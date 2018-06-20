نتائج المسابقة الدينية للأخوات (♡في رمضان♡)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد :

لكل بداية نهاية وها قد غادرنا خير الشهور وأحسنها فما نحن أحسسنا به إلا بعد انقضائه ، فيارب بلغنا آيام أخرى من آيامه وسنين أخرى نعبدك فيها حق العبادة ان شاء الله

لا أطيل إليكم نتائج المسابقة الدينية وقبل النتائج أقول أن المشاركات كانت جد محدودة رغم سهولة الأسئلة ... لكن كل شيئ سينتهي وتبقى الذكرى فقط

كل إجابة صحيحة بنقطة وهذه الإجابات الصحيحة

الأسبوع الأول :

سورة الواقعة/سيدنا إدريس عليه السلام /سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

الأسبوع الثاني:

سورة الملك /سيدنا صالح عليه السلام /سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه

الأسبوع الثالث:

سورة الحج/سيدنا سليمان عليه السلام /سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه

الأسبوع الرابع:

سورة العصر /سيدنا ابراهيم عليه السلام /سيدنا زيد ابن الحارثة رضي الله عنه

النتائج:

وعليه فالفائزة معنا في هذه المسابقة هي الأخت :

@fati8

فكل الشكر الشكر لها على مجهوداتها

وبالتالي تتحصل على هذا الوسام:

بقية المشاركات يتحصلن على هذا الوسام: