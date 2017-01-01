1 - الرسالة اليوم يصادف مرور ثلاث سنوات منذ انتشار الوباء لقد بلغت نسبة الوفيات اكثر من النصف اما البقية ممن كتب لهم الحياة يصارعون من اجل النجاة و الهروب مع احبائهم كل ذلك من اجل النجاة و لو ليوم وحيد بينما من يصارع وحيد لا يعلم اين الطريق باختصار لكل هدف في الحياة و لان الهدف الاكبر هو النجاة لم تعد هنالك قوانين و لا انسانية اعتقد اننا فشلنا فشلا ذريع لابد انك تتسائل لماذا الان لما لم افكر في ذلك منذ سنوات اعترف لك اليوم كانمختلفا فلقد ابتسمت لاول مرة منذ سنوات فرغم انهم قتلوا كل صديق الى ان ذلك المنظر اعاد لي ذكريات زمن جميل زوجتي و ابني الصغير لقد كان منظرا جميلا حقا ارغمني على التفكير في مستقبل قريب كيف لا و تلك الطيور تحلق فوق الغيوم لتزيل الغموض و ذلك النسيم يتلاعب بأوراق الشجر دون تفكير لربما ليعيد روح اسير و الغريب ان الشمس تودعنا لتعود من جديد كل ذلك جعلني افكر في شيء وحيد الى وهو اتخاذ خطوة للامام ان نواجه تلك المسوخ ان نكتفي من مشاهدة من نحب و الموت يلاحقهم مع كل غروب ان نترك الهروب و نجعلهم يعانون ان نغير القوانين تعلم أن كل تفكيرنا كان منصبا في ايجاد علاج و لكنهم كانوا يزدادون قوة يوما بعد يوم كان تفكيرهم الوحيد هو قتل اكبر عدد ممكن اما نحن نفكر في علاج لعين اليوم ادركت اننا لن نجد علاج لانهم يتطورون و ذلك عائد لان ذلك الوباء يتطور ايضا باختصار لقد اكتفيت من هذه الحياة ليس هنالك اي امل في الهروب فقط القضاء عليهم هو السبيل لقد فقدت الكثير و لست خائفا من الرحيل عن هذا العالم المجنون سأريهم من اكون ساقتلهم جميعا سأنقذ الجميع لن يكون مستقبلنا مجهول بعد الان لقد اتخذت قراري و لن اعود فيه الوداع يوما ما قد نلتقي من جديد فان لم يحدث ذلك اخبر ابني انني مت و انا احارب بشرف اخبره انني احبته حبا كبير اخبره ان الحياة لم تنتهي اخبره ان يقاتل من اجل من يحب اخبره ان النجوم تنير و ان لم يكن القمر موجود و ان الشمس لا تختفي بل تذهب و تعود اخبره ان الامل موجود فقط ينقصه جهد صغير ان لم اقل كبير لقد حان وقت الرحيل ...... اليوم تمر عشر سنوات على رحيل والدك كما قرأت هذه اخر كلماته و لأنك تعتبرني في مثابة اب لك و تكن كامل الاحترام لي لم استطع قولها مباشرة لك فبعد صراع مرير قررت كتابة هذه الرسالة لأخبرك عن ما عجزت عن قوله انا اسف بني على التأخير و لكن لم يكن هنالك من سبيل على العموم لن اطيل انت الان يجب ان تختار اما ان تلتحق بكتيبة الثوار و تبدأ من جديد او ان تعود لي و تهتم بشؤون المزرعة كما كنت دائما تفعل معي و لانني اعلم ان شغفك كبير و طموحك اكبر اذهب بني حقق جميع احلامك كن ذلك المحارب الذي يخافه الجميع لن اقف في طريقك اذهب و حرر الجميع و كنصيحة اخيرة اختر يوما يكون يوم وداع استمتع بما يحيط بك ابتسم عش كل ثانية و كأنها الاخيرة لك ومن ثم ودع جميع من تحب اترك كل شيء خلفك لانه ما ان تلتحق بالثوار ستكون في خطر كبير ستواجه المخاطر كل يوم لن يكون هنالك فرار فقط اقتل او تقتل اذهب بني و حلق فوق الجميع و لربما ستقابل اباك في يوم ما ان لم توافيه المنية بعد فقط احلامك و لا تيأس ابدا <3 .......