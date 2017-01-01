تكرار ...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏20 جويلية 2017 على 09:30.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    نختنق ... نعم سنختنق فكل شيء يتكرر ...


    العناوين نفسها و اليوم نفسه الغد ...


    اليوم ألم و غدا ألم و ملل و بعد مدة كل شيء يتكرر ..


    تكرار ... يتكرر العام و بعده كل شيء يصبح ممل ...


    ممل الجلوس و ما إن تقف تيأس ... تأمل ماذا ستتخيل بعد أعوام

    فالحطام هذا عشناه يوما أليس يتكرر .. و مجددا نتعثر ...


    تكرار ... سطور و خواطر تتكرر بالحزن .. نفس الوجع ، نفس الوقت يتكرر


    عناوين للخيانة و كل من يقع في مصيبة يكرر .. "الدنيا غدارة" ..


    تكرار ...


    من جرب أخطئ .. فأعاد و كرر و لم يندم لكن الجميع يتألم .. وهذا كله


    يتكرر ...


    دعوني أبحر بعيدا بخيالي فبهذا أنسى أن لي ذاكرة فترحل عني أوجاع

    سببها التذكر .. فليس هناك نسيان و فيه يكون المستحيل حقيقة لا تطوى

    فيها صفحات من الماضي و الوجع ...


    لقد بعثرت حروفي هنا فلم تكفيني الصفحات .. و ضيعت أقلامي ..

    فاعذرني يا قلبي إن ضيعت في ألمك لساني ...


    صرخة واحدة خرجت تشفق على حالي ...


    و صرخة أخرى تعاتب الزمان و ناسي ...


    اعذرني يا قلبي إن جف دمعي و لم يبقى غير ندمي و أسفي أرثي به

    حالك البائس و حالي ...


    أعذرني ... فقد يئست وقتا طويلا ...


    وإنني سئمت نفس الحكاية كل يوم تكرر بوحدتي ..


    بقلمي "فطوم"

    :(
     
    DMomo معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏20 جويلية 2017 على 09:30
    #1
  2. DMomo

    DMomo :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ~

    نصّ جميل بسيط، ولعلّ بساطته أجمل ما فيه .. فلا هو متكلَّفٌ ولا هو متصنّع

    وأشيد بتكرار لفظ التكرار لإيصال المعنى :p

    ومع هذا فإنّي أخالفك الرّأي. من عرف أنّه مخيّر لم يثنه عن كسر الملل إلا نفسه المتعبة.

    ولذا:

    فـي الذّكر بيانٌ فاستمعِي
    'خُـلقَ الإنـسانُ من العجلِ'

    نُصحي أخـتاهُ أن اصـطبري
    فــالــصّـبـر دواءٌ لــلــمَـلَـلِ

    لـيـس الـتـكرار بــذي ضـررٍ
    إلا لـلـحـمـقـى والــجُـهَـلِ

    مــن جـهـلوا رغـم تَـعَاقُبِها
    أن الأيــــامَ عــلــى بـــدلِ

    فـكـما تـقـسو الأحزانُ بـها
    تـحـنو الأفـراح عـلى مَـثَلِ

    والـذكـرى إن قَـَلـبَتْ وجـعا
    تـدعو مـن بـعدُ إلى الأملِ

    أن قد كانتْ، مِنْ ثَمّ مضتْ
    فكما ارتحلتْ، عنهَا ارتحلي

    وثـقي دومًـــا أنّ الـمولى
    قـــد قــدّرهـا فـلـتـحتملي

    لا يـقـنطُ مـن رحـمة ربّـي
    إلا مــســتـهـدٍ بــالـضَّـلَـلِ


    هذا عن محتوى النصّ ومعناه، أمّا فيما يخص مبناه فـ :


    مملا
    خبر يصبح منصوب.


    استخدام كلمة 'نفس' ليس خطأ، لكنّ الأفصح أن تكون:
    الوجع نفسه، الوقت نفسه
    لأنّها تُحمل على التوكيد المعنوي، ولا يسبق التوكيدُ المؤكَّدَ.


    أخطأ
    تكتب الهمزة المتطرّفة على الألف في هذه الحالة لأنّها سبقت بحرف مفتوح (طـَ).

    تكفِـــني
    تحذف عين الفعل تكفي (أي حرف العلّة فيه 'ي') لأنّه مجزوم بـ لم.

    يبقَ
    تحذف هنا عين الفعل يبقى لأنّه مجزوم بـ لم.

    اعذرني
    كتبتها صائبة في حالات أخرى، وما هذا التنويه إلا للفائدة العامة.
    همزة الأمر من الفعل الثلاثي، والخماسي والسداسي همزة وصل:
    عذر --> اعذر
    اقتطعَ --> اقتطِع
    استأجر --> استأجِرْ

    ~
     
    التعديل الأخير: ‏21 جويلية 2017 على 01:02
    DMomo, ‏21 جويلية 2017 على 00:57
    #2

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