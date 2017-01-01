المسابقة الدينية للأخوات (سلسلة امرأة يحبها الله)

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    من أجل تنشيط هذا الركن الهادئ، أردت فتح مجال آخر للمسابقات والمنافسات وهذه المسابقة الدينية مختلفة عن سابقتها لأنها تخص بسيرة نساء أحبهن الله فجعل أسمائهن تذكر في السماء والأرض.. وقد فتحت من قبل السلسلة سلسلة امرأة يحبها الله ...
    افتتاح سلسلة <امرأة يحبها الله>
    في هذه المسابقة اختاري إسم من تلك الأسماء الخالدة لنساء عظيمات (أمهات المؤمنين/ صحابيات / ..وغيرهن) واكتبي سيرتها مختصرة وبقلمك    الحصري ، لنتعرف أكثر عليهن ونتعلم منهن أحسن الأخلاق وكيف استطعن أن يرقين بأنفسهن عالياً واستطعن بذلك أن يكن مميزات في الدنيا وسيدات الجنة.

    شاركينا بموضوع ونحن بانتظارك.

    نختار ثلاث فائزات يفزن بالوسام حسب المرتبة :
    الأولى:
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    الثانية:
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    الثالثة:
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    *بقية المشاركات:
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    **في انتظار المشاركات.. في أمان الله.
    -موضوعي الأول في السلسلة هو:
    فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- امرأة يحبها الله-

     
    التعديل الأخير: ‏18 جويلية 2017 على 21:46
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, جيهان جوجو, آمِيْرَتُه و 1 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017
    #1
  2. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    بارك الله فيكي وجزاكي كل خي غاليتي وجعل كل حرف خطته وتخطه يمناكي في موازين حسناتكي
    اتمنى لو كنت استطيع المشاركة :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    بالتوفيق للمشاركات
    لكن لا يعلم ما في القلب سوا الله عز وجل
    حسبي الله ونعم الوكيل
    ارجو تقبل مروري غاليتي
    تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
    جيهان جوجو و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    missing heart, ‏8 جويلية 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    وعليكم السلام
    كيف حالك اختي.. ربي يجعله خير ان شاء الله وبوركتي على مرورك العطر واي مساعدتي غاليتي نحن هنا وربي يعينك على كل شيئ.. تحياتي
     
    جيهان جوجو و missing heart معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017
    #3
  4. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    مرحبا بيك مجدد نورت ركنك المفضل
    نتمنى آن نرى حضور وتفاعل من قبل الآخوات
    حاضرة بحول الله
    بالتوفيق وجزاك الله خيرا
     
    جيهان جوجو و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏8 جويلية 2017
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
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    اهلا اخيتي والله آسفة على التقصير فانا احضر لزفافي الشهر المقبل واحاول قدر المستطاع ان لا اغفل عن المنتدى خاصة ركني المفضل والذي احبه كثيرا.. وشكرا على مرورك الذي يبين لي كل مرة أنك امرأة طيبة وذات اصل ماشاء الله وحفظك الله اختي الفاضلة.
     
    جيهان جوجو معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏8 جويلية 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    عآشقة الجنـة و جيهان جوجو معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 21:04
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    التعديل الأخير: ‏18 جويلية 2017 على 21:37
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 21:16
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    -يرجى المشاركة لا تخيبوني من فضلكن
     
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 21:30
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان
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    السلام عليكم
    نحن من يختار الشخصية ؟مشارة باذن الله
    ياريت تحديد وقت وضع المشاركات واين توضوع
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    لاريمان, ‏18 جويلية 2017 على 22:00
    #9
  10. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    نعم اختاري ماشئتي... الوقت مفتوح لم أحدد.. ضعيها هنا في ركن التوعية الدينية
    واي سؤال أنا في الخدمة ان شاء الله
     
    دعاء الجنات, ‏18 جويلية 2017 على 22:18
    #10

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