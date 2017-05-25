غَيَرَنِيْ حُبُكْ

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

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هلا وسهلا بك اخي الكريم نورت الموضوع

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خليني يدون تعليق احسن​

مقدمة رائعة وفيها الكثير الكثير من الحزن والشجن ،وتحمل بين طياتها قصة جميلة على ما أضن ... كلماتك منتقاة بعناية ...



وهي كدلك ،وهدا ما اردت ان تكون كلماتي منتقاة بعناية

وانتم وكلامكم كل الروعة والله اخي الكريم

اتمنى ان تكون كدلك ان شاء الله

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لكن هاها لكن ..... لا تخافي مجرد نقد بسيط ،اسلوبك بعض الشيء.... كيف اقولها جاف ( أو ليست هي الكلمة المناسبة اعذريني خانني التعبير) ويحتاج الى مرونة أو كأنه رياضيات ليس كعادتك اختي الكريمة كتبت أروع من هذا وكأنك استعملت مسطرة في كتابة المقدمة

لا باس بل احب وبشدة النقذ اكثر من المدح

انا اردت ان يكون كدلك كشخصية محايدة لكن باذن الله سيتغير بحسب الشخصية لاني اعتقد سادع كل شخصية تتكلم عن نفسها ان شاء الله

اجل اردت ان تكون كلماتي مسطرة ومحددة وسعيدة انك فهمت دلك ممتاز جدا

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الذي فهمته من المقدمه والعنوان أن هناك شخص كان ضائع ولا يعرف وجهته وفجأة في طرق الحياة ومفترقاتها التقى شخص وأحبه فعلا وغير له حياته ،لكن للأسف الشديد مشوارهما اعترضته الصعاب والاحزان فهل سيتجاوزا هذه الصعاب ؟



امممممممممممممممممممممممم ،اعجبتني وجهة نظرك

ربما ههههههههههههههههه

لن اخبركم اي شيء فقط احب رؤية تصوراتكم ومن يريد ان يعرف فليتابع الرواية معي

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إذا أردت توقع الاحداث فأنت أدرى هههه



وإذا أردت توقع النجاح فأتوقع لها النجاح بإذن الله ليس من خلال المقدمة بل لأنك أنت من ستكتبها ولكي قلم تنحني له الاقلام ...



قصدت الرواية ههههههههههه

بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الكريم رايك شرف اعتز به والله

اوووووووووووووه اخجلتني والله اخي الكريم

اتمنى ان اكون ان شاء الله عند حسن ظنكم ومهما كان فقلمي ليس بمثل روعة قلمكم وقلم الاخرين هاهنا ومنهم الرومانسي الجاد

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إذا كنت ستكتبين رواية رومانسية عاطفية يتخللها الشجن ،كوني مرنة ولا تستخدمي العبارات القاسية ولا تستخدمي المسطرة رجاءا



بالتوفيق انتظر الفصل الاول بشوق

تقبلي نقدي المتواضع يتخلله كل الاحترام والتقدير

حلم كبير أطالب وبشدة إكمال الرواية وأن تضعي فيها الكثير الكثير من الخيال والتصور البعيد عن الواقع المعاش ،سئمنا من واقعنا لأنه ليس سليم وقليل فيه الصحيح ،صححي من خلال روايتك مفاهيم مغلوطة ،واكتبي ما تريدي أن تري الدنيا عليه ....إذا كنت ستكتبين رواية رومانسية عاطفية يتخللها الشجن ،كوني مرنة ولا تستخدمي العبارات القاسية ولا تستخدمي المسطرة رجاءابالتوفيق انتظر الفصل الاول بشوقتقبلي نقدي المتواضع يتخلله كل الاحترام والتقديرحلم كبير

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاتهها أنا ذا ..... أختي الفاضلةشكرامارأيك في المقدمة ؟ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟مادا تتوقع من الرواية ؟هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟