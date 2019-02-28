السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اهل اللمة الكرام

يمكن تكون مشكلتي تظهر بسيطة لكني اعاني في صمت لا استطيع بوح بامري الا بين اضلاعي لا اعرف ان كان لعدمه او لضيقه.مشكلتي انني على باب الزواج بقيت اشهر رغم انني اعلم حب زوجي لي و حبي له ايضا الا ان هناك امر يضايقني للغاية هو طريقة تعامله المادي وو شدة حرصه عليه ساوضح لكم ببعض امثلة.

انا فتاة تربيت ف وسط عاىلة بسيطة جدا لكن كريمة جدااا لا نضع حسابا كثيرا للمال ان كان بيدنا و طرا امر و لو صغير يصرف و لا نضع له حساب . بعد عقد قراني مع خطيبي منذ معرفتي به هو حريص في موضوع مال لست اقصد انه بخيل لكن حريص اي حين يضح مال معينا لاجل موضوع ما فانه لا يلمسه حتى و ان كان ما كان رغم اني صريحة معه في الامر اقول له انه حريص و انا عشت في بيئة غير بيئته الا انوا يقولي لا فكل هذا لاجل اتمام امور عرسنا و كي نعيش افضل بعد زواج اصدقه و اقول ربما انا المخطئة لكن حين حدثت الكثير من الحوادث معه اصبحت اخشى ان لا اتأقلم معه بعد الزواج رغم انه لا يعاب من جهة اخرى و فعلا احبه في الله و ربي يعلم مافي قلبي لا اريد المال بل اريد شخصا ليس متعلقا بالمال....من بين تلك الحوادث انني قصدته في امر صغير لاجل اختي الصغيرة مريضة ان يحضر لها دواءا خاصا من منطقة مجاورة له رغم انه حكى لي عن امور ماله الاونة الاخيرة انه قد خزن مبلغا لاتمام سكنه و هذا دواء لايستحق مبلغا زهيدا و هو يعلم انني لا اعمل و امور منزلنا على حدها قال لي انه لا يملك مالا (على اساس يقصد مال مصروفه انقض)لو ارسل له مبلغ الدواء لم انصدم للامر و كنت اتوقعه لاني اعتدت على مثل هذه اللحظات لكن في قلبي شيء يضغط على صدري انا لو كانت عندي قرش و احتجته كثيرا و هو كان بحاجته لتركته دون ان اخمن هكذا تربيت لا ابالي فقط احب العطاء و اؤمن بكثرة الارزاق بعدها لكني لا ارى هذا العنوان عند زوجي لديه قوانين غير قوانيني خاصة في امور المال و هذا ما يخيفني معه بمعنى اخر يضع للمال حسابات كثيرة حتى معي.فعلا لا اريد ان اجحف في حقه هو ليس بخيلا هو يساعدني قدر المستطاع لكنه لا يمر بعد المستطاع اتمنى انكم فهمتوني و وصل المعنى لاني فعلا لم استطع ان اجابه احدا بالامر خاصة اهلي ان اقول لهم انه طلب نقود دواء اراها خيبة امل يرونها فيه لان النسب عندنا اغلى من هذا لانهم حتى و ان احضر الدواء من طوعه سيعطونه نقوده سواءا رفض ام قبل لكن ان يطلبها قبل (بالدارجة جاتني طيحة ليا و ليه و نظرة ... قدام اهلي ليه)

انا الان امام امر اسمه انني احب هذا شخص و هو ايضا و هذه طبيعته و تصرفاته و عن حسن نية و انا لا استطيع ان اقول له كل هذا لانني صارحته من قبل لكنه كما هو .....

والله صدقوني اخواني اخشى فقط بعد زواج نبقى نشغل بنفس الحركات و نزيد نتضايق اكثر و اكثر مفهمتش على نفسي و عليه و لا اعرف حل لاصبح مرتاحة

هذه حكاية فقط من كثير من حكايات التي تجعلني ابكي دائما و اقول انا لو وضعت مكانه كنت انزع جزءا من جسمي و اقدمه و يظهرلي عادي اما هو شيء مختلف اعذروني اكثرت لحديث و يمكن لم اشرح جيدا لاني مضطربة و لا اعرف كيف ابدا و كيف اختم اتمنى ناس الخبرة في الحياة يساعدوني باراءهم و يخففوا عني هذا الضغط و شكرا