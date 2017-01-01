لا تحـــزنــي

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏8 جويلية 2017.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    لا تحزني     لأنك الأنثى
    لا تحزني لأنك الرقيقة
    لا تحزني لأنك الحساسة
    لا تحزني لأنك المرهفة
    لا تحزني لأنك الخجولة
    لا تحزني لأنك الجميلة
    لا تحزني لأنك الطيبة
    لا تحزني لأنك الحنون
    لا تحزني لأنك الوفية
    لا تحزني لأنك المخلصة
    لا تحزني لأنك الصابرة

    لا تحزني لأنك بنيتي
    لا تحزني لأنك أمي
    لا تحزني لأنك أختي
    لا تحزني لأنك زوجتي

    لا تحـــــــــــــــــــــــــــــزني
    لأن الله أوصاك

    فقال تعالى { ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ }
    و قال تعالي {فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا }
    و قال تعالي { وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ ... }
    و قال تعالي { فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ }

    أرأيت عناية الله بالأنثى فأوصاها بعدم الحزن لأن حزنها عميق و صادق
    و لأنه مخلوق حساس جدا
    و لأن الحزن يضرها
    فلا تجعل نفسك يا أيها الرجل سببا في حزنها و تعصي الله

    بل كن سببا في ابتسامتها
    بكلمة بهدية بموقف


    لا تحزني فالحزن لا يليق بك
    ابتسمي لتكوني ملاكا أبيضا
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 جويلية 2017
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    الامين محمد, ‏8 جويلية 2017
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    اه يا اخي محمد وكانك احسست بخزني والمي
    جزاك الله خيرا
    ربي يفرج علي كل انثي حزينة
    مشكور اخي
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏8 جويلية 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    شكرا اختي مليكة على كرم المرور
    و ربي يذهب عنك الحزن يبدلك به سعادة عامرة غامرة يا رب
     
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    الامين محمد, ‏8 جويلية 2017
    #3
  4. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    كلماتك رائعة وراقية
    بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
    شكرا
     
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    *amani*, ‏8 جويلية 2017
    #4
  5. غروب الشمس 2

    غروب الشمس 2 :: عضو منتسِب ::

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    كلمات جد معبرة.. بارك الله فيك
     
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    غروب الشمس 2, ‏8 جويلية 2017
    #5
  6. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و مرورك أرقى أختااه
    و فيك بارك الرحمان
     
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    الامين محمد, ‏8 جويلية 2017
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا و سهلا بكرم و جود المرور
     
    الامين محمد, ‏8 جويلية 2017
    #7
  8. لاريمان

    لاريمان
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    مجتمع اللمة العام     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم
    بار الله فيك اخي محمد على الموضوع
    كلمات راقية رقي اخلاقك
    مزيد من التألق اخي ان شاء الله
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    لاريمان, ‏8 جويلية 2017
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
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    لن أحزن: لإن الله أوجدني من العدم
    لن أحزن : لأن الله أسجد لأبي الملائكة
    لن أحزن : لأن الله فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا..
    لن أحزن: لأنني نصف المجتمع وألد النصف الآخر..
    لن أحزن : لأني سأكون الأم والجنة تحت قدمي...
    لن أحزن : لأني ملكة في بيتي وزوجي يعمل ويشقى في الخارج من أجلي..
    لن أحزن : لأنني أنثى.. والأنثى عنوان الرقة واللطف والسكينة والحنان.. والحب والجمال ولولا الأنثى لكان العالم كالصحراء القاحلة التي لا يسكنها أحد..

    بارك الله فيك..وأحسن إليك..
     
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    دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    لن أحزن مادام الله معي
    رسالة هادفة بوركت اخي
     
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    أم ياسمينdz, ‏9 جويلية 2017
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا اختااه ايتها الطيبة
    اعجبني و يشرفني مرورك اختااه
     
    الامين محمد, ‏17 جويلية 2017 على 18:55
    #11
  12. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بارك الله فيك اختااه
    على الاضافة الراقية
     
    الامين محمد, ‏17 جويلية 2017 على 18:56
    #12
  13. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أهلا اختااه
    فعلا من كان الله معه لن يحزن أبدا
    سررت لكرمك و جودك أختااه
    و لو أنه لي عتب على كثرة غياباتكم ههههههههه ان شاء الله خير
     
    الامين محمد, ‏17 جويلية 2017 على 18:58
    #13
  14. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    شكرا لك على الكلمات الرائعة والموضوع القيم
    بصح حنا ماتكتبش علينا
    ولاحنا ماعندناش قلب يحزن [ههههههههه]مجرد مزحة
     
    السحاب العابر, ‏17 جويلية 2017 على 19:06
    #14

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