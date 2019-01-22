تصويت أفضل موضوع تفاؤلي ....مسابقة مميزون

هذه هي المواضيع التي منحتنا الأمل والتفاؤل ومنحت لبعضكم أو لكم كلكم الكثير من القوة والفائدة والفوز أن نتعلم أن نتفائل ونحمد الله على كل ما وهبنا خير الحياة وشرها نحمده عليه

ومن هذا المنطلق أريد أن يكون تصويتكم عادل وأن تختارو الموضوع جسب ما منحه لكم من قوة