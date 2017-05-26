روايتي : غَيَرَنِيْ حُبُكْ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بعد وضع المقدمة والتي نالت اعجابكم تبدا الرواية ورحلة شخصياتها

اتمنى ان تعجبكم الرحلة ان شاء الله

وأترككم مع اول فصل من فصول روايتي :

الفصل الأول : ظلام



رفعت يدها لتقي عينيها من وهج شمس منتصف النهار ،جالسة في ساحة على مقعد مشابه لمقاعد العصور الوسطى ،بدت متجهمة الملامج كئيبة المنظر ،غارقة في تفكير عميق أخدها لعالم آخر ،هكدا بدت لكل من مر بجانبها معتقدين ان سبب حزنها الموسيقى التي تسمعها من السماعات التي تضعها والتي لا تفارق أذنيها كالعادة ،مستغربين جلوسها تحت حرارة أشعة شمس منتصف النهار وكدلك شهر أوت ,,



تلك كانت سوسن ،فتاة ذات 22 ربيعا وذات عيون عسلية واسعة ،بيضاء البشرة ترتدي ملابس تجعلها تبدو كانها أجنبية للقلة القليلة المتمسكة بالدين وعادية جدا في نظر الاخرين ،فقد كانت ترتدي ملابس تظهر وتصف شكل جسدها ... سوسن تقطن في وسط ولاية سكيكدة .



فكرت سوسن محدقة فيما حولها :" يالله ،دائما ما يبهرني جمال المنظر الدي تطل عليه هده الساحة. في كل مرة آتي هنا احس بنفس الاحساس وكاني اراها اول مرة مهما كان عدد المرات التي أتيت ،وأعتقد أني لست الوحيدة التي يسحرها داك المنظر ،فدائما اجدها مليئة بالناس من كل الاصناف والفئات ،هي تجعلني أحس بالراحة وإن كانت مؤقتة فهي كافية حاليا. "



بقيت سوسن جالسة هناك تستمع لموسيقى حزينة كما هي عادتها مفكرة في مدى تعاستها معتقدة أنه لا يوجد أحد أتعس منها على سطح الكرة الأرضية ،نسيت نفسها وكل ماحولها كما تفعل دائما هنا ،ففي الجهة المقابلة من زاوية جلوسها يوجد مخزن فيه العديد من المستودعات المستطيلة الشكل ويظهر على مرمى نظرها القليل من السفن الخاصة بتحميل البضائع وبعدها البحر الازرق الواسع وهو الشيء الوحيد الدي يجعلها تهدأ دائما مهما كان سوء حالتها.

رن هاتفها فرفعته لترى هوية المتصل ،كان هاتف سامسونغ ذكي ازرق اللون فهي من عشاق اللون الازرق بكل تدرجاته ،تأففت سوسن لما رأت أنه أخوها محمد وعرفت أنه سيجعلها تفقد هدوءها مجددا كما يفعل في كل مرة ,,

ردت ببر

ود :" أجل حمد ،مالامر ؟ مادا تريد ؟ هل اتصلت لتجعلني أفقد أعصابي كالعادة؟ "