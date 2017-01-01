....دِعٍآئگ_ من _شُهرٍ_ ميَلُآدِگ.....

الموضوع في 'منتدى عالم الصور والكاريكاتور' نشر بواسطة ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 01:51.

  1. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,727
    الإعجابات المتلقاة:
    2,936
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    [​IMG]
    كيف حال الجميع ان شاء الله تكونو بالف خير
    اليوم جبتلكم أدعية جمييلة من شهر ميلادك
    .
    .
    .
    .
    الشهر الأول
    اللهم ارزقنا ابتسامة لا تغيب و راحة بال لا تنتهي

    الشهر الثاني
    اللهم ان كثرت ذنوبي فاغفرها و ان ظهرت عيوبي فاسترها و ان زادت همومي فأزلها و ان ظلت نفسي طريقها فردها اليك ردا جميلا

    الشهر الثالث
    اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك

    الشهر الرابع
    اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك و نفوسنا على خشيتك و أرواحنا في جنتك

    الشهر الخامس
    ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

    الشهر السادس
    اللهم اني اسألك رزق مريم و قصر آسيا و تقوى عائشة وقلب خديجة و رفقة فاطمة و صبر أيوب و مال قارون و عدل عمر و حياء عثمان و وجة علي و محبة آل بيت رسول الله

    الشهر السابع
    اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة الا قضيتها يا أرحم الراحمين

    الشهر الثامن
    اللهم اني اسألك اللطف فيما قضيت و المعونة فيما أمضيت و أستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك و العصمة لمن فوض أمره اليك

    الشهر التاسع
    اللهم كما تحيي الارض بمائك احيي قلوب أحبتي بذكرك و ثنائك و شكر نعمك و اغفر ذنبهم و اقبل دعائهم و اسعد يومهم و بارك جمعتهم

    الشهر العاشر
    اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله و أرضيك بجهدي كله اللهم اجعل حبي كله لكو سعيي كله في مرضاتك أسأل الله ان يجعل قلوبنا حية بذكره و عبادته و شكره

    الشهر الحادي عشر
    اللهم اني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك و تسعد بعطائك و ترضى بقضائك

    الشهر الثاني عشر
    اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و اعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم

    گلُ ۆآحٍدِة يقۆلُنآ دِعٍآئو آن شُآء آلُلُہ تعٍجٍبگم
    معٍ آلُسلُآمة

    تـ̨̥̬̩حـ̨̥̬̩يآإتـ̨̥̬̩ي
     
    إلياس, habchisalaheddin و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 01:51
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    2,685
    الإعجابات المتلقاة:
    5,994
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باب الزوار
    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي ماجدة
    عجبني بزاف دعاء تاعي مشكورة حنونة ههه
     
    إلياس و ماجدة لربها ساجدة معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏13 جويلية 2017 على 05:15
    #2
  3. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    6,417
    الإعجابات المتلقاة:
    7,922
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار لله
    بارك الله فيك اختي ماجدة
    الشهر الخامس
    ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار
     
    ماجدة لربها ساجدة و صمت المشاعر معجبون بهذا.
    إلياس, ‏13 جويلية 2017 على 09:19
    #3
  4. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,727
    الإعجابات المتلقاة:
    2,936
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    وعليكم السلام بارك الله فيك اختي العزيزة عبيرو
    شكرا ليك على مرورك الجميل
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 14:43
    #4
  5. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,727
    الإعجابات المتلقاة:
    2,936
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    وبارك الله فيك اخي الياس شكرا لك على مرورك الجميل
     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 14:50
    #5
  6. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 ديسمبر 2015
    المشاركات:
    1,727
    الإعجابات المتلقاة:
    2,936
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الشهر الخامس
    ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار
     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 15:32
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,899
    الإعجابات المتلقاة:
    9,785
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر

    الشهر السادس
    اللهم اني اسألك رزق مريم و قصر آسيا و تقوى عائشة وقلب خديجة و رفقة فاطمة و صبر أيوب و مال قارون و عدل عمر و حياء عثمان و وجة علي و محبة آل بيت رسول الله


    بارك الله فيكي
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏13 جويلية 2017 على 20:19
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    6,055
    الإعجابات المتلقاة:
    16,687
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    للهم اني أسألك من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و اعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم اعلم
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏13 جويلية 2017 على 20:22
    #8
  9. ميشا دلوعة اللمة

    ميشا دلوعة اللمة :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أوت 2007
    المشاركات:
    1,580
    الإعجابات المتلقاة:
    25
    نقاط الجوائز:
    37
    الجنس:
    أنثى
    الشهر التاسع:kiss:
    اللهم كما تحيي الارض بمائك احيي قلوب أحبتي بذكرك و ثنائك و شكر نعمك و اغفر ذنبهم و اقبل دعائهم و اسعد يومهم و بارك جمعتهم
    مشكورة أختي الفاضلة (y)
     
    ماجدة لربها ساجدة معجب بهذا.
    ميشا دلوعة اللمة, ‏19 جويلية 2017 على 21:45
    #9

مشاركة هذه الصفحة