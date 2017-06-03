لا افهم سبب غضبك الشديد هل تريديم ان يكون زوجك على مقاسك في تفكيره وفي كل شيء

ملايين الناس عندها حسابات فايس وتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي

صحيح ان لها تأثيرات سلبية وقد تؤدي لخيانة زوجيه

لكن في المقابل لا يمكنك ان تقفي ضد زوجك

لو كان هو قالك ما ديريش فايس ممكن معقولة نوعا ما

لكن انت وفي الجزائر تمنعين زوجك من الفايس لست طبيعية؟؟؟

الرجل لا يحب الزوجة التي تخنقه بعكس المرأة تحب الرجل اللي يزيرها

لذلك حافظي على زوجك ولتكن لغيرتك حدود واعرفي كيفاه تتأقلمي مع عقلية زوجك

ربي يتمم على خير ويرزقكم السعادة والهناء ​