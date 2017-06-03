مشكلتي الفيسبوك

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏3 جوان 2017.

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  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله

    رمضان كريم يا اهل اللمة ... ربي يتقبل منا ومنكم
    . ... ..
    بداية انا فتاة مخطوبة ... خطيبي شخص متدين ماشاء الله ومتخلق ... الحمد لله ..بيننا عقد شرعي ومدني .... والعرس لم يتبقى له الا شهر ونصف ...
    هي ليست بالمشكلة الكبيرة لكنني البارحة غضبت غضبا شديدا والسبب عندما اخبرني زوجي انه كان لديه حساب في الماضي تم غلقه او لا ادري .. . والبارحة قام بتسجيل اخر اما انا ليس لدي فيس ولن يكون باذن الله ... ربما سيضحك بعضكم او يستغرب اخرون ... لكنها الحقيقة ... اعرف ان الفيس لديه ايجابيات لكن سلبياته اكبر ... الا انني اسميه بخرّاب للبيوت
    هو استغرب من ردة فعلي التي عبرت له فيها عن غيرتي الشديدة على زوجي ... لكن عبرت له ان ثقتي به كبيرة ... لكن في قلبي خائفة ان يتحدث مع فتاة او اخرى فالنفس ضعيفة وامارة بالسوء.... فانا اغار عليه بشدة لانني احبه ...

    هل انا مخطئة؟؟

    ارجوكم بدون تجريح وجزاكم الله خيرا
     
    MAROUA HAIBER, دعاء الجنات, Snow pink و 7 آخرون معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏3 جوان 2017
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    تم إعتماد الموضوع ~
     
    missing heart معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏3 جوان 2017
    #2
  3. _دحمان_

    _دحمان_ :: عضو فعّال ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    وماكيش غالطة وهاذي حاجة عادية وطبيعية و اي شخص يجيه تخوف وغيرة على شريك حياته مرى كانت وله راجل
    واهم شي اخلاق راجلك وانتي الحمد لله راجلك متخلق ومتدين وبربي مايكون غير لخير .
    ربي يتمم فرحكم و ربي يرزقكم الذرية الصالحة .
     
    Snow pink, العَنْقَاءُ و missing heart معجبون بهذا.
    _دحمان_, ‏3 جوان 2017
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    مراكيش غالطة لوكان تغيري عليه
    شنو هو لازم تعرفي كفاه تعبري على الغيرة تاعك
     
    Snow pink و missing heart معجبون بهذا.
    sanaya, ‏3 جوان 2017
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    يعني مواقع التواصل هذي اصبحت الشغل الشاغل للازواج والمخطوبين
    واغلب افتعالات المشاكل تجي من هذي المواقع لكن يااختي رانا في 2017
    صعب انو انسان يقرى او قاري ومتمدن يعني يسكن في المدينة
    مايكونش عندو حساب في الفايسبوك
    وانت الغيرة نتاعك حاجة عادية وان شااء الله يتفهمك برك ماتخشنيش راسك اذا
    قلك ندير فايسبوك بالعكس حاولي تنصحيه بالحسنى وكذالك تقوديه بالعقل نتاعك
    ما تخليش نفسك وليمة سهلة للغيرة نتاعك وتخربي بيتك بنفسك
    ربي يجيبلك الخير وبالتوفيق
     
    sanaya, Snow pink, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏3 جوان 2017
    #5
  6. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    ‏17 أوت 2016
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    باب الزوار
    السلام عليكم
    اختي ما ركيش غالطة هذا زوجك من
    حقك تغيري وتخافي عليه
    وانا ننصحك لازم تكون صراحة
    والثقة بينكم باش تكون علاقتكم ناجحة
    وكي صارحك وقالك عندو حساب في
    الفايسبوك يعني هو ماشي ناوي على
    حاجة حرام ربي يكملك اختي ويفرحك
     
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    صمت المشاعر, ‏3 جوان 2017
    #6
  7. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    انصح كل متزوج او خاطب يحذف الفياس بوك
    لاني من اكبر ابواب الفتن فوقتنا
    ونعرف الكثير من الناس صراتلهم مشاكل بسببو
     
    فيتامين سي و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏3 جوان 2017
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم اختي
    اولا مبروك وربي يكمل بيناتكم
    ثاني شي انت عندك الحق وما عندكش
    عندك الحق انو الفايس للاسف فالخارج يستعملوه للتواصل وتوسيع التجارة وكل في مجاله لكن عندنا للاسف اصبح باب للعلاقات
    انت عندك الحق كزوجة تغار تحافظ على زوجها لكن ما عندكش الحق انو تتحكمي فتصرفاتو لانو لو كان ناقص نية ما يقولكش يديرو ووين راه تعرفي ثاني شي لو تبدي علاقتك معاه بالشك ماراحش تتهناو قالك درت فايس قوليلو علاه افهمي السبب وقوليلو عادي لازم نعرفو ونعرف شكون مصادق نعرفو اصدقاء متزوجين وعرفونا بزوجاتهم ورجعو هوما يحكو معانا عندي صديق عرفني على زوجتو وتبعثلي فالفايس وتعرف كل الكلام اللي بيني وبين زوجها ومرات هو يحكي معايا وهي معاه ونضخكو ونحكو عادي ماغارتش لانو كل شي واضح لانو مصارحها عليا قبل ما يتزوجها الخلاصه ديري ثقة فراجلك وما دخليلوش توسويس فراسو وتظلي فالمدابزة معاه بسبة الفايس
    ربي يهنيكم
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏3 جوان 2017
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    و الله ماني عارف
    الله يتم بينكم بالهنا و المودة و الرحمة
     
    sanaya معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏3 جوان 2017
    #9
  10. محمد التبسي

    محمد التبسي :: عضو منتسِب ::

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    تبسة
    لا افهم سبب غضبك الشديد هل تريديم ان يكون زوجك على مقاسك في تفكيره وفي كل شيء
    ملايين الناس عندها حسابات فايس وتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي
    صحيح ان لها تأثيرات سلبية وقد تؤدي لخيانة زوجيه
    لكن في المقابل لا يمكنك ان تقفي ضد زوجك
    لو كان هو قالك ما ديريش فايس ممكن معقولة نوعا ما
    لكن انت وفي الجزائر تمنعين زوجك من الفايس لست طبيعية؟؟؟
    الرجل لا يحب الزوجة التي تخنقه بعكس المرأة تحب الرجل اللي يزيرها
    لذلك حافظي على زوجك ولتكن لغيرتك حدود واعرفي كيفاه تتأقلمي مع عقلية زوجك
    ربي يتمم على خير ويرزقكم السعادة والهناء
     
    hakim story, habchisalaheddin و ليليا مرام معجبون بهذا.
    محمد التبسي, ‏4 جوان 2017
    #10
  11. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    عقلية 1200 قبل الميلاد ....قبل متتزوج روح قرا على العلاقات بين الازواج. و قرا التصرفات كفاش لازم تكون :mad::mad: خلعني ردك
    شادخل دزاير في الوسط
    يعني في الجزائر المرة معهاش حرية تعبير او تصرف
    ولا هو يقوللها مديريش فاسبوك عادي و هي محقلهاش من انتم :mad::mad::mad:
     
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    فيتامين سي, ‏4 جوان 2017
    #11
  12. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    وهران
    حنونتي ربي يكمللكم بالخير و يسخرلكم
    انا لي نقولك ديري الحيلة برك و يقولو الحيلة خير من العار :giggle: قوليله كاين وصفات طبخ في صفحات كما ام وليد و منيش حابة نحل مدلي المود باس تاعك و خلاص :giggle: نتي تعرفي كفاش تتعاملي مع راجلك و كفاش تدي المودباس بلا ميزعف
    حقيقة حتى و عندي فاسبوك بصح اقسم بالله غير مرض درك وليت نخليه بال3 ايام مبلع :sick: عقبال منبلعه بشهر حساب الفتن :mad:
    منخوفكش :giggle: بصح لازم تدي المودباس :unsure: و تبينيلو انا موجودة
    الشيطان شحال يبغي الفاسبوك :sleep:
    نحكيلك قصة بسيطة صراتلي شخص متدين :oops: صلاتو في المسجد :cry: بلا بلا بلا حليت فاسبوك حوست عليه لاسباب امنية :LOL: لقيتو حل فاسبوك و عندو 200 صديقة و اخر مرة شفت كان عندو 400 صديقة o_O انا بغيت نشوف العقلية:censored: حليت حساب ماشي تاع صح و بعتلو فقط طلب صداقة و حب يتعرف o_O فهمتيني نضن
    بما انكم عاقدين مفتحين اما حلي فاسبوك و بعتيلو اما يمدلك حساب و متنسايش متخليش الشك يدخل و في نفس الوقت كونك يقضة
    لانه وين راح يدخل مجموعات كامل فيهم بنات و مواضيعهم يعيفو وين صفحات قليل تلقي صفحات نقية كما مكانش مجموعات تاع بنات :giggle: حقيقة ..متلا يكوكتي زوج سوايع وين يروح .منكدبوش على رواحنا . انت تعرفي راجلك و تعرفي كفاش تحكي معاه :giggle: ...بالنسبة ليا ماشي قضية تقة خاطي الفاسبوك فتنة متنقلة ..
     
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    فيتامين سي, ‏4 جوان 2017
    #12
  13. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    انا نقولكي ربي يسخرلكي و يكملكي بالخير ان شاء الله
    اختي كيما لي يحكي فالفايس بوك كيما لي يحكي فالبورتابل يعني اسم هو الفرق بينهما ؟؟؟
    عارفة انه من هقكي تغري عليه لكن بينيلو التقة المطلقة فيه لانه لي يخون يخون يا لو كان تغلقي عليه في البير
    و ربي يهنيكي
     
    sanaya و hakim story معجبون بهذا.
    zohor kfz, ‏5 جوان 2017
    #13
  14. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    vitamine c doka takhel3i tofla meskina hh
    mich 3afssa ta3nymedelha l mot de passe a mn avi, puisque ya9der yhel 10 compte w hia la khbar !! lazem l contact bark
     
    GI Joe, ‏5 جوان 2017
    #14
  15. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    ani hayra f la maniere li les algeriens ychoufou biha facebook,, saah damer dy1r mais m1chi a ve point quand mm !!
    aalmohim l khtii 3melti mlih kj hdarti m3eh hakdek, prc malaezemch tkabri la chose w de plus la fih viss ta3 nssa hadja ma tba3do 3lih w la kan normal w khaufa ghir m chitan wala l vide, khoudhi hadhrek ki tezewdjo machi yeb9a connecté f lil bla seba wala lazem ydeconnecti 9abl maykhalilek l pc !!
     
    GI Joe, ‏5 جوان 2017
    #15
  16. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    كان لي رد هنا وين راح ؟!!!
     
    aljentel, ‏6 جوان 2017
    #16
  17. redouane27

    redouane27 :: عضو منتسِب ::

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    لا تتعجلي و لا تحكمي على أي شيء

    حقيقة الفايسبوك هو خراب البيوت و لكن عليك إستعما طرق لينة في أنك تحذفين له الفايسبوك فإذا قلت له أن يحذفه فلن يفعل أو ربما سيتحايل عليك

    فلذلك إصبري حتى تذخلين معه القفص الذهبي و بعد مرور أيام قولي له أذا أراد الفايسبوك فاليشاركك معه في نفس الفايسبوك فقط للضغظ عليه

    فإذا قبل فهنا تأتي حنكتك أن تقولي له أنا فقط أردت أن أجربك و لكنك سمحت لي يمشاركتك الفايسبوك هذا يعني انك إنشان صادق فقولي له أنك لا تحتاجين مشاركته فقولي له هل تريد أني أبقى دائما أتوسوس منك من أجل هذا الفايسبوك فمن فضلك يا وزجي أن تقوم بحدفه

    ربما ستنجح و الله أعلم

    يالتوفيق
     
    redouane27, ‏15 جوان 2017
    #17
  18. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    Oran
    حبيبتي انتى عندك مشكل الغيرة الزائدة لان اذا متكلمش مع طفلة فالفيس
    راح يتكام فى غير ذلك لاسباب واغراض عادية
    اما الفيس فهو يلاح ذو حدين والى مجربه ومستخدمه راح تكون عنده قناعة من هاذ العالم الازرق
    الخوف ملى عمرو مادار فيس ..نهار تتقدر تصيبيه مخلوع فيه
    اما المراة فهي ضعيفة ملازملهاش فيس خاصة المتزوجة
    ممكن يزعفو بعض الاخوات لكن المراة بعد الزواج لازملها تهتم اكثر ببيتها وزوجها واولادها
    مشى فيسبوك واكل محروق او فيسبوك واولاد مطايشبن
     
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    fadwa maria, ‏15 جوان 2017
    #18
  19. راجية العفو

    راجية العفو :: عضو منتسِب ::

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    نقولك اختي نصيحة مجربة اولا احفظي الله يحفظك
    ثانيا حاجة استعملي حسابو في الفيسبوك يعني كلمي اختك خالتك ممن تثقين فيهم من حسابو وهكذا تضربي طلة واش راهو يدير
    بشرط انك تستعمليه من الهاتف نتاعو وامامو -الطلة اكيد مش قدامو - نحكي عى التواصل
    انا هذي خطتي معها
    واحفظي ربي يحفظك
     
    راجية العفو, ‏12 جويلية 2017
    #19
  20. ام صابر

    ام صابر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2017
    المشاركات:
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    الجزائر
    باختصار شديد الفيسبوك خراااب بيوت و عندك حق في الغيرة على زوجك للللكن بالتي هي أحسن و باللسان المليح اكسبيه و خليه يحب واش تحبي و يكره واش تكرهي.
     
    ام صابر, ‏12 جويلية 2017
    #20
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