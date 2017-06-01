الصفات التي لا يجب أن تكون في المرأة الصالحة ( كفر العشير ) ≈≈ {ميلينا } ≈≈

السلام عليك

أحسنت اختيار الصفة

نرى الكثير من تنكر فضل زوجها عليها ولا تحمد الله ولا تشكره ولا تعرف قيمة زوجها في الكثير من الامور

إن شاء الله تصل رسالتك للزوجات و نسأل الهداية لنا ولهن

مشكورة

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