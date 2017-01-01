....دِعٍآئگ_ من _شُهرٍ_ ميَلُآدِگ.....

كيف حال الجميع ان شاء الله تكونو بالف خير

اليوم جبتلكم أدعية جمييلة من شهر ميلادك

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الشهر الأول

اللهم ارزقنا ابتسامة لا تغيب و راحة بال لا تنتهي

الشهر الثاني

اللهم ان كثرت ذنوبي فاغفرها و ان ظهرت عيوبي فاسترها و ان زادت همومي فأزلها و ان ظلت نفسي طريقها فردها اليك ردا جميلا

الشهر الثالث

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك

الشهر الرابع

اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك و نفوسنا على خشيتك و أرواحنا في جنتك

الشهر الخامس

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

الشهر السادس

اللهم اني اسألك رزق مريم و قصر آسيا و تقوى عائشة وقلب خديجة و رفقة فاطمة و صبر أيوب و مال قارون و عدل عمر و حياء عثمان و وجة علي و محبة آل بيت رسول الله

الشهر السابع

اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة الا قضيتها يا أرحم الراحمين

الشهر الثامن

اللهم اني اسألك اللطف فيما قضيت و المعونة فيما أمضيت و أستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك و العصمة لمن فوض أمره اليك

الشهر التاسع

اللهم كما تحيي الارض بمائك احيي قلوب أحبتي بذكرك و ثنائك و شكر نعمك و اغفر ذنبهم و اقبل دعائهم و اسعد يومهم و بارك جمعتهم

الشهر العاشر

اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله و أرضيك بجهدي كله اللهم اجعل حبي كله لكو سعيي كله في مرضاتك أسأل الله ان يجعل قلوبنا حية بذكره و عبادته و شكره

الشهر الحادي عشر

اللهم اني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك و تسعد بعطائك و ترضى بقضائك