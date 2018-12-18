مسابقة أفضل موضوع تفاؤلي تعود اليكم من جديد {جددوا حياتكم }

The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#1
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
9,338
الإعجابات
37,739
النقاط
701
الجنس
ذكر
#1
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احبتي ::love::love:
التفاؤل والتشاؤم ينبعان من داخل النفس
ومن لا يرى في الحقل إلا الأشواك ،، فكيف ينتظر منه أن يقطف الزهور
فالتفاؤل لحن ترتله لنا الطبيعة في كل آن،، فهو الوردة التي نسقيها من رحيق قلوبنا

دعونا في هاته الرحلة الملونة نخرج من تلك القوقعة الكئيبة التشاؤمية التي سببها لنا واقع مرير إلى عالم جميل زاهٍ

فلنتحل بالتفاؤل والأمل والعزيمة ولنصارع أمواج الحياة ولنواجه قسوتها بإيمان وعزيمة صادقة
فكن جميلا ترى الوجود جميلا
ولا تقف كثيرا عند أخطاء ماضيك ..
لأنها ستحول حاضرك جحيما ومستقبلك حطاما ..
يكفيك منها وقفة إعتبار.. تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب

ولا تحزن على الأمس فهو لن يعود !
ولا تأسف على اليوم .. فهو راحل!
واحلم بشمس مضيئة في غد جميل!

قال الله تعالى :
(( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) [ الطلاق: 1 ]
انطلاقا من هذه الآية الكريمة التي تدعوا الى التفاؤل بموعود الله وعدم القنوط من رحمته جل وعلا
ندعوا اعضائنا الكرام للمشاركة في هذه المسابقة المميزة التي تدعوا الى التجديد والى الاجابية
تدعو الى ترميم النفس وعادة الروح الى هته الاجساد التي اانهكتها متاعب الحياة
الى الاجابيين الى الذين يزرعون الورود في طرق الناس بدل من الاشواك
الى تلك المصابيح التي جعلها الله نورا لكثير من الناس
الى الذين يزرعون الأمل في قلوب اليائسين
هته المسابقة مخصصة لكم
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لا نريد كلمات منقولة من موضوع آخر بل نريد أحاسيس وكلمات نابعة من القلب
لتصل الى القلوب الصافية ليدب فيها حب الحياة من جديد

فقد يعيد موضوعك الأمل لشخص ما
هل يوجد شعور أحلى من هذا ؟
شعورك و انت ترسم الابتسامة على وجه عابس يائس باحث عن بريق الحياة ورونقها

كن انت العضو الفعال في رسم هاته الابتسامة للآخرين : ابتسامة الأمل

أقول للجميع تفاءلوا
فعندما تصعب الأمور فإن الله تعالى أقسم مرتين
" فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا "
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شروط المشاركة

- الموضوع يكون حصري بقلمك و ابداعك أي غير منقول
- لا يكون طويل لدرجة الملل و لا قصير بحيث لا تصل فكرتك
- كل عضو له الحق بمشاركة واحدة فقط
- يمكن استعمال الصور للتوسع في الخيال لموضوعك
- من يريد الاشتراك يكتب في عنوان موضوعه و بين قوسين
( مشاركتي في مسابقة الموضوع التفاؤلي )

الجوائز :
يتحصل الفائز بالمركز الاول على وسام :
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اما باقي المشاركات ف تتحصل على :
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اما الجائزة الاكبر ان احد المواضيع او كلها ستغير من حياة شخص ما
{وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ }


ملاحظة :سيتم اعلان عن انتهاء المسابقة بعد ان تستوفِ المشاركات اللازمة​
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,210
الإعجابات
1,906
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2

السلام عليكم
😱😱😱😱اول مشاركة 😱😱😱😱
فكرة المسابقة قيمة جداا
جزاكم الله الف خير
مااجمل ان نسعى
لاسعاد اوبث الامل في قلوب
اماتها الحزن
باقل المجهودات
رزقك الله بما تشتهى نفسك
مسابقة جميلة والهدف سامى
تحياتى
 
البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
496
الإعجابات
1,246
النقاط
241
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
راقت لي الفكرة
ولكن هل يكون موضوع عن التفاؤل عموما او الدعوة اليه
ام هناك نقاط محددة يجب الالتزام بها
يرجى التوضيح اكثر
 
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