الصفات التي لا يجب أن تكون في المرأة الصالحة ( كفر العشير ) ≈≈ {ميلينا } ≈≈

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة ميلينا, ‏1 جوان 2017.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    رمضان كريــم ، و كل عام و الٱمة الإسلامية بخير

    المرأة عمود المجتمع ، و حتى يصلح لابد ان تصلح هي في سلوكها و اخلاقها ، و التي تستمدها من ديننا الحنيف و سنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ، ولابد ان تتحلى بالصفات الحميدة و منها عدم كفر العشير حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير و يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط
    فالمرأة يجب ان لا تنكر فضل زوجها في عدة امور بما فيها تكوين أسرة و توفير الحياة الكريمة لها و جعلها سيدة محترمة ، فاذا تعصب عليها و ثار في وجهها أو ربما أسمعها كلمات جارحة او حتى مد يده عليها فيجب ان تتمالك نفسها و تتذكر خصاله الحميدة ، و ان تصرفه نتيجة ضروف قاهرة خاصة ان الحياة لا ترحم فلا يجب ان تسارع الى الاساءة بالمثل و الى ذكر عيوبه او فقره و مقارنته مع غيره و معايرته . لانها ستكون الخاسر الاكبر ، عند الله مثواهن النار و عند المجتمع ناكرة الجميل ، و عند الزوج تسقط في عينه و يبغضها و ربما يطلقها او يمسكها مع الحقد عليها و النفور منها .


     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏19 جوان 2017
    آمِيْرَتُه, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏1 جوان 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    -كفر العشير من أسوء الصفات قد تكون في امرأة ، وذلك لأن زوجها كما قلت قد يحسن لها طول العمر ولكن في أول تقصير منه ستنكر كل شيئ. وبذلك فقد كفرت العشرة وأحرقت سنين طويلة في تقصير واحد

    وهذه الصفة تنافي صفة الصبر لأن المرأة الصابرة حتى ولو أساء لها زوجها فهي تصبر عليه وتدعوا الله دائما له بالهداية..

    بارك الله فيك اختي @ميلينا وأحسنت في اختيار هذه الصفة لأنها موجودة ليس مع الزوج فقط هناك من تحسن لها اختها أو شخص ما لكنها تنسى ذلك الخير وتخبرك أنك فعلتها لوجه الله لهذا لا يجب عليها تذكره. وقد حدث معي ذلك الموقف ولكن -الله خير وأبقى​
     
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    دعاء الجنات, ‏2 جوان 2017
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    أحسنت اختيار الصفة
    نرى الكثير من تنكر فضل زوجها عليها ولا تحمد الله ولا تشكره ولا تعرف قيمة زوجها في الكثير من الامور
    إن شاء الله تصل رسالتك للزوجات و نسأل الهداية لنا ولهن
    مشكورة
     
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    آمِيْرَتُه, ‏5 جوان 2017
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    شكرا لمرورك الطيب و دائما احاول اختيار المواضيع التي تعالج الاخطاء التي ترتكب و لا يهتم لها احد بما في ذلك كفر العشير خاصة في وقتنا الحالي اصبحت المرأة لا تكن لزوجها أي احترام الا من رحم ربي متجاهلة بذلك العقوبة التي تنتظرها لنكرانها جميل زوجها
    نسال الله الهداية
    تقبلي مني فائق الاحترام و التقدير
     
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    ميلينا, ‏6 جوان 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اكبر اساءة غاليتي هي اساءة الاقارب وكما قلت ربي كبير و الصبر جميل و لنا صدر واسع يخزن كل الالم و المعاملات السيئة
     
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    ميلينا, ‏6 جوان 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ...مبروك عليك الختم...
     
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    دعاء الجنات, ‏19 جوان 2017
    #6
  7. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    سلام عليكم
    بارك الله فيك
    موضوع قيم احسنت الاختيار
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏18 جويلية 2017 على 21:39
    #7

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