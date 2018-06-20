نتائج المسابقة الدينية للأخوات (♡في رمضان♡)

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,064
الإعجابات
7,849
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1

والصلاة والسلام على سيدنا محمد :

لكل بداية نهاية وها قد غادرنا خير الشهور وأحسنها فما نحن أحسسنا به إلا بعد انقضائه ، فيارب بلغنا آيام أخرى من آيامه وسنين أخرى نعبدك فيها حق العبادة ان شاء الله

لا أطيل إليكم نتائج المسابقة الدينية وقبل النتائج أقول أن المشاركات كانت جد محدودة رغم سهولة الأسئلة ... لكن كل شيئ سينتهي وتبقى الذكرى فقط

كل إجابة صحيحة بنقطة وهذه الإجابات الصحيحة
الأسبوع الأول :
سورة الواقعة/سيدنا إدريس عليه السلام /سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
الأسبوع الثاني:
سورة الملك /سيدنا صالح عليه السلام /سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه
الأسبوع الثالث:
سورة الحج/سيدنا سليمان عليه السلام /سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه
الأسبوع الرابع:
سورة العصر /سيدنا ابراهيم عليه السلام /سيدنا زيد ابن الحارثة رضي الله عنه

النتائج:

fati8@ تتحصل على9 نقاط
@بشرى ملاك تتحصل على 8نقاط
heba beba@ /تتحصل على 7نقاط
@لؤلؤة قسنطينة /4نقاط
@زينب تانيشا /ب4نقاط
wissam47@ تتحصل على /3نقاط
@عآشقة الجنة تتحصل على 2نقاط
Qeen fati@ تتحصل على 2نقاط
@هدوء المطر تتحصل على 2نقاط

وعليه فالفائزة معنا في هذه المسابقة هي الأخت :
@fati8
فكل الشكر الشكر لها على مجهوداتها
وبالتالي تتحصل على هذا الوسام:


*بقية المشاركات يتحصلن على هذا الوسام:




كل الشكر لمن شاركت معنا ووفقنا الله لما فيه رضا له
 
آخر تعديل:
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,521
الإعجابات
43,357
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم حبيبتي دعاء
بارك الله فيك على المسابقة الرائعة
استفدنا و إياكم ان شاء الله
و مبآرك للفائزين ^^
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,945
الإعجابات
50,065
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
آسفة آسفة ختي دعاء وسامحيني
والله نسيت خلاص باه نكمل كامل مراحل المسابقة
والله زعما حاطتها في راسي حتى لدرك كي شفت النتائج باه تفكرتها
والله كنت نشارك بعيدا على الفوز كان عاجبني البحث والثقافة الدينية
لي اكتسبتها من هذه المسابقة الجميلة والقيّمة ربي يجعلها في ميزان حسناتك
غاضتني أنو ماكملتش المراحل
على كل حال شكرا لكِ غاليتي على الجهود المبذولة وعلى سهرك على نجاح
هذه المسابقة القيّمة ربي يجازيك كل خير
ومبروك للكل المشاركات وللأخت إيمان فوزها
وفي النهاية والله كلنا ربحنا ثقافة دينية ماشاء الله
تحياتي
 
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