السلام عليكم خاوتي اللماوين ان شااء الله اموركم بخير وعاافية

اكيد كي تصرى حادثة اول مكان لاستقبال الحكاية هوو اللمة الجزائرية

اليوم خرجت من بيتنا رايح نمشي كي العادة للبلااد نحرك رجلي ونجتمع مع صاحبي

وانا في الطريق فات عليا رجل مع الاولاد نتاعو في سيارة يعني الشارع اللي نمشي فيه يحتم على السيارات تنقص السرعة

المهم فات السيد واولادو بالسيارة وانا قعدت نشوف في السيارة ماعنديش هم في السيارة او غيرها لكن لانو السيد كان مشغل الغناء مع ولادو الصغار استغربت هذا الشي المهم في الجهة المقابلة كان وحد الراجل كبير يكون صاحب 50 سنة هكاك جيت فايت عليه

قالي : علاه ما تشريش سيارة ؟؟

يعني استغرب من السؤال نتاعو مع العلم المسبق انو السيد ما يعرفنيش لكن انا نعرفو بحكم انو من اثرياء المدينة وكي نقول ثري يعني حطو تحتها الف نقطة وتوقعو كل كلمة تصدر من هذا الثراء

قلتو ياعمي السيارة مازال ماجاش الوقت نتاعها والحمد لله كاين الرجلين ويمشي الواحد يحرك رجليه

السيد مباشرة بعد ما قتلو هذا الشي والله ما راكم رايحين تتوقعو واش قالي ..

قالي : نشريلك سيارة ؟؟؟؟؟

انا تعجبت وكي نتعجب من اي انسان صراحة نشوف في عينيه وتعابير وجهو بيسك كي شغل ربي عاطيلي وحد الموهبة في قراءة الوجه

قتلو ياعمي ربي يحفظك

قالي لا اني قتلك نشريلك سياارة وواش تحب

هنا انا ما فهمتش واش ندير يعني قتلو بارك الله فيك لكن كل شيء كي يجي في وقتو زين

ومن بعد قالي ارواح نقلك وكانت المسافة بيناتنا وحد المترين تقدمت ليه وقعد يهمسلي قالي ياوليدي نطلب منك حااجة ونقولك حاجة

الحاجة اللي نقولهالك قالي راني سيريو والحاجة اللي نطلبها منك ادعيلي ربي يفكني

نهار قالي هذا الكلام فهمت كل شيء وكان يبدو عليه التعب والضنك من بعد قتلو ياعمي وانا نقلك حاجة ودرت يدي في صدري قتلو من قلبي نقلك ربي يفكك ونقلك كذالك كل شيء يفوت برك الواحد ما يايئسش ومشت وخليتو في هذيك الحالة وقلت كي نرجع نخبر اهل اللمة ونقلهم ادعولو ربي يفكو لعلي انا ما تقبلش دعوتي ممكن واحد آخر تقبل منو وربي يجازيكم ...

وملاحظة :كي نحكي حااجة لا اهدف انو تصدقوها المهمم برك كي يكون واحد فيكم قلبو بيض يدعي للسسيد هذا وخلاص والسلام ورحمة الله وبركاته ​