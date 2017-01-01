تحويل حاوية تخزين إلى منزل مذهل

إذا كنت تعتقد أن المنزل بعيد المنال سترغب في التفكير مرة أخرى لأن العصرنة ليس لها قواعد ، لماذا لا تجعل منزلك حاوية التخزين.قد تفكر، "من يريد أن يعيش في حاوية تخزين؟" ولكن بعد رؤية داخل الحاوية ستغير رأيك وتريد أن يكون هذا المنزل لك . هذا المنزل ليس فقط تكلفته أقل ولكنه أيضا محمول ،إذا كنت تعيش في نمط الحياة البدوية أو تحاول تقليص حجمها سيكون هذا الخيار المثالي بالنسبة لك! سواء للفرد أو الأزواج وحتى الأسر يمكنها العيش في هذا المنزل الصغير. على الرغم من أن المنزل لا يبدو مثالي من الخارج بغض النظر عن الضوء العلوي والنباتات بالوعاء لكنه جميل تماما من الداخل. دعونا نلقي جولة في هذا المنزل المفروش بالكامل! يتميز هذا المنزل بسقف جميل وطويل ، وأرضيات خشبية، وجدران مصنوعة من الألواح الخشبية ذات الألوان الفاتحة. مساحة الأرضية فسيحة إلى حد ما ويستوعب المطبخ الذي يمكنك الطهي فيه بعض الوجبات اللذيذة. يحتوي هذا المنزل على غرفة نوم كاملة وغرفة معيشة مريحة ومطبخ. المطبخ كبير بما فيه الكفاية ليناسب ثلاجة كاملة الحجم، و فرن كامل الحجم، و بالوعة، و حوض المطبخ، والكثير من الخزائن الملونة بالألوان السماوية التي تجعل هذا الجزء من المنزل يسطع . تم تصميم كل شيء في هذا البيت ووضعه عمدا لزيادة المساحة . وأيضا السجاد مشرقة بلون متفتح للتفريق بين الأرضية و الخزائن لتجنب الفوضى. غرفة المعيشة تشمل نافذة وأريكة مريحة ومكان للتلفزيون أما الإضاءة العامة فهي تنير المنزل بأكمله. غرفة النوم ليست ضخمة لكن تكفي لنوم اثنين بشكل مريح . ويستخدم في المنزل المرايا والإضاءة المعلقة للشعور باتساع أكثر. و بدلا من طاولة السرير هناك رفوف صغيرة على جدران غرفة النوم التي يمكن أن تناسب أجهزة التحكم عن بعد، والهاتف، والكتاب، أو غيرها من الأشياء التي عادة ما توضع على المنضدة. ويخفي باب الحظيرة المنزلق حماما مع مرحاض ودش وغسالة ومجفف أتمنى أن ينال إعجابكم .