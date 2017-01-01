مسابقة أفضل موضوع تسلسلي-دعوة للكتابة

نرحب بعضوات وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية

الذين اشتقنا الى حفيف أقلامهم على أوراق منتدانا



نلتقي وإياكم مع مسابقة خفيفة

وهي :

مسابقة أفضل موضوع متسلسل





شروط المسابقة:

-على العضو الذي يود المشاركة كتابة موضوع بقلمه

الخاص لامانع ان كانت الفكرة منقولة

لكن يجب عليه صياغتها والتعديل عليها بقلمه

وكل منقول سيتم حذفه .



-يكون الموضوع ذو فكرة تسلسلية على شاكلة هذه المواضيع مثلا :

الجوائز:

-الحصرية وال\اسلوب +الصياغة الجيدة للموضوع +تنسيق الموضوع +تفاعل الأعضاء مع الموضوعأفضل المواضيع ستتحصل على ختم التميز وتوضع في فهرس التميز