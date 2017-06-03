السلام عليكم ورحمة الله رمضان كريم يا اهل اللمة ... ربي يتقبل منا ومنكم . ... .. بداية انا فتاة مخطوبة ... خطيبي شخص متدين ماشاء الله ومتخلق ... الحمد لله ..بيننا عقد شرعي ومدني .... والعرس لم يتبقى له الا شهر ونصف ... هي ليست بالمشكلة الكبيرة لكنني البارحة غضبت غضبا شديدا والسبب عندما اخبرني زوجي انه كان لديه حساب في الماضي تم غلقه او لا ادري .. . والبارحة قام بتسجيل اخر اما انا ليس لدي فيس ولن يكون باذن الله ... ربما سيضحك بعضكم او يستغرب اخرون ... لكنها الحقيقة ... اعرف ان الفيس لديه ايجابيات لكن سلبياته اكبر ... الا انني اسميه بخرّاب للبيوت هو استغرب من ردة فعلي التي عبرت له فيها عن غيرتي الشديدة على زوجي ... لكن عبرت له ان ثقتي به كبيرة ... لكن في قلبي خائفة ان يتحدث مع فتاة او اخرى فالنفس ضعيفة وامارة بالسوء.... فانا اغار عليه بشدة لانني احبه ... هل انا مخطئة؟؟ ارجوكم بدون تجريح وجزاكم الله خيرا