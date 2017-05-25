غَيَرَنِيْ حُبُكْ

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اقدم لكم ثاني رواية لي واول رواية اكتبها ويقرؤوها احد بعنوان :

غَيَرَنِيْ حُبُكْ

مقدمة :

البؤس ،الحزن ،الضياع ....... أحاسيس تملأ كيان الانسان فتعميه عن الرؤية كليا
بل وتغلق قلبه قبل عقله عن رؤية كل ماهو جميل
تجعله يعيش حياته وكانها فصل شتاء
لا ربيع ولا ألوان فقط أمطار وأحزان
فمن لم يمر بفترة تمنى ان يختفي فيها من الوجود ؟
تمنى أن تبعثره رياح الخريف كما تفعل مع أوراق الشجر
بلا يوجد من مر بها .. من لا يزال يعيشها .. بل ومن عاشها طوال حياته
هناك من يجد نفسه بعدها وهناك من يبقى غارقا في ظلمتها الحالكة
لا يبحث عن السعادة وحقيقتها الفعلية
لكن مادا لو كان كل ما حولك يجعلك تهوي وتقع أكثر فاكثر في تلك الظلمة ؟
فهل يوجد مخرج حينها ؟
حين يكون عالمك بلا ألوا ،بلا عنوان ....
يقولون نحن سعداء و لا يعلمون انها مجرد سعادة زائفة
فلن يعرف السعادة الحقيقية الا من جربها او سعى لمعرفتها
هده رحلة فتاة وفتى عاشا الحياة بكل فصولها وتوقفا في فصل الشتاء الممطر
تعايشا اشياء جعلتهما يكرهان الحياة بكل مافيها
يضعهما القدر في طريق بعضهما
هل سيسعيان للبحث عن تلك السعادة ؟
هل سيجدان مخرجا من ايام كلها مطر ؟؟
ربما .......... ؟

الأسئلة :
عزيزي القاريء :
هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟
مارأيك في المقدمة ؟ ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟
مادا تتوقع من الرواية ؟

تحياتي احترامي وتقديري لشخكصم الكريم
في امان الله وحفظه

 
ا

الرومنسي الجَآد

:: عضوية محظورة ::
#2
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sétif
#2
عزيزتي الكاتبة..مما لا شك فيه بانها لم ترتقي بعد لمستوى الرواية..بما برأيك..؟؟
لنها قد تخلو من التشيق وهي اقرب لتكون نموذجا عن اكداس املائية يقع فيها جمهور الادبيين العرب..المقدمة تحوي اختزالات كثيرة تروي انفعالات حسية عن الشخصية الكاتبة وقصة التمرد الانثوي الاسطوري الذي تقع فيها حواء 2017 :)
رغم هذا ابقيت ستارا على الشخصية الاخرى..الا انك ايضا ألزمته بصفاتك نفسها وايضا نفس الاحاسيس والآلام ونفس التعاسة والسأم ووو

برأيي ان تعيدي تريب مفاهيمك..وان تحاولي التوغل بغموض اكثر...لماذا..؟؟
لا، الحب يا سيدي اسطورة خالدة...وطبعا من منا لا يرغب با، يكون حبه اسطورة خالدة...لهذا نحن ندين بجمالية الحب وقداسته وحرمته نفعيته الامتناهية كذلك

شيىء جميل ان اشهد محاولة روائية..تذكري بفشلي الذريع في عديد الروايات التي لم تُستكمل بعد...اجل...لان الحياة نالت مني لربما ههه

كل النوفيق...وحتما ساستمتع بمتابعة ما تكتبين مستقبلا...انتظر دعوة لقراءة اخرى....
 
الرومنسي الجَآد ، تم حظره "حظر دائم". السبب: Spam
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
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#3
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#3
السلام عليكم

أهلا حبيبتي

لي عودة ونقرا خربشات أختي,, نحجز المكان فقط "راني مع العشا":LOL:
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#4
إنضم
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محل الإقامة
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#4
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

ها أنا ذا ..... أختي الفاضلة

شكرا



مارأيك في المقدمة ؟

مقدمة رائعة وفيها الكثير الكثير من الحزن والشجن ،وتحمل بين طياتها قصة جميلة على ما أضن ... كلماتك منتقاة بعناية ...

لكن هاها لكن ..... لا تخافي مجرد نقد بسيط ،اسلوبك بعض الشيء.... كيف اقولها جاف ( أو ليست هي الكلمة المناسبة اعذريني خانني التعبير) ويحتاج الى مرونة أو كأنه رياضيات ليس كعادتك اختي الكريمة كتبت أروع من هذا وكأنك استعملت مسطرة في كتابة المقدمة

ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟


الذي فهمته من المقدمه والعنوان أن هناك شخص كان ضائع ولا يعرف وجهته وفجأة في طرق الحياة ومفترقاتها التقى شخص وأحبه فعلا وغير له حياته ،لكن للأسف الشديد مشوارهما اعترضته الصعاب والاحزان فهل سيتجاوزا هذه الصعاب ؟

مادا تتوقع من الرواية ؟

إذا أردت توقع الاحداث فأنت أدرى هههه

وإذا أردت توقع النجاح فأتوقع لها النجاح بإذن الله ليس من خلال المقدمة بل لأنك أنت من ستكتبها ولكي قلم تنحني له الاقلام ...

هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟

أطالب وبشدة إكمال الرواية وأن تضعي فيها الكثير الكثير من الخيال والتصور البعيد عن الواقع المعاش ،سئمنا من واقعنا لأنه ليس سليم وقليل فيه الصحيح ،صححي من خلال روايتك مفاهيم مغلوطة ،واكتبي ما تريدي أن تري الدنيا عليه ....
إذا كنت ستكتبين رواية رومانسية عاطفية يتخللها الشجن ،كوني مرنة ولا تستخدمي العبارات القاسية ولا تستخدمي المسطرة رجاءا

بالتوفيق انتظر الفصل الاول بشوق (y)(y)(y)(y)(y)
تقبلي نقدي المتواضع يتخلله كل الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2013
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الإعجابات
22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#6
قال الرومنسي الجَآد:
عزيزتي الكاتبة..مما لا شك فيه بانها لم ترتقي بعد لمستوى الرواية..بما برأيك..؟؟
لنها قد تخلو من التشيق وهي اقرب لتكون نموذجا عن اكداس املائية يقع فيها جمهور الادبيين العرب..المقدمة تحوي اختزالات كثيرة تروي انفعالات حسية عن الشخصية الكاتبة وقصة التمرد الانثوي الاسطوري الذي تقع فيها حواء 2017 :)
رغم هذا ابقيت ستارا على الشخصية الاخرى..الا انك ايضا ألزمته بصفاتك نفسها وايضا نفس الاحاسيس والآلام ونفس التعاسة والسأم ووو

برأيي ان تعيدي تريب مفاهيمك..وان تحاولي التوغل بغموض اكثر...لماذا..؟؟
لا، الحب يا سيدي اسطورة خالدة...وطبعا من منا لا يرغب با، يكون حبه اسطورة خالدة...لهذا نحن ندين بجمالية الحب وقداسته وحرمته نفعيته الامتناهية كذلك

شيىء جميل ان اشهد محاولة روائية..تذكري بفشلي الذريع في عديد الروايات التي لم تُستكمل بعد...اجل...لان الحياة نالت مني لربما ههه

كل النوفيق...وحتما ساستمتع بمتابعة ما تكتبين مستقبلا...انتظر دعوة لقراءة اخرى....
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اهلا اهلا بك ايها الرومانسي الجاد هههههههههههه نورتني صدقا وجدا اتمنى ان تكون بالف خير ان شاء الله
اعلم وهي كدلك ،لكن هده ليست رواية بل مجرد مقدمة من يعلم مادا سيحدث غيري طبعا ههههههههههههههه
لا لا تتكلم عن شخصيتي بل هي فقط تتكلم عن اشياء معاشة والواقع ومارايته في الكثير من الاشخاص للاسف لكني لا اؤيد دلك اكيد
جميل ،يعني وصلت الفكرة الغموض هدا ما اردت ان يكون في المقدمة
امممممممممممممممممممم لا اتكلم عن الحب الدي تفكرون فيه
ومن يريد ان يعلم عن اي حب اتكلم فليكمل الرواية هدا ان اكملتها ههههههههههههههههه
اجل اعلم اعلم ايها الرومانسي باكا ههههههههههه
وانا انتظر ردودك بشوق صدقا ،احب النقذ وبشدة كما تعلم
ردك اسعدني جدا
هلا فيك عزيزي القاريء الرومانسي الباكا هههههههههههه
في امان الله وحفظه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
1,056
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أنثى
#7
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم

أهلا حبيبتي

لي عودة ونقرا خربشات أختي,, نحجز المكان فقط "راني مع العشا":LOL:
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وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
هلا والف مرحبا بكي حبيبتي بيلا نورتي الموضوع
ياويلي قريب ننذم لاني حطيتها كنت مترددة نظن نغلق الموضوع وخلاص ههههههههههههههه
ربي يكون فعونك حبيبة
اسعدني كثيرا وجدا مروركي الغالي والله
انتظركي مجددا حبيبتي ونقذكي البناء كالعادة
في امان الله وحفظه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,550
الإعجابات
22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#8
قال حلم كبير:
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ها أنا ذا ..... أختي الفاضلة

هلا وسهلا بك اخي الكريم نورت الموضوع
شكرا

خليني يدون تعليق احسن​

مارأيك في المقدمة ؟

مقدمة رائعة وفيها الكثير الكثير من الحزن والشجن ،وتحمل بين طياتها قصة جميلة على ما أضن ... كلماتك منتقاة بعناية ...

وهي كدلك ،وهدا ما اردت ان تكون كلماتي منتقاة بعناية
وانتم وكلامكم كل الروعة والله اخي الكريم
اتمنى ان تكون كدلك ان شاء الله
لكن هاها لكن ..... لا تخافي مجرد نقد بسيط ،اسلوبك بعض الشيء.... كيف اقولها جاف ( أو ليست هي الكلمة المناسبة اعذريني خانني التعبير) ويحتاج الى مرونة أو كأنه رياضيات ليس كعادتك اختي الكريمة كتبت أروع من هذا وكأنك استعملت مسطرة في كتابة المقدمة

لا باس بل احب وبشدة النقذ اكثر من المدح
انا اردت ان يكون كدلك كشخصية محايدة لكن باذن الله سيتغير بحسب الشخصية لاني اعتقد سادع كل شخصية تتكلم عن نفسها ان شاء الله
اجل اردت ان تكون كلماتي مسطرة ومحددة وسعيدة انك فهمت دلك ممتاز جدا
ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟

الذي فهمته من المقدمه والعنوان أن هناك شخص كان ضائع ولا يعرف وجهته وفجأة في طرق الحياة ومفترقاتها التقى شخص وأحبه فعلا وغير له حياته ،لكن للأسف الشديد مشوارهما اعترضته الصعاب والاحزان فهل سيتجاوزا هذه الصعاب ؟

امممممممممممممممممممممممم ،اعجبتني وجهة نظرك
ربما ههههههههههههههههه
لن اخبركم اي شيء فقط احب رؤية تصوراتكم ومن يريد ان يعرف فليتابع الرواية معي
مادا تتوقع من الرواية ؟

إذا أردت توقع الاحداث فأنت أدرى هههه

وإذا أردت توقع النجاح فأتوقع لها النجاح بإذن الله ليس من خلال المقدمة بل لأنك أنت من ستكتبها ولكي قلم تنحني له الاقلام ...

قصدت الرواية ههههههههههه
بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الكريم رايك شرف اعتز به والله
اوووووووووووووه اخجلتني والله اخي الكريم
اتمنى ان اكون ان شاء الله عند حسن ظنكم ومهما كان فقلمي ليس بمثل روعة قلمكم وقلم الاخرين هاهنا ومنهم الرومانسي الجاد
هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟

أطالب وبشدة إكمال الرواية وأن تضعي فيها الكثير الكثير من الخيال والتصور البعيد عن الواقع المعاش ،سئمنا من واقعنا لأنه ليس سليم وقليل فيه الصحيح ،صححي من خلال روايتك مفاهيم مغلوطة ،واكتبي ما تريدي أن تري الدنيا عليه ....
إذا كنت ستكتبين رواية رومانسية عاطفية يتخللها الشجن ،كوني مرنة ولا تستخدمي العبارات القاسية ولا تستخدمي المسطرة رجاءا

بالتوفيق انتظر الفصل الاول بشوق (y)(y)(y)(y)(y)
تقبلي نقدي المتواضع يتخلله كل الاحترام والتقدير
حلم كبير(y)
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ان شاء الله ساكملها مع انتهاء الاختبارات ساتفرغ لها باذن الله
لن تكون خيالية هده المرة ، بل مبنية على الاسس الصحيحة ،والتي اعتبرها الناس اليوم مجرد خيال
اممممممممممممم علمت ان عنواني سيثير هدا الشك وهدا ما اردته
صدقا شرفني رايك ومرورك اخي الكريم
اتمنى ان اكون عند حسن ظنكم
انتظر مروركم مجددا لاني ساكمل الرواية هنا باذن الله دون فتح مواضيع جديدة
هلا وسهلا فيك نورت الموضوع
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
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#9
قال السحاب العابر:
لي عودة إن شاء الله
إضغط للتوسيع...
هلا وسهلا بك اخي الكريم
متى ما اردت ان شاء الله
اتمنى ان تكون قد تحسنت انت والوالد الكريم
في انتظار مرورك مجددا
نورت الموضوع اخي الكريم
في امان الله وحفظه
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
#10
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محل الإقامة
جزر القمر
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أنثى
#10
قال missing heart:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
هلا والف مرحبا بكي حبيبتي بيلا نورتي الموضوع
ياويلي قريب ننذم لاني حطيتها كنت مترددة نظن نغلق الموضوع وخلاص ههههههههههههههه
ربي يكون فعونك حبيبة
اسعدني كثيرا وجدا مروركي الغالي والله
انتظركي مجددا حبيبتي ونقذكي البناء كالعادة
في امان الله وحفظه​
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ههههه أسكتي برك ديجا العنوان شوكاني :confused:
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
#11
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,228
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1,576
محل الإقامة
جزر القمر
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أنثى
#11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الغالية أنا كما تعرفيني ليس لدي معرفة بهاته الأمور

لذلك أترك النقد البناء كما ذكرتي لمن يتفقهون في هكذا مجالات

أود فقط أن أعلق على كلامك بجملة قد تكون تفاهة بالنسبة لمن يقرؤون كلامي لذلك لا أنصحهم بقرائتها هههه

كوني على يقين أنه لا أحد يمر بمشكلة ويهوى ساقطا في الحفرة المجهولة العمق

إلا وله في الواقع أمورا تكاد تكون خيالية إن أمسكها فأكيد سيصعد نحو الأمل والتفاؤل

أكيد كلنا نمر بأيام صعبة لكن لا أحد سيخرجنا من كآبتنا إلا نحن ,, لن تكون هناك يد منقذة أبدا

وحسب رأيي الشخصي ’, لا تكملي الرواية

تقبلي مروري
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#12
قال Twinkle Stars:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الغالية أنا كما تعرفيني ليس لدي معرفة بهاته الأمور

لذلك أترك النقد البناء كما ذكرتي لمن يتفقهون في هكذا مجالات

أود فقط أن أعلق على كلامك بجملة قد تكون تفاهة بالنسبة لمن يقرؤون كلامي لذلك لا أنصحهم بقرائتها هههه

كوني على يقين أنه لا أحد يمر بمشكلة ويهوى ساقطا في الحفرة المجهولة العمق

إلا وله في الواقع أمورا تكاد تكون خيالية إن أمسكها فأكيد سيصعد نحو الأمل والتفاؤل

أكيد كلنا نمر بأيام صعبة لكن لا أحد سيخرجنا من كآبتنا إلا نحن ,, لن تكون هناك يد منقذة أبدا

وحسب رأيي الشخصي ’, لا تكملي الرواية

تقبلي مروري
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تبا تبا
كيف ساجيبكي الان ؟ ان اجبتكي سافضح ماسيكون في الرواية ولن تكون غامضة او مشوقة
وكانكي لا تعرفينني
لم اظن انكي ستفهمين العنوان بتلك الطريقة
امممممممممممممم
اعتقد ساتوقف
هلا والف مرحبا بكي غاليتي
محبطة لانكي لم تفهمي قصدي انتي من بين الكل
هلا والف مرحبا بكي غاليتي
نورتي الموضوع
في انتظاركي مجددا ربما ان اكملتها
تحياتي القلبية غاليتي
في امان الله وحفظه​
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
#13
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المشاركات
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1,576
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جزر القمر
الجنس
أنثى
#13
قال missing heart:
تبا تبا
كيف ساجيبكي الان ؟ ان اجبتكي سافضح ماسيكون في الرواية ولن تكون غامضة او مشوقة
وكانكي لا تعرفينني
لم اظن انكي ستفهمين العنوان بتلك الطريقة
امممممممممممممم
اعتقد ساتوقف
هلا والف مرحبا بكي غاليتي
محبطة لانكي لم تفهمي قصدي انتي من بين الكل
هلا والف مرحبا بكي غاليتي
نورتي الموضوع
في انتظاركي مجددا ربما ان اكملتها
تحياتي القلبية غاليتي
في امان الله وحفظه​
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أختي أنا لو شككت في أمر سيء لما رددت على الموضوع أصلا
ولكن لما قلت لك لا تكمليها كان هدفي خفيا أنت كذلك لا تعلمينه
بارك الله فيك حبيبتي
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#14
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#14
قال Twinkle Stars:
أختي أنا لو شككت في أمر سيء لما رددت على الموضوع أصلا
ولكن لما قلت لك لا تكمليها كان هدفي خفيا أنت كذلك لا تعلمينه
بارك الله فيك حبيبتي
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وفيكي بركة غاليتي
اعلم دلك ، امممممممممممممممم
كنت مترددة لكنه كان وعد بقيت اتارجح بين وعدي وراحتي العقلية والنفسية
لا اعلم ،ربما لن اكلمها​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
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أنثى
#16
قال فيتامين سي:
متتبعة غاليتي
باذن الله تكون رواية واقعية فقد مللنا الاوهام
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وهلا والف مرحبا بكي غاليتي
نورتي الموضوع حبيبتي
ان شاء الله ان اكملتها باذن الله
يشرفني جدا مروركي ورايكي غاليتي
تحياتي القلبية
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
#17
إنضم
12 جويلية 2010
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النقاط
2,901
#17
السلام عليكم
قرأت ما كتبتي وما كتب الاعضاء في ردودهم
نظن هذي بداية او مقدمة جميلة لقصة او رواية فيها الكثير من الغموض
لأن الكثير يظن ان الحب هو حب الصديق او الزوج فقط
أيضا لا أنقص ابدا من قيمة نقد الاعضاء لكن نسو انك في بداية الرواية وفي بداية التأليف
أنصحك انك تكملين ما بدأت فيه
ان كانت جميلة ورائعة شكرناك مع انك لا تحبين الشكر خخخخخخ
او ان كانت سيئة مع انني لا أظن انها كذلك نقدناها وأصلحت مافيها من اخطاء في المرة او الرواية القادمة
لابد لك ان تكوني قوية الشخصية لكي تعبري عن ما بداخلك
سامحوني الاعضاء لست انقص من قيمة ردكم
ان شاء الله تكملي القصة وفي الاخير نستطيع الحكم عليها بالنصر او الفشل هههههههه
 
طائر الخير

طائر الخير

:: مشرف ::
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفين
#18
إنضم
19 ديسمبر 2012
المشاركات
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2,675
النقاط
571
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
ذكر
#18
السلام عليكم

المقدمة مؤثرة و تعطي فكرة عما سياتي
لن اكون ناقدا لان هذا المجال ليس مجالي و ساتركه لمن يفقه فيه هههه
حسب فهمي للعنوان فغرض الرواية تبيين قوة التغيير التي تاتي مع الحب و اظن المقصود هنا هو التغيير الايجابي
لكن يلوح في الافق طيف حزن و فراق و معاناة
و اتوقع ان تكون النهاية حزينة

عن نفسي اعجبتني المقدمة و اظن انه لا ضرر من اتمام البقية لان اسم هذا الركن يبدا بكلمة "المحاولات"
فلا ضرر من المحاولة لانها ستصبح تجربة و التجربة تصبح خيرة و من الخيرة يبرز الابداع

فمزيد من التالق و الابداع في المستقبل ان شاء الله
:)
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,550
الإعجابات
22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#19
قال Skor m@k:
السلام عليكم
قرأت ما كتبتي وما كتب الاعضاء في ردودهم
نظن هذي بداية او مقدمة جميلة لقصة او رواية فيها الكثير من الغموض
لأن الكثير يظن ان الحب هو حب الصديق او الزوج فقط
أيضا لا أنقص ابدا من قيمة نقد الاعضاء لكن نسو انك في بداية الرواية وفي بداية التأليف
أنصحك انك تكملين ما بدأت فيه
ان كانت جميلة ورائعة شكرناك مع انك لا تحبين الشكر خخخخخخ
او ان كانت سيئة مع انني لا أظن انها كذلك نقدناها وأصلحت مافيها من اخطاء في المرة او الرواية القادمة
لابد لك ان تكوني قوية الشخصية لكي تعبري عن ما بداخلك
سامحوني الاعضاء لست انقص من قيمة ردكم
ان شاء الله تكملي القصة وفي الاخير نستطيع الحكم عليها بالنصر او الفشل هههههههه
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وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا اهلا بالسكر هههههههههههه
انتم ومروركم هو الاجمل اخي الكريم امممممممممممممممممم وهو كدلك ان شاء الله لن يكشف ما اعني الا في الفصول الاخير ان شاء الله
احب النقد مهما كان واحب ان ارى التوقعات ثم اهدمها لاني شغيغة نيهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه
ان شاء الله ساكمل نواش اداني نمد الوعد انا فنيانة واش اداني اهيء اهيء اهيء
ان شاء الله
اهلا وسهلا بالسيد سكر افندي
نورت الموضوع والله انتظرت القليل من الجنون لكن وجدت الرزانة لم يعجبني دلك
انتظر مرورك مجددا باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,550
الإعجابات
22,097
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#20
قال طائر الخير:
السلام عليكم

المقدمة مؤثرة و تعطي فكرة عما سياتي
لن اكون ناقدا لان هذا المجال ليس مجالي و ساتركه لمن يفقه فيه هههه
حسب فهمي للعنوان فغرض الرواية تبيين قوة التغيير التي تاتي مع الحب و اظن المقصود هنا هو التغيير الايجابي
لكن يلوح في الافق طيف حزن و فراق و معاناة
و اتوقع ان تكون النهاية حزينة

عن نفسي اعجبتني المقدمة و اظن انه لا ضرر من اتمام البقية لان اسم هذا الركن يبدا بكلمة "المحاولات"
فلا ضرر من المحاولة لانها ستصبح تجربة و التجربة تصبح خيرة و من الخيرة يبرز الابداع

فمزيد من التالق و الابداع في المستقبل ان شاء الله
:)
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وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
صدقني ،تفريبا المقدمة لا تعطي اي فكرة عما سياتي
فما كتبته في المقدمة ماهي الا مجرد حقيقة معاشة في الواقع رايتها بام عيني وعشتها شخصيا كدلك
اما ماياتي في الرواية فمختلف مرتبط فقط بموضوع المقدمة قليا فحسب
نورني مرورك اخي الكريم
هلا والف مرحبا بك اخي الكريم
نورت الموضوع
وانتم عنوان الابداع
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
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