نهائي دوري الأبطال 2017

نهائي دوري ابطال اوربا 2017 بين العلملاقين اليوفنتوس او السيدة العجوز ــــــــــ و الريال الملكلي اولا أبدأ بملعب المباراة اختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" ملعب ميلينيوم بمدينة كارديف عاصمة ويلز ليكون ملعبا لمباراة نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2017. ويعد اختيار ملعب ملينيوم الذي افتتح عام 1999، تبلغ سعة 74 الف و500 متفرج واستضاف مباراة السوبر الاوروبي 2014 بين ريال مدريد واشبيلية وكذلك كان البديل لملعب ويمبلي في استضافة نهائي كأس الانجليزي 2001، و2006 بسبب حدوث اصلاحات في الملعب الشهير، هو اول ملعب في ويلز يقع عليه اختيار اللجنة التنفيذية بالاتحاد الاوروبي لاستضافة نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا. قراءة مدربي الفريقين مع اقتراب موعد نهائي كارديف ، وبدأ العد التنازلي للساعات الأخيرة للوصول إلى الموعد المنتظر، بدأ الجميع يبحث عن قراءة في عقل كلا المدربين ماسيمليانو أليجري ، وزين الدين زيدان، ويرسم سيناريو خيالي لما يدور في عقلهما. ماسيمليانو أليجري بالرغم من تأكيدات المدرب الإيطالي على عدم الاستقرار على اللاعب الذي سيشغل مركز الظهير الأيمن خلال اللقاء، وعدم معرفته بهل يدخل خوان كوادرادو أم أندريا بارزالي، ضمن التشكيلة الأساسية منذ البداية، إلا أن كافة التقارير الإعلامية تؤكد تواجد بارزالي، منذ البداية وتواجد اللاعب الكولومبي على مقعد البدلاء. أليجري سيواصل الاعتماد مجدداً على طريقة 4-2-3-1 التي يفضلها خلال الأشهر الأخيرة بالدفع بأندريا بارزالي في مركز الظهير الأيمن على أن يلعب داني ألفيس في مركز الجناح، في تكرار لما حدث خلال لقائي موناكو في الدور قبل النهائي. من ناحية أخرى يرى المدرب الايطالي ان الدفع بأندريا بارزالي منذ البداية يمنح يوفنتوس مرونة خططية كبيرة في تحويل طريقة اللعب إلى 3-5-2 عند الحاجة دون الاضطرار إلى إجراء أي تبديل، وهو الأمر الذي قد يحتاجه البيانكونيري إذا ما تقدم في النتيجة أو أجبرته تفاصيل المباراة وطريقة سيرها على ذلك. زين الدين زيدان قرر المدرب زين الدين بشكل كبير الدفع بلاعبه إيسكو منذ البداية ليكون صانع ألعاب في طريقة 4-3-1-2 ، خلفاً للثنائي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، والإبقاء على الويلزي جاريث بيل على مقاعد البدلاء في ظل عدم جاهزيته وضعف مستواه، بعكس لاعب الوسط الإسباني الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته. يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان على الثنائي إيسكو ومودريتش في وسط الملعب في إراحة لاعبي الطرف كارفاخال ومارسيلو، في القيام بدورهما الهجومي على أكمل وجه بقيام ثنائي الوسط بالميل نحوهما وتغطيتهما عند التقدم للأمام. يعلم المدرب زين الدين جيداً خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عند دخوله منطقة الجزاء، خاصة مع تقدمه نسبياً في العمر وقلة اعتماده على الإنطلاق عبر الجانب الأيسر، مثلما كان الحال في السابق، فيسعى زيدان عبر تلك الطريقة تقريب رونالدو قدر الإمكان إلى منطقة الجزاء، ودخوله كمهاجم ثاني في الكثير من الأوقات في ظل امتلاكه حاسة تهديف عالية وقدرته على استغلال العرضيات الكثيرة التي يرسلها كارفاخال ومارسيلو من الجانبين الأيمن والأيسر. يعد سلاح الضربات الثابتة هو الأخر خطيراً لدى ريال مدريد سواء عبر التسديد المباشر من رونالدو وإيسكو أو عند تقدم راموس إلى أمام. يعتمد زيدان كثيراً على لاعبه البرازيلي كاسيميرو في إعادة الإتزان إلى وسط الملعب والضغط دائماً على حامل الكرة، وإفساد هجمات يوفنتوس، ولكنه سيكون أمام دور أخر وهو الضغط دائماً على باولو ديبالا مصدر الخطورة الأول في يوفنتوس عند امتلاك الكرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتتميز تشكيلة الفريقين، بوجود خيارات متنوعة في خط الوسط، ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة، أمثال توني كروس، ولوكا مودريتش، وسامي خضيرة، وكلاوديو ماركيزيو. ويفضل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الاعتماد على الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو، في تشكيلته الأساسية بانتظام، ليمنح التوازن المطلوب لخط الوسط، من حيث المساندة الهجومية والدفاعية. بينما يعتمد ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، على الثنائي سامي خضيرة وميرالم بيانيتش، ويساعدهما على الجانب الأيمن الكولومبي خوان كوادرادو، أو البرازيلي المخضرم داني ألفيس، الذي تألق في المباريات الأخيرة في مركز لاعب الوسط الأيمن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باختصار الفرجة مضمونة