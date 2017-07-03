موقف المسلم من الفتن لجمع من أفاضل أهل العلم - حفظهم الله



من آثار الفتن وعواقبها : أنَّ مَنْ يدخل الفتنة ويتورَّط فيها يبوء بالعواقب المردية والمآلات السَّيِّئة ، وفي الوقت نفسه لا يحصِّل خيرًا ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبَّع جملةً من الفتن الَّتي ثارتْ في أزمنةٍ قبله ورصدها رحمه الله ، وذكر في كتابه «منهاج السُّنَّة» خلاصةً جميلةً نافعةً مفيدةً لمآلات تلك الفتن فقال رحمه الله : «قلَّ من خرج على إمامٍ ذي سلطان إلَّا كان ما تولَّد على فعله من الشَّرِّ أعظم ممَّا تولَّد من الخير» وذكر أمثلةً كثيرةً لِفِتَنٍ حصلتْ ، ثمَّ لخَّص نَتَاجَ وآثار تلك الفتن فقال رحمه الله تعالى: «فلا أقاموا دينًا، ولا أَبْقَوْا دُنْيا» .





«فلا أقاموا دينًا » ؛ أي : من تصدَّروا في تلك الفتن، وسعوْا فيها ما أقاموا دينًا ،





« ولا أَبْقَوْا دُنْيا» ؛ لأنَّ الفتنة إذا ثارت يقع القتلُ ، ويكثر الهَرْجُ ، ويموج النَّاس ، وتحصُل الفتن والعواقب السَّيِّئة ، ولا يحصِّل مُثِيرو الفتنة أيَّ خَيْرٍ ، وَمَرَّ قريبًا معنا قصَّةُ النَّفر الَّذين لم يَعْبَؤوا بنصيحة الإمام أحمد ، وكذلك قصَّة النَّفر الَّذين لم يعبؤوا بنصيحة الحسن البصري رحمه الله ، وكانت النَّتيجة عند هؤلاء وعند هؤلاء أنَّهم ما أقاموا دينًا ، وكانت مآلاتهم إمَّا إلى حبسٍ أو إلى قتلٍ أو ضروب أو غير ذلك من المآلات والنِّهايات ؛ وهذا متكرِّرٌ في التَّاريخ.





وفي المجلَّد الثَّامن من «سِيَرِ أعلام النُّبلاء» في ترجمة الحكم بن هشام الدَّاخل الأموي كان أمير الأندلس ؛ يقول الذَّهبي في قصَّةٍ طويلة لا يَسَعُ المقام لذكرها ، ولكن يمكن أن تُراجع في «سير أعلام النُّبلاء» بدأها الذَّهبي رحمه الله بقوله: «كَثُرَت العلماء بالأندلس في دولته - أي دولة الحَكَم - حتَّى قيل : إنَّه كان بقرطبة أربعة آلاف مُتَقَلِّس مُتَزيِّين بزِيِّ العلماء - يعني: كَثُرَ أهل العلم وطلبة العلم والمتزيِّين بزيِّ أهل العلم - فلمَّا أراد الله فناءهم ؛ عزَّ عليهم انتهاك الحَكَم للحُرمات وائتمروا ليخلعوه ، ثمَّ جيَّشوا لقتاله، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله، فلا قوَّة إلَّا بالله» ثمَّ سرد القصَّة رحمه الله ، وفي نهايتها أنَّ كثيرًا من هؤلاء قُتلوا ، ومنهم مَنْ فرَّ، ومنهم مَنْ سُجِنَ دون أن يقيموا دينًا بمثل هذه الفتن الَّتي تُشعَل وتُؤجَّج ، والسَّعيد - كما يُقال - مَنِ اتَّعظ بغيره ، بل إنَّ عددًا كبيرًا ممَّنْ شاركوا في الفتن ودخلوا فيها كانت نهايتهم فيها النَّدم وتمنِّي أن لو لم يدخلوا في تلك الفتن ، وسُطِّر من ذلك شيءٌ كثير في كتب التَّاريخِ والتَّراجمِ ، أَخْبَارٌ لأولئك الَّذين شاركوا في الفتن كانت نهاياتهم النَّدم على ذلك .





يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى : «وهكذا عامَّة السَّابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال » .





ويقول أيُّوب السَّخْتِيَانِي رحمه الله ، وقد ذكر القرَّاء الَّذين خَرَجُوا مع ابن الأشعث فقال: «لا أعلم أحدًا منهم قُتِلَ إلَّا قد رُغِبَ له عن مصرعِه ، ولا نجا منهم أحدٌ إلَّا حَمِدَ الله الَّذي سلَّمه » أي: أنه ندم على ما كان منه.





ومن الأخبار المفيدة واللَّطيفة في هذا الباب : قصَّة زُبيد ابن الحارث اليامي - وهو من رجال الكتب السِّتَّة، ومن علماء الإسلام ، وهو ممَّن دخل في فتنة ابن الأشعث ولكنَّه سَلِمَ منها وسَلِمَ من القتل - قال محمَّد بن طلحة: «رآني زُبيد مع العلاء بن عبد الكريم ونحن نضحك فقال : لو شهدتَ الجماجم ما ضَحِكْتَ!» ، والجماجم التي يشير إليها: جماجم المسلمين رؤوس المسلمين تتساقط بأيدي المسلمين أنفسهم، يقتل بعضُهم بعضًا ، ثمَّ قال زبيد: «وَلَوَدِدْتُ أنَّ يدي ـ أو قال: يميني ـ قُطعت من العَضُد ولم أكن شهدت ذلك» ، ثمَّ جاءت فتنة بعد ذلك ودُعِيَ إلى المشاركة فيها لكنَّه رأى الآثار والعواقب وانْتَبَه ، فاسمعوا جوابه الطَّريف اللَّطيف الَّذي هو جواب مجرِّب ؛ جاء في بعض الرِّوايات أنَّ منصور ابن المعْتَمِر كان يختلف إلى زُبَيد فذكر أنَّ أهل البيت يُقتَلون ، ويريد من زبيد أن يخرج مع زيد بن عليٍّ في فتنة أخرى، فقال زُبيد رحمه الله : «ما أنا بخارج إلَّا مع نبيٍّ ، وما أنا بواجِده» أي: لن أجد نبيًّا أخرج معه ، هذه قالها عن معرفةٍ وتجربةٍ ومعاينةٍ للآثار الَّتي حُصدت من تلك الفتن .









ª أيضًا من آثارها: أنَّ مَن يدخل فيها وهو من أهل العلم ربَّما أنَّها تؤدِّي به إلى نقوص قدره وسقوط شأنه ، ومن سَلِم من تلك الفتن تكون سلامته منها رفعةً له وسببًا لانتفاع النَّاس بعلمه ومضيِّ الخير وجريانه على يديه بتوفيقٍ من الله تبارك وتعالى ، ولهذا قال عبدُ الله بن عون : «كان مسلم ابن يسار عند النَّاس أرفع من الحسن - أي البصري - فلمَّا وقعت الفتنة خفَّ مسلمٌ فيها وأبْطَأَ عنها الحسن - أي: تأخَّر واعتزل الفتن - ، فأمَّا مسلمٌ فإنَّه اتَّضَعَ ـ أي عند النَّاس ـ، وأمَّا الحسن فإنَّه ارتفع» ؛ مسلم بن يسار الَّذي قال عنه عبد الله بن عون ما سمعنا ؛ وهو ممَّن دخل في فتنة ابن الأشعث؛ لكنَّه لما انتهت كان يحمَد الله ويقول في حمده لله تبارك وتعالى : «يا أبا قِلابة! إنِّي أحمدُ الله إليك أنِّي لَمْ أَرْمِ فيها بسهم، ولم أطعَن فيها برمح، ولم أضرب فيها بسيف» معنى كلامه: أنا مشيتُ معهم؛ لكنَّني ما رميتُ بسهم ولا ضربتُ بسيف ، فكان يقول هذا الكلام يحمد الله، وكان عنده أبو قلابة رحمه الله ، فقال له أبو قلابة : يا أبا عبد الله! «فكيف بمن رآك واقفا في الصَّفِّ؟ » أنت عالم معروف بين النّاس ومكانتك معروفة؛ فكيف بمن رآك بين الصَّفَّين ، فقال: «هذا مسلم بن يسار، والله! ما وقف هذا الموقف إلا وهو على الحقِّ؟!» وُقُوفُكَ بين الصَّفَّيْن وحضورك بنفسك وقيامك مع هؤلاء وجودك نفسه هذا ممَّا يزيد الفتنة ، فيقول له أبو قلابة ماذا تقول فيمن شاهدك ورآك في هذا المقام وقال إن مسلم بن يسار لم يحضر هنا إلا لأن الأمر حق فدخل وقاتل حتى قُتل أو قاتل حتى قَتَل ! فما أنت صانع بهؤلاء ؟ فبكى مسلم بن يسار لما نبَّهه على هذا الأمر ؛ يقول أبو قلابة: « فبكى وبكى حتَّى تمنَّيتُ أنِّي لم أكُن قلتُ له شيئًا» يعني: تأثَّر للحال الَّتي آل إليها أمر مسلم عندما ذكَّره بخطورة وقوفِه حتَّى بدون مشاركة ، فكيف بمن شارك؟!









ª من آثار الفتن وعواقبها : أنَّ الأمور تشتبه فيها على النَّاس وتختلط ، ولا يَمِيزُ كثيرٌ من النَّاس بين حقٍّ وباطل، ويُقتل الرَّجل ولا يدري فيما قُتل! ويقتلُه قاتله ولا يدري فيما قتله!! لكنَّها فتنة مضطرمة، ويموج النَّاس ، وتتغيَّر النُّفوس ، وتعظمُ الأخطار ، وتُحدِقُ الشُّرور بالنَّاس ، وتصبحُ الأمور مُشْتَبِهَة ، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «إنَّ الفتنة إذا أقبلت شبَّهت، وإذا أدبرت تبيَّنت» ؛ الفتنة إذا أقبلت على النَّاس شبَّهت : تُصبح أمرُها مشتَبِهًا على النَّاس غير متَّضحٍ ، وإذا أدبرت عرف النَّاسُ حالها وتبيَّن لهم أمرُها.





ويقول مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير : «إنَّ الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي النَّاس ، ولكن لتُقارعَ المؤمنَ على دينه» ؛ ولنعتبر في هذا الباب بفتنة المسيح الدَّجَّال الَّتي هي أعظم الفتن ، والنَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام ذكر لأمَّته فيها حقائق جليَّة وأمور واضحة، تكشفُ عوار الدَّجَّال وتبيِّن حقيقتَه، ومع ذلك يتبعُه خلقٌ لا يحصيهم إلَّا الله !! .





يقول عليه الصَّلاة والسَّلام : «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ - أي: يبتعد عنه ولا يقترب من مكانه - فَوَاللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ» ، «فيتَّبعه» أي: يتَّبع الدَّجَّال ممَّا يَبعث به من الشُّبهات : أي ممَّا يُثيره الدَّجَّالُ من الشُّبهات الَّتي تخطفُ القلوبَ وتأسِرُ النُّفوسَ .





وجاء في الحديث في صحيح مسلم أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام قال: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ؛ فَقُتِل فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» ؛ وقوله: «عمِّيَّة»؛ أي: الأمر الأعمى لا يَسْتَبِين حاله ولا يتَّضح أمره ، وهذا حال الفتن وشأنها أنَّها يصبح النَّاس يموجون فيها ولا يتَّضِح لهم فيها أمرٌ ولا تَستبينُ لهم فيها جادَّةٌ .





ومن لطيف ما يُذكر في هذا المقام : قصَّةَ الصَّحابيِّ الجليل سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه وأرضاه ؛ يقول ابن سيرين: «قيل لسعد بن أبي وقَّاص: ألا تقاتل؟! - يقصدون في الفتنة الَّتي كانت والقتال الَّذي كان بين معاوية وبين عليِّ بن أبي طالب ، وكان سعد ممَّن اعتزل ذلك وابتعد عنه - فقالوا له: ألا تقاتل؟! فإنَّك من أهل الشُّورى، وأنت أحقُّ بهذا الأمر من غيرك؟! فقال: «لا أقاتل حتَّى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر». يعني تأتوني بسيف يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربتُ مسلمًا نَبَا عنه لا يقتله، وإن ضربت كافرًا قتله. ثمَّ قال: «فقد جاهدت وأنا أعْرِف الجهاد». أمَّا مثل هذا القتال الَّذي تتساقط فيه رؤوس المسلمين ويقتل بعضهم بعضًا لا أدخل في ذلك إلَّا أن تأتوني بسيف هذه صفته ، ثمَّ ضرب مثلًا عجيبًا قال فيه رضي الله عنه : «مثلُنا ومثلُكم كمثل قوم كانوا على محجَّةٍ بيضاء ، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عَجاجةٌ فضلُّوا الطَّريق - اشتبه الطَّريق بسبب العجاج والرِّيح والتبس عليهم - فقال بعضهم: الطَّريق ذات اليمين ؛ فأخذوا فيها فتاهوا وضلُّوا ، وقال آخرون: الطَّريق ذات الشِّمال ؛ فأخذوا فيها فتاهوا وضلُّوا ، وقال آخرون: كنَّا في الطَّريق حيث هاجت الرِّيح فنُنِيخُ ؛ فأناخوا فأصبحوا ، فذهب الرِّيح وتبيَّن الطَّريق فهؤلاء هم الجماعة ، قالوا: نَلزم ما فارَقَنَا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى نلقاه، ولا ندخل في شيءٍ من الفتن» .





وكان منهجُ سعد بن أبي وقَّاص وعبد الله بن عمر وجماعة من الصَّحابة أنَّ الحلَّ في الأمر الَّذي كان بين معاوية وبين عليٍّ ليس السَّيف، وإنَّما الحلُّ السَّعي في الصُّلح والتَّروِّي في الأمور ونحو ذلك، وعليٌّ رضي الله عنه كان له اجتهاده، ومعاوية رضي الله عنه كان له اجتهاده، ولا يُعدم مَنْ كان مجتهدًا متحرِّيًا الحقَّ والصَّواب من أجر الاجتهاد والإصابة، أو أجر الاجتهاد والخطأ وذنبه مغفور ، كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام : «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » ، لكنَّ جماعةً من الصَّحابة رأوا أنَّ الحلَّ في مثل ذلك ليس بالسَّيف والقتال، وإنَّما بالسَّعي في الصُّلح والبُعد عن القتال وجمع الكلمة إلى غير ذلك من الأمور .





ª أيضًا في الفتن وممَّا يترتَّب عليها : أنَّ الفتن تكون سببًا ووسيلة لاستدراج النَّاشئة وصغار الأسنان والتَّغرير بهم من خلال خطوطٍ وقنواتٍ ومسارات إلى أن يصلوا إلى عواقب وخيمة ونهاياتٍ مؤلمة .





وهنا ينبغي على الشَّابِّ أن لا يَغْتَرَّ بالدِّعايات الَّتي تُرفع والشِّعارات الَّتي تُثار والعبارات ونحو ذلك ، بل إذا دُعي إلى شيء يرجع إلى أكابر أهل العلم ، قد قال عليه الصَّلاة والسَّلام : «البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» ؛ إذا دعي إلى طريق أو مسار أو مسلَك يرجع إلى الأكابر، أكابر أهل العلم، الرَّاسخين فيه، المعروفين بالتَّحقيق فيه، الَّذين طالت قدمهم في العلم ومدارسته ومذاكرته، وطالت قدمهم في الفتوى والبيان والتَّوجيه والنَّصيحة والتَّعليم ، يرجعُ إليه فيسأل ، لكن في الفتن قد يُستدرَج بعض النَّاشئة ويؤخذون عبر خطوات إلى أن يدخلوا في أمورٍ عظيمة وورطاتٍ ربَّما لا يجدون لأنفسهم منها مخرَجًا .





وتكون البدايات مع الصِّغار من مثيري الفتن في أشياء مألوفة وأمورٍ معروفة ، مثل أن يجتمع جماعة ويتعاهدون على أشياء معروفة ومتقرِّرة ، يقولون مثلًا : نجتمع على الإيمان بالله وملائكته وإقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة ونتعاهد على ذلك، ويضيفون لها بعض الأشياء الَّتي تجعل الشَّابَّ فيما بعد يجد أنَّه التزم بعهد وربَّما دخل في حزبٍ أو سلك في تنظيمٍ أو دخل في بيعةٍ أو نحو ذلك ، ويجد نفسَه في مسارٍ يحتار فيه ، وربَّما يصعب عليه الرُّجوع ، وقد قطع فيه شوطًا وتورَّط في ذلك المسلك والمسار ، بينما إذا كان الشَّابُّ موفَّقًا ومَنَّ الله عليه بالتَّوفيق فإنَّه يسلم من ذلك.





ومثل هذه الأمور كانت توجد من قديمٍ ؛ في زمن التَّابعين يَرْوِي لنا مطرِّف بن عبد الله بن الشّخِّير قصَّةً له لما كان صغيرًا لما كان غلاماً ، يقول: «كنَّا نأتي زيد بن صُوحَان، فكان يقول: يا عباد الله! أكرموا وأجمِلوا فإنَّما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين : الخوف والطَّمع - كان واعظا يعظُ ويذكِّر ويخوِّفهم بالله، ويرغِّبهم في العبادة والطَّاعة - فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابًا فَنَسَّقُوا كلامًا من هذا النَّحو : إنَّ الله ربُّنا ، ومحمَّد صلى الله عليه وسلم نبيُّنا ، والقرآن إمامنا ، ومن كان معنا كنَّا وكنَّا، ومن خالفنا كانت يَدُنَا عليه وكنَّا وكنَّا - كتبوا كتابًا بهذه المعاني وبهذه المضامين - فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلًا رجلًا ، كلَّما عرضوا على رجل يقولون له : أقررتَ يا فلان؟! يقول: نعم أقررتُ . حتَّى انتهوا إليَّ ؛ فقالوا : أقررتَ يا غلام ؟! - يعني بهذه الأمور - قال: قلت: لا ، ما أقررتُ . قال زيد - أي: ابن صوحان - لا تَعجَلُوا على الغلام، قال: ما تقول يا غلام؟ قلت: إنَّ الله قد أخذ عليَّ عهدًا في كتابه فلن أُحْدِثَ عهدًا سوى العهد الَّذي أخذه اللهُ عليَّ في كتابه ، فرجع القوم عن آخرهم ما أقرَّ منهم أحد، وكانوا زهاء ثلاثين نفسًا» ، أي قرابة الثَّلاثين نفسًا.





فالشَّاهد أنَّ الفتن ربَّما يُستدرج فيها كثير من الشَّباب وصغار السِّنِّ في تنظيمات أو في تحزُّبات أو في بيعات أو في نحو ذلك من الأمور ممَّا يترتَّب عليه ما لا يَحْمدون عاقبتَه.









ª أيضًا من آثار الفتن ومآلاتها المردية : أنَّها تفكِّك المجتمعات ، وتُضعِف الأخوَّة الإيمانيَّة والرَّابطة الدِّينيَّة، وتنشر بين النَّاس الضَّغَائن والأحقاد والعداوات ، ولهذا جاء في الحديث الَّذي في الصَّحيحين - حديث حذيفة بن اليمان - قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسألُه عن الشَّرِّ مخافةَ أن يدركني ، فقلت: يا رسول الله! إنَّا كنَّا في جاهليَّة وشرٍّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرٍّ؟ قال: نَعَمْ، فَقلت: يا رسول الله! وهل بعد هذا الشَرِّ من خير؟ قال: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ » ، وجاء في بعض الرِّوايات أنَّه قال: «بَقِيَّةٌ ـ وفي رواية: جمَاعةٌ ـ علَى أَقْذَاءٍ، وهُدْنَة علَى دَخَنٌ»، وفي رواية قال: «لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ».





فالشَّاهد أنَّ الفتن عندما تتأجَّج تغيِّر النُّفوس وربَّما تخلخلت معاني الأخوَّة والرَّابطة الإيمانيَّة ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات:10]، والنَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «كُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المسْلِمُ أَخُ المُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقوَى هَا هُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .









ª أيضًا من عواقب الفتن ومآلاتها : أنَّها ترخص فيها دماء المسلمين - أي بينهم - وتتجرَّأُ النُّفوس على القتل، ويستحلُّ النَّاسُ دماء بعضهم بعضًا ، وقد جاء عن عبد الله ابن عمر أنَّه قال : «في الفتنة لا ترون القتل شيئًا»، وكان رضي الله عنه عظيم النَّهي عن الدُّخول في إراقة الدِّماء ، واستلاب الأموال ، والتَّعدِّي على الأعراض ، وله في هذا كلمة عظيمة جميلة ينبغي أن تُحفظ ويُحافظ عليها ألا وهي : أنَّ رجلًا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنِ اكْتُبْ إليَّ بالعلم ، فكتب إليه: «إنَّ العلم كثيرٌ - يا ابنَ أخي - ولكن إنِ استطعت أنْ تَلْقَى الله خفيفَ الظَّهر من دماء المسلمين ، خَمِيصَ البطن من أموالهم ، كافَّ اللِّسان عن أعراضهم ، لازمًا لجماعتهم ، فَافْعَلْ » ؛ وهي وصيَّة من أعظم الوصايا وأجمعها للعلم كلِّه والخير كلِّه.









ª أيضًا من آثار الفتن: أنَّها تؤدِّي إلى اختلال الأمن ، والأمنُ من أعظم النِّعم الَّتي منَّ الله سبحانه وتعالى بها على أمَّة الإيمان: ﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش:4] . فالأمن نعمة عظيمة ؛ أمنُ الإنسان على دَمِه ، أمنُه على ماله ، أمْنُه على نفسه ، على عرضه إلى غير ذلك هذه من النِّعم الكبار ، لكن إذا اضطربتِ الأمورُ وشبَّت الفتن واشتعلَت أُريقت دماءٌ ، وأُتلفت أموالٌ ، وأُزهقت أرواح ، ويُتِّم أطفال ، ورُمِّل نساء، إلى غير ذلك من العواقب الَّتي لا تُحمد.









ª أيضًا من آثار الفتن: أنَّها تفتح على النَّاس أبوابًا من الانحراف ؛ سواء من الجوانب العقديَّة أو الجوانب الأخلاقيَّة ، ويتجرَّأ أهل الانحلال والفساد في نشر باطلهم وفسادهم ؛ لأنَّ أصحاب الحقِّ شغلتهم الفتنة ، واشتغلوا بها ، وضيَّعت أوقاتَهم ، وصرفتهم عن باب الإفادة والنَّفع والانتفاع ، فيستغلّ أهل الفساد وأهل الشَّرِّ ذلك ؛ فيبدؤون في بثِّ باطلهم ونشر شرِّهم ودعوتهم للرَّذيلة والفساد أو دعوتهم إلى الانحلال العقدي والمذاهب الفاسدة المنحرفة ، يجدون لأنفسهم فرصةً عند اشتغال النَّاس وأهل الخير بالفتن . وهذا ممَّا يؤكِّد على كلِّ مسلم أن يكون في غاية الحَذَر من الفتن وعوائدها.





ª أيضًا من الآثار: أنَّها تؤدِّي وتفضي إلى تسلُّط الأعداء ؛ عندما يتنازع أهل الحقِّ ويفشو فيهم الهرج والقتل ويموج أمرهم وتضطرب كلمتهم يستغلُّ الأعداء هذه الفرصة ويتسلَّطون على أهل الإيمان ويضغطون عليهم بأنواع من الضُّغوطات ؛ لأنه أصبح فيهم شيء من التفكك وضعف الرابطة وضعف الكلمة والقوة ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنفال:46].





فالواجب على أهل الإيمان أن يكونوا في غاية الحذر من الفتن وأخطارها ، وأن يكونوا في حيطة من ذلك ، وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى إقبالًا صادقًا بأن يُعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يصلح لهم أحوالهم، وأن يجمع كلمتهم على الحقِّ والهدى.





اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ؛ دقه وجله ، أوله وآخره ، سره وعلنه ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وإن الله تبارك وتعالى لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل .











والله تعالى أعلم ، وصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين .



