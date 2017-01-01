{خطوة} قسم الرعب {مشاركتي في اُكتب قصة}

السلام عليكم

يا الهي في الاول جاتني ضحكة قلت الاخ راهو يلعب

فيها من جديد، من بعد كي لحق قدامك وماكانش الأثر تاعو

تما الحالة بدات توعار ههههه وبديت نخاف

قصة جميلة جدا وفيها عبرة عظيمة، وجات في وقتها صراحة

خاطر مخاوفنا راهي تصنعلنا ضبابة سوداء تعمينا بيها وماتخليناش نشوفو

المستقبل ولا الحاضر، اسعدتني جدا مشاركتك ^^

وأسعدني التنوع في أفكاركم والعبر الجميلة التي تتركونها في نهاية كل قصة

كرسالة قيمة توقضنا من الغفلة

بارك الله فيك وبالتوفيق

تحياتي ​