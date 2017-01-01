مسابقة أفضل موضوع تسلسلي-دعوة للكتابة

نرحب بعضوات وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية الذين اشتقنا الى حفيف أقلامهم على أوراق منتدانا نلتقي وإياكم مع مسابقة خفيفة وهي : مسابقة أفضل موضوع متسلسل شروط المسابقة: -على العضو الذي يود المشاركة كتابة موضوع بقلمه الخاص لامانع ان كانت الفكرة منقولة لكن يجب عليه صياغتها والتعديل عليها بقلمه وكل منقول سيتم حذفه . -يكون الموضوع ذو فكرة تسلسلية على شاكلة هذه المواضيع مثلا : حكايا الشتّاء ! أنــــا وأنتــ . جأوبنى من أنتـ .وأسئلنى من أكــون؟ [ملحق3] -الحصرية وال\اسلوب +الصياغة الجيدة للموضوع +تنسيق الموضوع +تفاعل الأعضاء مع الموضوع الجوائز: أفضل المواضيع ستتحصل على ختم التميز وتوضع في فهرس التميز قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِ2017 صاحب أفضل موضوع يتحصل على 200 نقطة شرفية