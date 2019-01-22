تصويت أفضل موضوع تفاؤلي ....مسابقة مميزون

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,107
- الإعجابات
- 23,725
- النقاط
- 1,951
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
روّاد قسم فرغ واش كاين فقلبك وبعد إعلان عن وضع مسابقة مميزون وكانت النسخة لهذه السنة
في قسم فرغ واش كاين فقلبك عنوانها
التفاؤل .......
وكانت هناك أكثر من مشاركة وقد إستمتعنا فعلا بمشاركاتكم العطرة
ومن هذا المنبر نطلق التصويت يكون لمدة أسبوع لتختارو أفضل موضوع تفاؤلي ونبدأ علىى بركة الله
قبس من نور .. مشاركتي في مسابقة موضوع تفاؤلي ..
هذه هي المواضيع التي منحتنا الأمل والتفاؤل ومنحت لبعضكم أو لكم كلكم الكثير من القوة والفائدة والفوز أن نتعلم أن نتفائل ونحمد الله على كل ما وهبنا خير الحياة وشرها نحمده عليه
ومن هذا المنطلق أريد أن يكون تصويتكم عادل وأن تختارو الموضوع جسب ما منحه لكم من قوة
تحية تقدير وشكرا لكل من شارك وكتب حرف في ميزان حسناتكم
تحية لكل من قرأ وزار المواضيع
وأخيرا تحية لطقم المشرفين والمشرفات الساهرون على رقي المنتدى بهكذا مسابقات
ومن هذا المنطلق أريد أن يكون تصويتكم عادل وأن تختارو الموضوع جسب ما منحه لكم من قوة
تحية تقدير وشكرا لكل من شارك وكتب حرف في ميزان حسناتكم
تحية لكل من قرأ وزار المواضيع
وأخيرا تحية لطقم المشرفين والمشرفات الساهرون على رقي المنتدى بهكذا مسابقات
آخر تعديل: