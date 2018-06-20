نتائج المسابقة الدينية للأخوات (♡في رمضان♡)

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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والصلاة والسلام على سيدنا محمد :
لكل بداية نهاية وها قد غادرنا خير الشهور وأحسنها فما نحن أحسسنا به إلا بعد انقضائه ، فيارب بلغنا آيام أخرى من آيامه وسنين أخرى نعبدك فيها حق العبادة ان شاء الله
لا أطيل إليكم نتائج المسابقة الدينية وقبل النتائج أقول أن المشاركات كانت جد محدودة رغم سهولة الأسئلة ... لكن كل شيئ سينتهي وتبقى الذكرى فقط
كل إجابة صحيحة بنقطة وهذه الإجابات الصحيحة
الأسبوع الأول :
سورة الواقعة/سيدنا إدريس عليه السلام /سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
الأسبوع الثاني:
سورة الملك /سيدنا صالح عليه السلام /سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه
الأسبوع الثالث:
سورة الحج/سيدنا سليمان عليه السلام /سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه
الأسبوع الرابع:
سورة العصر /سيدنا ابراهيم عليه السلام /سيدنا زيد ابن الحارثة رضي الله عنه
النتائج:
fati8@ تتحصل على9 نقاط
@بشرى ملاك تتحصل على 8نقاط
heba beba@ /تتحصل على 7نقاط
@لؤلؤة قسنطينة /4نقاط
@زينب تانيشا /ب4نقاط
wissam47@ تتحصل على /3نقاط
@عآشقة الجنة تتحصل على 2نقاط
Qeen fati@ تتحصل على 2نقاط
@هدوء المطر تتحصل على 2نقاط
وعليه فالفائزة معنا في هذه المسابقة هي الأخت :
@fati8
فكل الشكر الشكر لها على مجهوداتها
وبالتالي تتحصل على هذا الوسام:
*بقية المشاركات يتحصلن على هذا الوسام:
كل الشكر لمن شاركت معنا ووفقنا الله لما فيه رضا له
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