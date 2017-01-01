تحويل حاوية تخزين إلى منزل مذهل

إقتباس لمشاركة ميلينا: هذه المنازل موجودة بالخارج و لا يمكن ان تصلح عندنا بالريف ربما

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السلام عليكم



مرحبا أختي ميلينا



تقنية تحويل الحاوية إلى منزل حلت مشكلة السكن في الغرب ودخلت هذه التقنية في دول الخليج العربي منها ما هو على شكل مكتب ومنها على شكل منزل



لو عرض مثل هذا المشروع في بلادنا سيصبح إقتناء بيت في متناول الجميع و بالعكس يصلح في الريف ويجعل الناس ينزحون من المدينة لان همهم السكن وليس المكان



ثم أن الحاوبة ليست بيت قصديري بل هو منزل بسيط سريع التهيئة ومكان آمن صالح لجميع الفصول .

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