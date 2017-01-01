مسابقة أفضل موضوع تسلسلي-دعوة للكتابة-

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏9 ماي 2017 على 14:58.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    نرحب بعضوات وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
    الذين اشتقنا الى حفيف أقلامهم على أوراق منتدانا

    نلتقي وإياكم مع مسابقة خفيفة
    وهي :
    مسابقة أفضل موضوع متسلسل


    شروط المسابقة:

    -على العضو الذي يود المشاركة كتابة موضوع بقلمه
    الخاص لامانع ان كانت الفكرة منقولة
    لكن يجب عليه صياغتها والتعديل عليها بقلمه
    وكل منقول سيتم حذفه .

    -يكون الموضوع ذو فكرة تسلسلية على شاكلة هذه المواضيع مثلا :

    حكايا الشتّاء !
    أنــــا وأنتــ . جأوبنى من أنتـ .وأسئلنى من أكــون؟ [ملحق3]

    -الحصرية وال\اسلوب +الصياغة الجيدة للموضوع +تنسيق الموضوع +تفاعل الأعضاء مع الموضوع


    الجوائز:

    أفضل المواضيع ستتحصل على ختم التميز وتوضع في فهرس التميز
    قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِ2017

    صاحب أفضل موضوع يتحصل على 200 نقطة شرفية


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    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏9 ماي 2017 على 14:58
    #1
  2. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    مسابقة جميلة يعجبني هذا النوع من المواضيع الفضفاضة

    أتمنى النجاح لجميع المشاركين وأن يسود التنوع في الطرح

    بارك الله فيك
     
    الأزرق الملكي, ‏9 ماي 2017 على 15:18
    #2