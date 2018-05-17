فكرة عن المسابقة الدينية للأخوات

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
رفيع الدرجات ، ومجيب الدعوات ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ، رافع السماوات ومنزل الآيات ، إلاهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواه ،
أما بعد:
رمضان مبارك علينا وندعوا الله أن يعيننا على الصيام والقيام فيه وصالح الأعمال
المسابقة الدينية للأخوات:
هذه المسابقة بالدرجة الأولى هي نفعية ان شاء الله تنفعنا في ديننا ودنيانا ، عنوانها هو :
من هي؟ ومن هو؟
كل بداية أسبوع أضع مجموعة من الأسئلة تخص السور القرآنية والأنبياء والصالحين والصحابة أو العلماء وغيرهم..
أقدم لكم في السؤال الوصف وعليكم التحديد ،
مثال : سورة في القرآن ، طويلة ، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بقرائتها ، وهي تعتبر رقية فعالة للسحر والعين وغيرها ، ماهي هذه السورة؟ والجواب يكون منكم :أنها سورة البقرة
وهكذا مع باقي الأمور الأخرى
-كل أخت تجيب في صندوق الأجوبة "سيفتح اليوم بإذن الله"
-على الأخت أن تجيب على كل الأسئلة المقدمة
-كل نهاية أسبوع نعلن عن فائزات ونضع أسئلة جديدة
-سيكون هناك ثلاث فائزات يتحصلن على أوسمة -سأضعها من بهد-
أتمنى, أن يكون هناك تفاعل وتجاوب لأن المسابقة جد قيمة وسنستفيد منها جميعا بإذن الله
-أطلب من جميع العضوات الإشارة للأخريات لكي تشاركنا الجميع الأجر.