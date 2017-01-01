السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ~

نصّ جميل بسيط، ولعلّ بساطته أجمل ما فيه .. فلا هو متكلَّفٌ ولا هو متصنّع

وأشيد بتكرار لفظ التكرار لإيصال المعنى

ومع هذا فإنّي أخالفك الرّأي. من عرف أنّه مخيّر لم يثنه عن كسر الملل إلا نفسه المتعبة.

ولذا:

فـي الذّكر بيانٌ فاستمعِي

'خُـلقَ الإنـسانُ من العجلِ'



نُصحي أخـتاهُ أن اصـطبري

فــالــصّـبـر دواءٌ لــلــمَـلَـلِ



لـيـس الـتـكرار بــذي ضـررٍ

إلا لـلـحـمـقـى والــجُـهَـلِ



مــن جـهـلوا رغـم تَـعَاقُبِها

أن الأيــــامَ عــلــى بـــدلِ



فـكـما تـقـسو الأحزانُ بـها

تـحـنو الأفـراح عـلى مَـثَلِ



والـذكـرى إن قَـَلـبَتْ وجـعا

تـدعو مـن بـعدُ إلى الأملِ



أن قد كانتْ، مِنْ ثَمّ مضتْ

فكما ارتحلتْ، عنهَا ارتحلي



وثـقي دومًـــا أنّ الـمولى

قـــد قــدّرهـا فـلـتـحتملي



لا يـقـنطُ مـن رحـمة ربّـي

إلا مــســتـهـدٍ بــالـضَّـلَـلِ

إقتباس لمشاركة الصحافية الساخرة: يتكرر العام و بعده كل شيء يصبح ممل ... إضغط للتوسيع...

مملا

خبر يصبح منصوب.

هذا عن محتوى النصّ ومعناه، أمّا فيما يخص مبناه فـ :