تصويت أفضل موضوع تفاؤلي ....مسابقة مميزون

ماهو أفضل موضوع تفاؤلي

  • تفضّل أيّها اليائس ...

    صوت: 0 0.0%

  • ايها اليائس يداا بيد ...،

    صوت: 1 33.3%

  • ليس هناك فشل

    صوت: 0 0.0%

  • لن أقنط من رحمة ربي .....

    صوت: 2 66.7%

  • هل تفقد الامل؟؟~~~~~

    صوت: 0 0.0%

  • قبس من نور ..

    صوت: 0 0.0%
  • مجموع المصوتين
    3
  • الإستطلاع سيغلق: .
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
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1,951
محل الإقامة
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الجنس
أنثى
#1

1548170838872.png



السلام عليكم
روّاد قسم فرغ واش كاين فقلبك وبعد إعلان عن وضع مسابقة مميزون وكانت النسخة لهذه السنة
في قسم فرغ واش كاين فقلبك عنوانها
التفاؤل .......

1548170857372.png

وكانت هناك أكثر من مشاركة وقد إستمتعنا فعلا بمشاركاتكم العطرة
ومن هذا المنبر نطلق التصويت يكون لمدة أسبوع لتختارو أفضل موضوع تفاؤلي ونبدأ علىى بركة الله

قبس من نور .. مشاركتي في مسابقة موضوع تفاؤلي ..






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هذه هي المواضيع التي منحتنا الأمل والتفاؤل ومنحت لبعضكم أو لكم كلكم الكثير من القوة والفائدة والفوز أن نتعلم أن نتفائل ونحمد الله على كل ما وهبنا خير الحياة وشرها نحمده عليه
ومن هذا المنطلق أريد أن يكون تصويتكم عادل وأن تختارو الموضوع جسب ما منحه لكم من قوة

تحية تقدير وشكرا لكل من شارك وكتب حرف في ميزان حسناتكم
تحية لكل من قرأ وزار المواضيع
وأخيرا تحية لطقم المشرفين والمشرفات الساهرون على رقي المنتدى بهكذا مسابقات


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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#2
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,800
الإعجابات
3,903
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ....
فكرة التصويت جميلة
اظن انه هناك خطأ
اين ممشاركتى:rolleyes::rolleyes:
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
فكرة التصويت جميلة
اظن انه هناك خطأ
اين ممشاركتى:rolleyes::rolleyes:
إضغط للتوسيع...
اعتذر بشدوة اختي لا مشكل سوف ادرجها حالا انا جمعت المواضيع بنفسي لهذا لم اراها عذرا سوف نحل المشكل حالا
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#5
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,800
الإعجابات
3,903
النقاط
1,271
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#5
قال ليليا مرام:
اعتذر بشدوة اختي لا مشكل سوف ادرجها حالا انا جمعت المواضيع بنفسي لهذا لم اراها عذرا سوف نحل المشكل حالا
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ....
لاباس عزيزتى لاعليكى اعلم انكى لم تتنتبهى لاباس
تحياتى لك
تم التصويت:geek:
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#6
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#6
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
لاباس عزيزتى لاعليكى اعلم انكى لم تتنتبهى لاباس
تحياتى لك
تم التصويت:geek:
إضغط للتوسيع...
نعم فالمواضيع لم تجمع فالقائمة بحثت عنها ولم أرى موضوعك أعتذر اختي وموفقة وشكرا على مشاركتك العطرة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
#8
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,107
الإعجابات
23,725
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#8
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#9
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,462
الإعجابات
3,920
النقاط
451
#9
اختي ليليا انا ما شاركتش ماكان لاه تحوسي على مشاركتي:)
تم التصويت
بالتوفيق لكل من شارك
 
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