سلسلة فلنرتقي (8)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم اشتقت للكتابة في هذا المنتدى الذي هو عائلة ثانية و أرجو أن تكون أحوالكم جميعا بخير عدد اليوم سأتناول فيه مجموعة من التمارين الرياضية التي أقوم بها وهذا برنامج من طرف مختصة في التأهيل الحركي و هذا نزولا عند رغبة أختي @الصحافية الساخرة وقبل هذا أدعوكم لقراءة هذا الموضوع أولا لأنه يحوي نصائح قيمة عن الرياضة نصائح قيمة لممارسة الرياضة بالنسبة للتمارين سأعرضها واحدا واحدا يعني سيكون هذا العدد متجدد إلى أن أنتهي من عرض جميع التمارين والتمارين التي سأضعها هنا هي التمارين التي أطبقها و تعلمتها على يد مختصة و لا أعرض اي تمرين مأخوذ من النت أو لم أطبقه *********************************** هذا التمرين يعمل على مستوى عضلة الظهر وكذلك عضلات البطن وهو تمرين رائع للمبتدئين لأنه سهل نوعا ما والطريقة كما ترون تتمددين على البساط وتكون رجلك مثنية أي غير مبسوطة على الأرض ثم ترفعين جسمك عند رفع الجسم تحرصين على استقامة ضهرك جيدا و كذلك استقامة الرجلين ابدؤوا بتطبيق التمرين الآن ههه و إلى اللقاء في التمرين المقبل سلام