

واحد ماحتم عليك تروح للبريفي

الأصح تطلب من الدولة توفرلك مستشفيات وأطباء وأدوية باش ما تروحش تداوي عند الخواص

بالكاد تلقى مستشفى ترتاح فيه



يعني بدل المطالبة بتسقيف اسعار الخدمات الطبية عند الخواص

طالب بتحسين الخدمات الطبية في القطاع العام

الماتريال لي يخدم بيه الطبيب ولا الدونتيست الدولة ماراهيش تدعم فيه

الطبيب باش يفتح عيادة و يجهزها

راه استثمار كبير وباه يرجع ولو نصفو راح يفوت سنوات وسنوات من العمل

بعد سنوات وسنوات من الدراسة في نظام صحي وتأميني غير منصف للطبيب



علاه ماتطالبش برفع القدرة الشرائية، فتح الاستيراد

ولا شعب يهمو فشل الآخرين مايهموش نجاحو !!!