نهائي دوري الأبطال 2017

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نهائي دوري ابطال اوربا 2017

بين العلملاقين

اليوفنتوس او السيدة العجوز ــــــــــ و الريال الملكلي



اولا أبدأ بملعب المباراة

اختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" ملعب ميلينيوم بمدينة كارديف عاصمة ويلز

ليكون ملعبا لمباراة نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2017.



ويعد اختيار ملعب ملينيوم الذي افتتح عام 1999، تبلغ سعة 74 الف و500 متفرج

واستضاف مباراة السوبر الاوروبي 2014 بين ريال مدريد واشبيلية

وكذلك كان البديل لملعب ويمبلي في استضافة نهائي كأس الانجليزي 2001، و2006

بسبب حدوث اصلاحات في الملعب الشهير، هو اول ملعب في ويلز يقع عليه اختيار اللجنة

التنفيذية بالاتحاد الاوروبي لاستضافة نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا.



قراءة مدربي الفريقين



مع اقتراب موعد نهائي كارديف ، وبدأ العد التنازلي للساعات الأخيرة

للوصول إلى الموعد المنتظر، بدأ الجميع يبحث عن قراءة في عقل كلا المدربين

ماسيمليانو أليجري ، وزين الدين زيدان، ويرسم سيناريو خيالي لما يدور في عقلهما.

​ بين العلملاقيناليوفنتوس او السيدة العجوز ــــــــــ و الريال الملكلياولا أبدأ بملعب المباراةاختار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" ملعب ميلينيوم بمدينة كارديف عاصمة ويلزليكون ملعبا لمباراة نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2017.ويعد اختيار ملعب ملينيوم الذي افتتح عام 1999، تبلغ سعة 74 الف و500 متفرجواستضاف مباراة السوبر الاوروبي 2014 بين ريال مدريد واشبيليةوكذلك كان البديل لملعب ويمبلي في استضافة نهائي كأس الانجليزي 2001، و2006بسبب حدوث اصلاحات في الملعب الشهير، هو اول ملعب في ويلز يقع عليه اختيار اللجنةالتنفيذية بالاتحاد الاوروبي لاستضافة نهائي بطولة دوري ابطال اوروبا.قراءة مدربي الفريقينمع اقتراب موعد نهائي كارديف ، وبدأ العد التنازلي للساعات الأخيرةللوصول إلى الموعد المنتظر، بدأ الجميع يبحث عن قراءة في عقل كلا المدربينماسيمليانو أليجري ، وزين الدين زيدان، ويرسم سيناريو خيالي لما يدور في عقلهما.

ماسيمليانو أليجري ​