سلسلة فلنرتقي (8)

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة sanaya, ‏23 جويلية 2017 على 12:09.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,789
    الإعجابات المتلقاة:
    5,259
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    لكم اشتقت للكتابة في هذا المنتدى الذي هو عائلة ثانية
    و أرجو أن تكون أحوالكم جميعا بخير
    عدد اليوم سأتناول فيه مجموعة من التمارين الرياضية التي أقوم بها
    وهذا برنامج من طرف مختصة في التأهيل الحركي
    و هذا نزولا عند رغبة أختي @الصحافية الساخرة
    وقبل هذا أدعوكم لقراءة هذا الموضوع أولا
    لأنه يحوي نصائح قيمة عن الرياضة
    نصائح قيمة لممارسة الرياضة
    بالنسبة للتمارين سأعرضها واحدا واحدا يعني سيكون هذا العدد متجدد إلى أن أنتهي من عرض جميع التمارين
    والتمارين التي سأضعها هنا هي التمارين التي أطبقها و تعلمتها على يد مختصة
    و لا أعرض اي تمرين مأخوذ من النت أو لم أطبقه
    ***********************************
    Pro Edit Pictures1500675463846.png هذا التمرين يعمل على مستوى عضلة الظهر وكذلك عضلات البطن
    وهو تمرين رائع للمبتدئين لأنه سهل نوعا ما
    والطريقة كما ترون
    تتمددين على البساط وتكون رجلك مثنية أي غير مبسوطة على الأرض
    ثم ترفعين جسمك
    عند رفع الجسم تحرصين على استقامة ضهرك جيدا
    و كذلك استقامة الرجلين
    ابدؤوا بتطبيق التمرين الآن ههه
    و إلى اللقاء في التمرين المقبل
    سلام
     
    sanaya, ‏23 جويلية 2017 على 12:09
    #1

مشاركة هذه الصفحة