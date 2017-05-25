ماغيكاي تشان
:: عضو بارز ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اقدم لكم ثاني رواية لي واول رواية اكتبها ويقرؤوها احد بعنوان :
غَيَرَنِيْ حُبُكْ
مقدمة :
البؤس ،الحزن ،الضياع ....... أحاسيس تملأ كيان الانسان فتعميه عن الرؤية كليا
بل وتغلق قلبه قبل عقله عن رؤية كل ماهو جميل
تجعله يعيش حياته وكانها فصل شتاء
لا ربيع ولا ألوان فقط أمطار وأحزان
فمن لم يمر بفترة تمنى ان يختفي فيها من الوجود ؟
تمنى أن تبعثره رياح الخريف كما تفعل مع أوراق الشجر
بلا يوجد من مر بها .. من لا يزال يعيشها .. بل ومن عاشها طوال حياته
هناك من يجد نفسه بعدها وهناك من يبقى غارقا في ظلمتها الحالكة
لا يبحث عن السعادة وحقيقتها الفعلية
لكن مادا لو كان كل ما حولك يجعلك تهوي وتقع أكثر فاكثر في تلك الظلمة ؟
فهل يوجد مخرج حينها ؟
حين يكون عالمك بلا ألوا ،بلا عنوان ....
يقولون نحن سعداء و لا يعلمون انها مجرد سعادة زائفة
فلن يعرف السعادة الحقيقية الا من جربها او سعى لمعرفتها
هده رحلة فتاة وفتى عاشا الحياة بكل فصولها وتوقفا في فصل الشتاء الممطر
تعايشا اشياء جعلتهما يكرهان الحياة بكل مافيها
يضعهما القدر في طريق بعضهما
هل سيسعيان للبحث عن تلك السعادة ؟
هل سيجدان مخرجا من ايام كلها مطر ؟؟
ربما .......... ؟
الأسئلة :
عزيزي القاريء :
هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟
مارأيك في المقدمة ؟ ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟
مادا تتوقع من الرواية ؟
تحياتي احترامي وتقديري لشخكصم الكريم
في امان الله وحفظه
اقدم لكم ثاني رواية لي واول رواية اكتبها ويقرؤوها احد بعنوان :
غَيَرَنِيْ حُبُكْ
مقدمة :
البؤس ،الحزن ،الضياع ....... أحاسيس تملأ كيان الانسان فتعميه عن الرؤية كليا
بل وتغلق قلبه قبل عقله عن رؤية كل ماهو جميل
تجعله يعيش حياته وكانها فصل شتاء
لا ربيع ولا ألوان فقط أمطار وأحزان
فمن لم يمر بفترة تمنى ان يختفي فيها من الوجود ؟
تمنى أن تبعثره رياح الخريف كما تفعل مع أوراق الشجر
بلا يوجد من مر بها .. من لا يزال يعيشها .. بل ومن عاشها طوال حياته
هناك من يجد نفسه بعدها وهناك من يبقى غارقا في ظلمتها الحالكة
لا يبحث عن السعادة وحقيقتها الفعلية
لكن مادا لو كان كل ما حولك يجعلك تهوي وتقع أكثر فاكثر في تلك الظلمة ؟
فهل يوجد مخرج حينها ؟
حين يكون عالمك بلا ألوا ،بلا عنوان ....
يقولون نحن سعداء و لا يعلمون انها مجرد سعادة زائفة
فلن يعرف السعادة الحقيقية الا من جربها او سعى لمعرفتها
هده رحلة فتاة وفتى عاشا الحياة بكل فصولها وتوقفا في فصل الشتاء الممطر
تعايشا اشياء جعلتهما يكرهان الحياة بكل مافيها
يضعهما القدر في طريق بعضهما
هل سيسعيان للبحث عن تلك السعادة ؟
هل سيجدان مخرجا من ايام كلها مطر ؟؟
ربما .......... ؟
الأسئلة :
عزيزي القاريء :
هل أكمل الرواية وأضع الفصل الاول باذن الله ؟
مارأيك في المقدمة ؟ ومادا فهمت منها ومن العنوان ؟
مادا تتوقع من الرواية ؟
تحياتي احترامي وتقديري لشخكصم الكريم
في امان الله وحفظه