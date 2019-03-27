الفوائد المدهشة لزيت الثوم ارجو الاطلاع

فوائد زيت الثوم

١- زيت الثوم و علاج حب الشباب :

٢- فوائد زيت الثوم في تحفيز الجهاز المناعي :

طريقة عمل زيت الثوم في البيت

٤- زيت الثوم للحد من عدوي الأذن :

٥- فوائد زيت الثوم كطارد طبيعي للبعوض :

٦- زيت الثوم يُخفف من ألم الأسنان :

٧- فوائد زيت الثوم يمنع تساقط الشعر :

٨- علاج قشرة فروة الرأس باستخدام زيت الثوم :

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٩- فائدة زيت الثوم لعلاج حكة الجلد :

فوائد اوراق الثوم للصحة والجسم

١٠- زيت الثوم مبيد طبيعي لآفات الحديقة :

طريقة عمل زيت الثوم الطبيعي في المنزل .

احضر 1 فص من الثوم وربع كوب من زيت الزيتون البكر .

أضيف الثوم المفروم إلي مقلاة متوسطة الحجم وأضيف إليه زيت الزيتون البكر .

قم بتدفئة الزيت قليلاً علي الموقد ويجب أن تتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الزيت .

ضع الزيت في وعاء صغير بغطاء .

اترك الزيت مع الثوم في الوعاء طوال الليل .

السلام عليكم ورحمة اللهعندي صديق يستعمل الثوم بقوةولم اكن اعرف اهمية الثوم حتى التقيت بهذا الموضوعاتمنى ان يفيدكمزيت الثوم له العديد من الفوائد للصحة لذلك يجب عليك استغلال فوائد زيت الثوم للصحة . أن الثوم هو أحد أنواع الأعشاب التي لا يخلو منها أي منزل في جميع أنحاء العالم ، حيث يدخل الثوم في إعداد العديد من الوصفات والأطباق حيث أنه يضيف لها طعم مميز ، بالإضافة إلي أن الثوم له العديد من الفوائد الصحية ويرجع ذلك إلي محتواه علي مركبات كبريتية لها خصائص مضادة للبكتريا والفطريات ، كما أن زيت الثوم مفيد لتعزيز الجهاز الدوري والجهاز الهضمي والجهاز المناعة ، والحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، يُمكنك استهلاك الثوم في العديد من الأشكال ومنها زيت الثوم ، وقد أثبتت الدراسات أن زيت الثوم يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تنظيم ضغط الدم وخفض مستوي الكوليسترول ، لذلك يُمكنك استخدام زيت الثوم لعلاج العديد من الحالات الصحية ، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لزيت الثوم .زيت الثوميُمكن استخدام زيت الثوم كعلاج فعال لحب الشباب ، يحتوي الثوم علي معدن السيلينيوم ومركب الأليسين وفيتامين (ج) والنحاس والزنك ، وتعمل كل هذة العناصر علي تعزيز صحة البشرة ، ويعمل الزنك خاصة علي التحكم في إنتاج الزهم علي الجلد ، والذي يُعد سبباً رئيسياً في ظهور حب الشباب ، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت الثوم علي منع التهابات الجلد واسترخاء الجلد .لعلاج حب الشباب يُمكنك خلط بضع قطرات من زيت الثوم إلي قناع الطين ، ثم ضع العجينة علي وجهك واتركها لمدة 10 دقائق ثم اشطفي وجهك بالماء البارد وهذه أهم فوائد الثوميحتوي زيت الثوم علي خصائص مضاد حيوي طبيعية ويُمكن استخدامه في علاج نزلات البرد و السعال ، وفي الهند خاصة يُستخدم زيت الثوم منذ فترة طويلة لعلاج الالتهابات والحمي ، كما أن زيت الثوم يحتوي علي مستويات عالية من العناصر الغذائية التي تُعزز الجهاز المناعي والتي تشمل علي فيتامين ب1 ، فيتامين (ج) ، فيتامين ب6 ، الليسين ، الحديد ، الفوسفور ، وزيت الثوم هو علاج رائع لتعزيز الصحة العامة ، يُمكنك استخدام زيت الثوم المصنوع في المنزل أو كبسولات زيت الثوم وفقاً للجرعة الموصي بها .يُعد زيت الثوم علاجاً فعالاً لعدوي الأذن ويرجع ذلك إلي خصائصه المضادة للجراثيم والعدوي وخصائصه المطهره .للحد من عدوي وألم الأذن : امزج بضع قطرات من زيت الثوم مع بضع قطرات من زيت الزيتون البكر أو زيت الخردل ثم قوم بتدقئه الخليط علي نار هادئة ، ثم اترك الخليط حتي يبرد وخزن الخليط في زجاجة صغيرة ، ضع بضع قطرات علي كرة من القطن وضعها داخل أذنيك لبعض الوقت ، ويجب أن تقوم بإزالة قطعة القطن علي الفور إذا استمر الألم أو تفاقمت العدويإن المنتجات الطاردة للبعوض المتوفرة في الأسواق تحتوي علي كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تضر بالصحة وتؤثر علي الجهاز التنفسي ، لذلك من الأفضل استخدام طارد طبيعي للبعوض .لعمل طارد طبيعي للبعوض : بلل قطعة من القطن بالقليل من قطرات زيت الثوم ثم افرك قطعة القطن علي بشرتك ، وسوف يعمل زيت الثوم علي طرد الثوم من علي جلدك بسبب رائحته المزعجة للبعوض ، يُمكنك أيضاً رش زيت الثوم في المناطق التي تتجمع فيها البعوض .يوصي بإجراء اختبار حساسية علي البشرة لتجنب أي تفاعلات تحسسيه علي البشرة .يُعد ألم الأسنان من الآم المزعجة التي لا يستطيع الشخص تحملها كثيراً ، ومن حسن الحظ أن زيت الثوم يُمكن أن يساعد علي التخفيف من ألم الأسنان ويرجع ذلك بسبب محتواه علي مركب الأليسين وهو مركب نشط يساعد علي الحد من ألم الأسنان والالتهابات ، كما أن الخصائص المضادة للجراثيم تمنع تسوس الأسنان .للحد من ألم الأسنان : رش بضع قطرات من زيت الثوم علي كرة من القطن واضغط عليها في المنطقة المصابة في الفم واتركها لمدة من 15 إلي 20 دقيقة ، وسوف تساعد هذة الطريقة علي التخفيف من الألم علي الفور .يحتوي زيت الثوم علي كميات كبيرة من الكبريت وفيتامين E وفيتامين C وفيتامين B6 وفيتامين B1 ، يعمل زيت الثوم علي منع تساقط الشعر حيث أنه يساعد علي تقوية جذور الشعر وبصيلات الشعر مما يُعزز من نمو الشعر بشكل أسرع ، كما أن استخدام زيت الثوم بانتظام علي الشعر فروة الرأس يُحسن من الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس مما يُعزز من صحة الشعر ويمنع تكسير الشعر وتساقطه .للحصول علي أفضل النتائج : قم بتدليك شعرك وفروة رأسك بزيت الثوم واتركه طوال الليل ، ثم اشطفه في صباح اليوم التالي باستخدام الشامبو والماء الفاتر .القشرة هي عبارة عن رقاقات جافة من فروة الرأس وهي تُسبب التهاب في فروة الرأس ، يحتوي زيت الثوم علي خصائص قوية مضادة للالتهابات والكبريت الذي يساعد علي تهدئة التهاب الجلد وينع حكة فروة الرأس الناتجة عن قشرة الرأس.لعلاج فروة الرأس : قم بتدليك فروة الرأس جيداً باستخدام زيت الثوم واتركه طوال الليل واشطفه بالماء البارد والشامبو في صباح اليوم التالي .يُمكنك تطبيق زيت الثوم علي الجلد لعلاج الحديد من الأمراض الجلدية ويرجع ذلك بسبب خصائصه القوية المضادة للفطريات ، يساعد زيت الثوم علي علاج الالتهابات الفطرية مثل السعفة والقدم الرياضي ، فقط قم بنقع قدميك في حمام مائي دافئ مع القليل من زيت الثوم للتخلص من العدوي .كما يُمكن أن يساعد زيت الثوم علي علاج الصدفية الجلدية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ، والصدفية هي حالة تتجمع فيها خلايا الجلد وتتشكل القشور وتؤدي إلي الحكة الجافة علي الجلد ، كل ما عليك هو القيام بفرك القليل من زيت الثوم علي المناطق المصابة بانتظام للحصول علي أفضل النتائج .آفات الحديقة لا يُمكنها تحمل رائحة زيت الثوم ، يُمكنك صنع مبيد حشري طبيعي وآمن من زيت الثوم من خلال مزج زيت الثوم والماء والصابون السائل وبعض الزيوت المعدنية ، ثم قم برش هذا الخليط علي النباتات في الحديقة لحمايتها من الآفات الضارة ، وللحصول علي أفضل النتائج يجب عليك استخدام هذا المبيد الحشري الطبيعي يومياُ .