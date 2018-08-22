رذاذ حبر
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الحسون هو الاسم العامي للطائر ( الحسون الأوراسي ) ، تمت تسميته بالحسون لأنه حسن المظهر و أنيق .
وتمت تسميته يأسماء متعددة و بلغات متعدد منها : مثل الشوك البري ، الشرشور الذهبي ، الحسون الأنيق .. إلخ
شكله :
يتميز طائر الحسون بوجهه الاحمر القرمزي وجانب والوجه لونه ابيض ورقبة سوداء يمتد منها خطان
سوداوان على جانبي الرقبة وظهر بني وجناحان سوداوان وذيل اسود بأطراف بيضاء وبطن طائر الحسون ابيض
ويشتهر طائر الحسون بصوته الجميل
الحسون البري
بذور الشوك هي الغذاء الرئيسي لهذا الطائر ، حيث تمثل الحبوب معظم غذائه منها أيضا : بذور الفجل ، الكتان ، و
الصنوبر البري ، بذور دوار الشمس ... إلخ ، و في موسم التفريخ تصطاد الحشرات الصغيرة لفراخها .
الحسون في القفص
.. تعتبر بذور الشوك مغذية جدا وصحية و غنية بالفلافونويد (مضادات الأكسدة). أيضاً الحسون تأكل النباتات
البرية الأخرى الخشخاش وعباد الشمس، والهندباء، والذرة الرفيعة والشوفان والدخن، ويأكل الحسون بذور الكناري،
بذر الكتان، بذور اللفت، الخس الأسود والخس الأبيض، والشوفان، والسمسم.
نسب الغذاء :
البذور التي يتغذى عليها الحسون في القفص يجب ان تكون صحية و عند وضعها في المغذيات يجب ان تكون
مخلوطة و متنوعة بنسب معينه و أن لا تكون في نسب كبيرة عند وضع الغذاء يجب ان تكون في نسب قليلة لأنه
إذا كانت نسبة كبيرة الحسون يصبح سمين جدا، و السمنة تسبب مشكلة في الإنجاب سواء عند الذكور ( تصبح عقيمة )،
أما أما الإناث فتواجه صعوبة في وضع البيضة .
1. الحسُّون الأوراسي أو الحسُّون الأوروبي، طائرٌ صغير ذو ريش برَّاق مُمتع للنظر، يتميّز برأسه الأحمر
وتغريده العذب، يُعرف محليًا في الدول العربيَّة التي يَقطنها باسم "الحسّون" فقط.
2. الحسُّون الأمريكي، طائرٌ صغير ذو ريش أصفر برّاق، يتستوطن أمريكا الشمالية، يُعرف أيضًا باسم الحسُّون
الشرقي، وتُسميه العامّة "الكنار البريّ"، على الرغم من عدم صحّة هذا من وجهة النظر العلميَّة الطيريّة.
3. شرشور العصافة المألوف، طائرٌ صغير مُزوّق منه سلالات كثيرة مُختلفة الشكل، يُعرف باللغة العربية أيضًا
باسم الحسُّون الظالم والصغنج.
4. الحسُّون الأخضر الأوروبي، طائرٌ صغير أخضر اللون مُكتنز الجسم ينتشر في أوراسيا وشمال أفريقيا.
5. الحسُّون الأصغر أو الحسُّون قاتم الظهر، أحد أصغر الطيور الغرِّيدة الأمريكيَّة الشماليَّة.
6. حسُّون لورنس، طائرٌ غرّيد صغير الحجم ينتشر في جنوب غرب الولايات المتحدة وشمال المكسيك.
ينتشر الحسون بكثرة في النصف الشمالي للكرة الارضية ، تمتد مواطنه من أوروبا الغربية إلى سيبيريا الوسطى ،
شمال إفريقيا (من المغرب حتى مصر ) ، آسيا الغربية و آسيا الوسطى ، فيما عدا آيسلندا و شمال اسكندناڤيا
بسبب برودة الجو هناك ، في فترة الاستعمار كان المستوطنون يأخذون معهم هذه الطيور لأرياف المستوطنات و
يطلقونها هناك عمدًا لكي تبدو كأرياف بلدانهم ، و بعضهم أخذها كطيور زينة و هربت لاحقًا ، مما أدى إلى انتشار
أكبر لهذه الطيور في كل من أمريكا الجنوبية ، بعض جزر أقيانوسيا ، جنوب شرق أستراليا ونيوزيلندا .
يكون نشاط الحسون في أوجه خلال ساعات النهار الأولى و يتناقص شيئًا فشيئًا حتى تغرب الشمس فيختبئ تمامًا .
كما سبق و ذكرت تقتات الحساسين على البذور لذلك فهي تبحث عن طعامها بشكل مجموعات نظرًا لتبعثر البذور
على مسافات بعيدة جدا ، و يندر أن تقتات وحيدة في البرية ، كما تتواجد كثيرا على مقربة من مصادر الماء
للشرب ..
و هذا أهم عنصر في الموضوع ..
لتربية طائر الحسون هناك عصران رئيسيان هما : الصبر أولا و ثانيا الأكل المناسب
سأركز في هذا العنصر على تلقين اللغة للحسون و جعله يأكل من يدك
أولا أقدم لكم هذا التطبيق الذي يحتوي على جميع لغات الحسون الجزائري الأصلي حتى النادرة منها
( لمن يملك تطبيق مشابه لا يبخل علينا رجاءً )
هنا
ومراحل التلقين كما يلي :
جعله يغرد أمامك ، أمام الناس أو الحساسين ، و الأكل من يدك
ملاحظة : روض 3 أو 4 طيور في الوقت نفسه لتزداد احتمالية الحصول على طائر مغرد بإتقان و بجودة عالية .
لجعله يغرد أمامك
ضعه في مكان تتواجد به كثيرًا ، يمكن غرفة نومك ، الحديقة ، شرفة المطبخ .. إلخ ، سيشعر الطائر بالاطمئنان
لك شيئًا فشيئًا ، عندما تستشعر منه الطمأنينة و المؤانسة ابدا بتشغيل شريط اللغة أمامه ، ينبغي أن تشغل المقدمة
دون باقي الشريط ، و تكررها بشكل شبه دوري على مسمعه ، حين يتعود الطائر على تغريد المقدمة شغّل أمامه
باقي الشريط , حتى يحفظه كله ، يمكنك كذلك تلقينه جميع اللغات التي تريده أن يتعلمها بالتدرج .
لجعله يغرد أمام الناس :
ضعه في مكان يمر به أفراد العائلة كثيرا مثل البهو و اتركه لفترة حتى يتعود على وجودهم الدائم و بهذا سيغرد
بمرح بعد تخلصه من شعور الجزع
لجعله يغرد أمام الحساسين الأخرى :
اخرج رفقة حسونك مع أشخاص لديهم نفس الطائر ، بهذا يمتلك الحسون الجرأة على التغريد أمام غيره من
الحساسين .
الأكل من يدك :
في كل تلك المراحل السابقة لابد للحسون أن يأكل نوعًا واحدًا أو نوعين من الطعام ـ و لترويضه في هذه المرحلة
لابد أن تختار نوعًا من الطعام المحبب لدى الحسون . ملاحظة : جميع الحيوانات تروض بالأكل فقط .
و من الأنواع المفضلة لديه هي :
بدور دوار الشمس
بدور القنبز
النيجر
اللوز
لا تطعم طائرك هذه البذور كغذاء رئيسي ، و ذلك كي يبقى لدى طائرك الاشتياق لهذا الطعام ، و تسهل عليك مهمة
ترويضه ، قم بإعطائه هذا الطعام 3 أو 4 مرات في الأسبوع بشكل شبه يومي و بكميات قليلة و قد سبق و ذكرت
تأثير الكميات الكبيرة على الطائر ، بعد حوالي أسبوعين ستلاحظ انكباب الحسون على هذا الطعام بشراهة
و الآن تأتي لإطعامه بيدك ، عن طريق وضع القليل من البذور في إصبعك و تقديمها للطائر عبر فتحات القفص ، لا
تنسى الصبر الصبر ، ولكن إياك أن تضع له الطعام في مكان الأكل بل أعطه له في اصبعك فقط .
بعد أن يأكل من اصبعك ضعه في غرفة مقفلة و افتح القفص و دعه يأكل من يدك كاملة .
أما من يحاولون ترويض حسونهم على المشاجرة مع أصابعهم فيجب عليك عند وضع الطعام في المكان المخصص له
قم بمضايقة طائرك بعدم السماح له بالأكل بواسطة يدك و بهذا يتعود على المشاجرة معك .
أهمية طائر الحسون كغيره من الطيور تتمثل في ما يلي :
- تنمية الذوق و حب الجمال و بيان قدرة الخالق لجمال التكوين و تعدد الألوان الزاهية و اختلاف الأشكال.
- التخلص من الملل و الرتابة والأمراض النفسية و العصبية لعذوبة الأصوات و التغريد ونشاطها الزائد و إضافة
الحيوية و المرح.
- التنشيط العقلي و الذهني و التمتع بمراقبتها و دراستها و التعرف على وسائل تربيتها و رعايتها و ملاحظة
حياتها
- العناية بها و معاملتها و التلطف معها و الرفق بها لتهذيب النفوس.
- المثابرة و الصبر و التروي بمشاهدتها عند بناء عش الرقاد و رقادها على البيض
- دقة الملاحظة و متابعة مراحل النمو و التعرف عليها.
- الفضاء المفيد لأوقات الفراغ و تنمية الهوايات و التمتع و اللهو.
- المحافظة على سلالات و أنواع الطيور من الانقراض.
في كثير من الاحيان تتجمع الطيور لتشكل سربًا من حوالي أربعين طائرًا تنام سويًا في الليل .
كما أنها ليست عدائية أبدا ، إلا في موسم التزاوج ، وحتَّى عندما تتصرف بعدائية مع بني جنسها خِلال هذا
الموسم، فإن الدافع غالبًا ما يكون لِحماية أعشاشها فقط .
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ردودكم تسعدني ^^