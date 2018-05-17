فكرة عن المسابقة الدينية للأخوات

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

رفيع الدرجات ، ومجيب الدعوات ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ، رافع السماوات ومنزل الآيات ، إلاهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواه ،

أما بعد:

رمضان مبارك علينا وندعوا الله أن يعيننا على الصيام والقيام فيه وصالح الأعمال

المسابقة الدينية للأخوات:

هذه المسابقة بالدرجة الأولى هي نفعية ان شاء الله تنفعنا في ديننا ودنيانا ، عنوانها هو :

من هي؟ ومن هو؟

كل بداية أسبوع أضع مجموعة من الأسئلة تخص السور القرآنية والأنبياء والصالحين والصحابة أو العلماء وغيرهم..

أقدم لكم في السؤال الوصف وعليكم التحديد ،

مثال : سورة في القرآن ، طويلة ، أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بقرائتها ، وهي تعتبر رقية فعالة للسحر والعين وغيرها ، ماهي هذه السورة؟ والجواب يكون منكم :أنها سورة البقرة

وهكذا مع باقي الأمور الأخرى

-كل أخت تجيب في صندوق الأجوبة "سيفتح اليوم بإذن الله"

-على الأخت أن تجيب على كل الأسئلة المقدمة

-كل نهاية أسبوع نعلن عن فائزات ونضع أسئلة جديدة

-سيكون هناك ثلاث فائزات يتحصلن على أوسمة -سأضعها من بهد-