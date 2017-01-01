ادعيلي ربي يفكني ..

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏12 ماي 2017 على 18:50.

  1. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    السلام عليكم خاوتي اللماوين ان شااء الله اموركم بخير وعاافية
    اكيد كي تصرى حادثة اول مكان لاستقبال الحكاية هوو اللمة الجزائرية
    اليوم خرجت من بيتنا رايح نمشي كي العادة للبلااد نحرك رجلي ونجتمع مع صاحبي
    وانا في الطريق فات عليا رجل مع الاولاد نتاعو في سيارة يعني الشارع اللي نمشي فيه يحتم على السيارات تنقص السرعة
    المهم فات السيد واولادو بالسيارة وانا قعدت نشوف في السيارة ماعنديش هم في السيارة او غيرها لكن لانو السيد كان مشغل الغناء مع ولادو الصغار استغربت هذا الشي المهم في الجهة المقابلة كان وحد الراجل كبير يكون صاحب 50 سنة هكاك جيت فايت عليه
    قالي : علاه ما تشريش سيارة ؟؟
    يعني استغرب من السؤال نتاعو مع العلم المسبق انو السيد ما يعرفنيش لكن انا نعرفو بحكم انو من اثرياء المدينة وكي نقول ثري يعني حطو تحتها الف نقطة وتوقعو كل كلمة تصدر من هذا الثراء
    قلتو ياعمي السيارة مازال ماجاش الوقت نتاعها والحمد لله كاين الرجلين ويمشي الواحد يحرك رجليه
    السيد مباشرة بعد ما قتلو هذا الشي والله ما راكم رايحين تتوقعو واش قالي ..
    قالي : نشريلك سيارة ؟؟؟؟؟
    انا تعجبت وكي نتعجب من اي انسان صراحة نشوف في عينيه وتعابير وجهو بيسك كي شغل ربي عاطيلي وحد الموهبة في قراءة الوجه
    قتلو ياعمي ربي يحفظك
    قالي لا اني قتلك نشريلك سياارة وواش تحب
    هنا انا ما فهمتش واش ندير يعني قتلو بارك الله فيك لكن كل شيء كي يجي في وقتو زين
    ومن بعد قالي ارواح نقلك وكانت المسافة بيناتنا وحد المترين تقدمت ليه وقعد يهمسلي قالي ياوليدي نطلب منك حااجة ونقولك حاجة
    الحاجة اللي نقولهالك قالي راني سيريو والحاجة اللي نطلبها منك ادعيلي ربي يفكني
    نهار قالي هذا الكلام فهمت كل شيء وكان يبدو عليه التعب والضنك من بعد قتلو ياعمي وانا نقلك حاجة ودرت يدي في صدري قتلو من قلبي نقلك ربي يفكك ونقلك كذالك كل شيء يفوت برك الواحد ما يايئسش ومشت وخليتو في هذيك الحالة وقلت كي نرجع نخبر اهل اللمة ونقلهم ادعولو ربي يفكو لعلي انا ما تقبلش دعوتي ممكن واحد آخر تقبل منو وربي يجازيكم ...
    وملاحظة :كي نحكي حااجة لا اهدف انو تصدقوها المهمم برك كي يكون واحد فيكم قلبو بيض يدعي للسسيد هذا وخلاص والسلام ورحمة الله وبركاته

     
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    hakim story, ‏12 ماي 2017 على 18:50
    #1
  2. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    سلام عليكم
    حمد الله مزال الخير في لبلاد
    مي قصتك جاتني غريبة
    ممكن تعطيني مفهوم تاع موضوعك
    لاني قريت وقريت ومعيت توصي فكرتك
    وهذا العجوز ربي يفكه وادعولو نتوما تاني
     
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    مشاغب, ‏12 ماي 2017 على 19:08
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    خخخ القصة غريبة اكيد
    لكن لب الموضوع انو ماهوش موضوع لكنو حادثة
    ملخصها انو الثراء ليس كل شيء
    وانو المال ليس كل شيء
    وربي يفك السيد هذا تشكر ديريم
     
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    hakim story, ‏12 ماي 2017 على 19:16
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم اخي
    والله هدا كريم وبزاف ربي يلاقينا بالناس الملاح
    ربي يفك همو ويفرج عليه يارب يارب لعلها ساعة اجابة
    تحياتي اخي
     
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    Malika Tlm, ‏12 ماي 2017 على 19:27
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم حكيم
    هذ وين يسكن نقولو انا ندعيلك ربي يفكك ويفك اهلك ودوارك ووسارة كاملة انت عندك زهر ياو قالك نشريلك طونوبيل هقولو يمدلي ندوي وندعيلو
    نقسر مع خويا والله ما عرفت من واش يفكو لكن نقولك ربي يفرج عليه وعليا وعلى كل مومن ويفك مشكلتو وهمو ويا رب يفرحك انت ويجازيك لانو جيت تطلب ندعولو حتى الغني مش مهني لانو اكيد الهم فكل دار وفكل انسان عندو هم من نوع
    برك لو تلقاه قولو يتصدق ويزوج كاش شاب وربي يفك همو
    مشكور
     
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    ليليا مرام, ‏12 ماي 2017 على 19:32
    #5
  6. hakim story

    hakim story
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    شكرا اختي مليكة ربي يهنيك
     
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    hakim story, ‏12 ماي 2017 على 19:32
    #6
  7. hakim story

    hakim story
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    اهلا بيك ختي ليليا
    ههه موضوع السيارة ماديتوش بالشكل الجدي مع انو كان جدي
    لكن غاضني كي شفت انسان ثري وماهوش عايش مهني
    ربي يسترك انت ايضا ويحل همك عن قريب يا رب
     
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    hakim story, ‏12 ماي 2017 على 19:35
    #7
  8. مشاغب

    مشاغب :: عضو مُشارك ::

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    بلجيكا نشاله نروح ...قلوا امين
    شكر
    ربي يفرجه عليه ويف عليه هموم
    مال لا يصنع كل شيئ
     
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    مشاغب, ‏12 ماي 2017 على 19:45
    #8