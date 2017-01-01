نختنق ... نعم سنختنق فكل شيء يتكرر ... العناوين نفسها و اليوم نفسه الغد ... اليوم ألم و غدا ألم و ملل و بعد مدة كل شيء يتكرر .. تكرار ... يتكرر العام و بعده كل شيء يصبح ممل ... ممل الجلوس و ما إن تقف تيأس ... تأمل ماذا ستتخيل بعد أعوام فالحطام هذا عشناه يوما أليس يتكرر .. و مجددا نتعثر ... تكرار ... سطور و خواطر تتكرر بالحزن .. نفس الوجع ، نفس الوقت يتكرر عناوين للخيانة و كل من يقع في مصيبة يكرر .. "الدنيا غدارة" .. تكرار ... من جرب أخطئ .. فأعاد و كرر و لم يندم لكن الجميع يتألم .. وهذا كله يتكرر ... دعوني أبحر بعيدا بخيالي فبهذا أنسى أن لي ذاكرة فترحل عني أوجاع سببها التذكر .. فليس هناك نسيان و فيه يكون المستحيل حقيقة لا تطوى فيها صفحات من الماضي و الوجع ... لقد بعثرت حروفي هنا فلم تكفيني الصفحات .. و ضيعت أقلامي .. فاعذرني يا قلبي إن ضيعت في ألمك لساني ... صرخة واحدة خرجت تشفق على حالي ... و صرخة أخرى تعاتب الزمان و ناسي ... اعذرني يا قلبي إن جف دمعي و لم يبقى غير ندمي و أسفي أرثي به حالك البائس و حالي ... أعذرني ... فقد يئست وقتا طويلا ... وإنني سئمت نفس الحكاية كل يوم تكرر بوحدتي .. بقلمي "فطوم"