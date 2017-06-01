الصفات التي لا يجب أن تكون في المرأة الصالحة ( كفر العشير ) ≈≈ {ميلينا } ≈≈

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته رمضان كريــم ، و كل عام و الٱمة الإسلامية بخير المرأة عمود المجتمع ، و حتى يصلح لابد ان تصلح هي في سلوكها و اخلاقها ، و التي تستمدها من ديننا الحنيف و سنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ، ولابد ان تتحلى بالصفات الحميدة و منها عدم كفر العشير حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير و يكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط فالمرأة يجب ان لا تنكر فضل زوجها في عدة امور بما فيها تكوين أسرة و توفير الحياة الكريمة لها و جعلها سيدة محترمة ، فاذا تعصب عليها و ثار في وجهها أو ربما أسمعها كلمات جارحة او حتى مد يده عليها فيجب ان تتمالك نفسها و تتذكر خصاله الحميدة ، و ان تصرفه نتيجة ضروف قاهرة خاصة ان الحياة لا ترحم فلا يجب ان تسارع الى الاساءة بالمثل و الى ذكر عيوبه او فقره و مقارنته مع غيره و معايرته . لانها ستكون الخاسر الاكبر ، عند الله مثواهن النار و عند المجتمع ناكرة الجميل ، و عند الزوج تسقط في عينه و يبغضها و ربما يطلقها او يمسكها مع الحقد عليها و النفور منها .