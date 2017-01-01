إزالة الشعر بالخيط

هناك العديد من النساء يفضلن استخدام الخيط لإزالة الشعر الزائد خاصة شعر الوجه فهو بديل طبيعي وامن . ولكن في بعض الاحيان قد تلاحظين ظهور البثور والحبوب بعد ازالة الشعر بالخيط خاصة البشرة الحساسة إليك اختي بعض النصائح الفعالة لتهدئة التهابات البشرة بعد استخدام الخيط . 1-عدم ملامسة بشرتك بعد استخدام الخيط لمدة12-24ساعة فقد يتسبب ذلك في التهابات الجلد واحمرار البشرة 2-بعد ازالة الشعر بالخيط لا تستخدمي اي من مستحضرات التجميل التي تحتوي على الروائح الصناعية او العطور كأنواع غسول الوجه او مرطبات او غيرها 3-ضعي مكعبات الثلج علي البشرة بعد استخدام الخيط لتهدئة الالتهابات وتقليل الاحمرار 4-تجنبي تعريض بشرتك للحرارة الزائدة او الماء الساخن بعد ازالة الشعر 5-ضعي زيت او كريم طبيعي مهدئ للبشرة لتقليل الالتهابات أنا أنصحك بإستخدام زيت الزيتون او كريم نيفيا 6-لا تعرضي بشرتك لأشعة الشمس المباشرة لمدة لا تقل عن48ساعة بعد استخدام الخيط 7-استخدمي ماء الورد على بشرتك ويفضل ان يكون بارد وفي الاخير أتمني ان تتبعي هذه النصائح للحصول على افضل النتائج بعد ازالة الشعر بإستخدام الخيط {.....وشكرا....}