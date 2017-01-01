المسابقة الدينية للأخوات (سلسلة امرأة يحبها الله)

من أجل تنشيط هذا الركن الهادئ، أردت فتح مجال آخر للمسابقات والمنافسات وهذه المسابقة الدينية مختلفة عن سابقتها لأنها تخص بسيرة نساء أحبهن الله فجعل أسمائهن تذكر في السماء والأرض.. وقد فتحت من قبل السلسلة

سلسلة امرأة يحبها الله



افتتاح سلسلة <امرأة يحبها الله>

في هذه المسابقة اختاري إسم من تلك الأسماء الخالدة لنساء عظيمات (أمهات المؤمنين/ صحابيات / ..وغيرهن) واكتبي سيرتها مختصرة وبقلمك ...في هذه المسابقة اختاري إسم من تلك الأسماء الخالدة لنساء عظيمات (أمهات المؤمنين/ صحابيات / ..وغيرهن) واكتبي سيرتها مختصرة وبقلمك

الحصري ،

لنتعرف أكثر عليهن ونتعلم منهن أحسن الأخلاق وكيف استطعن أن يرقين بأنفسهن عالياً واستطعن بذلك أن يكن مميزات في الدنيا وسيدات الجنة.



شاركينا بموضوع ونحن بانتظارك.



نختار ثلاث فائزات يفزن بالوسام حسب المرتبة :

الأولى:







الثالثة: الثانية:الثالثة:



-موضوعي الأول في السلسلة هو:

فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- امرأة يحبها الله- **في انتظار المشاركات.. في أمان الله.-موضوعي الأول في السلسلة هو:

*بقية المشاركات: