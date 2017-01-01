إزالة الشعر بالخيط

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة عبير الغرام, ‏11 ماي 2017 على 10:52.

الكلمات الدلالية:
  1. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    1,199
    الإعجابات المتلقاة:
    3,533
    نقاط الجوائز:
    571
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باب الزوار
    هناك العديد من النساء يفضلن استخدام
    الخيط لإزالة الشعر الزائد خاصة شعر الوجه
    فهو بديل طبيعي وامن .
    ولكن في بعض الاحيان قد تلاحظين ظهور
    البثور والحبوب بعد ازالة الشعر بالخيط
    خاصة البشرة الحساسة
    إليك اختي بعض النصائح الفعالة لتهدئة
    التهابات البشرة بعد استخدام الخيط .

    1-عدم ملامسة بشرتك بعد استخدام الخيط
    لمدة12-24ساعة
    فقد يتسبب ذلك في التهابات الجلد واحمرار
    البشرة

    2-بعد ازالة الشعر بالخيط لا تستخدمي اي
    من مستحضرات التجميل التي تحتوي على
    الروائح الصناعية او العطور كأنواع غسول
    الوجه او مرطبات او غيرها

    3-ضعي مكعبات الثلج علي البشرة بعد
    استخدام الخيط لتهدئة الالتهابات وتقليل الاحمرار

    4-تجنبي تعريض بشرتك للحرارة الزائدة
    او الماء الساخن بعد ازالة الشعر

    5-ضعي زيت او كريم طبيعي مهدئ للبشرة
    لتقليل الالتهابات أنا أنصحك بإستخدام زيت
    الزيتون او كريم نيفيا

    6-لا تعرضي بشرتك لأشعة الشمس المباشرة
    لمدة لا تقل عن48ساعة بعد استخدام الخيط

    7-استخدمي ماء الورد على بشرتك ويفضل
    ان يكون بارد

    وفي الاخير أتمني ان تتبعي هذه النصائح
    للحصول على افضل النتائج بعد ازالة الشعر
    بإستخدام الخيط
    {.....وشكرا....}
     
    عبير الغرام, ‏11 ماي 2017 على 10:52
    #1