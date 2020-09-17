كيف تحافظ على لياقتك البدنية !؟

إنّ اللياقة والجسم الرياضي، مطلب يسعى إلى تحقيقة كمّ كبير من الناس، ولكنّهم يواجهون الكثير من المصاعب، ولعلّ أهمّها عدم توفيرهم للوقت الكافي، لممارسة التمارين الرياضية التي تساعدهم على تحقيق هدفهم، وهم أيضاً وفي الوقت ذاته يجهلون العديد من الأساليب التي تمكنهم من الحصول على جسم لائق بدنياً، ويقعون أيضاً في شِباك السلوكيات الخاطئة التي تحول من حصولهم رغبتهم.نصائح للحفاظ على اللياقة البدنيةاستخدام السلالم بدلاً من المصاعد الكهربائية، فصعود ونزول الأدراج يساعد على تنشيط الدورة الدموية.المشي سيراً على الأقدام للذهاب للمكان المرغوب به، وتجنّب استخدام السيارة، وقم بالسير مع الحيوانات الأليفة في حال وجودها، ولا تجعل منها عائقاً أمامك تحول بينك وبين الرياضة.التحدّث على الهاتف وأنت تتحرك وتتنقل، فهذه الطريقة تساعدك على حرق الدهون، وتمكنك من الحفاظ على ليقاتك البدنية.الأعمال المنزلية تساهم بشكل فعال في الحفاظ على اللياقة البدنية.مداعبة الأطفال واللعب معهم وملاحقتهم، هذه الأعمال تساعد على حرق الدهون.الاهتمام بالحديقة الخاصة من رعاية أشجار، والتخلّص من النباتات الضارة، يساهم في تعزيز اللياقة.ممارسة التمارين البسيطة والسهلة والتي لا تطلب كم كبير من الوقت.طرق الحصول على اللياقة البدنيةاتّباع نظام غذائي صحيّ ومتوازن، ويجب الحفاظ عليه والابتعاد عن مخالفته.ممارسة التمارين الرياضية في العطلات، وخاصة إذا كنت لا تمتلك الوقت الكافي لممارسة التمارين الرياضية في أيام عملك.الانتباه إلى السعرات الحرارية التي تحتويها وجبتك، ويجب الانتباه إلى كمية وحجم الوجبة، فتناول كمية كبيرة من الوجبة ذات السعرات الحرارية العالية، يبفقد الجسم لياقته البدنية.الحرص على تناول العصائر الطبيعية، فهذه العصائر غنية بالفيتامينات الضرورية للحفاظ على اللياقة البدنية.الحرص على المشي بشكل يومي لمدة لا تقل عن ساعة.عمل فقرة يومية من الاستماع للموسيقى والحركة، فهذه الطريقة تساعد على حرق كميات كبيرة من الدهون.النوم لمدة ثماني ساعات وبشكل مريح ويومي، يساعد على الحفاظ على اللياقة.تمارين للحصول على اللياقة البدنيةتمرين الضغط من التمارين المهمة في الحفاظ على اللياقة، ولكن يجب الحرص على ممارستها مرتين بشكل يومي ولعدة مرات.المشي على اليدين يعمل هذا التمرين على تقوية الأنسجة، بالإضافة إلى اللياقة.الوقوف على قدم واحدة تساعد على الاتّزان العصبي وكذلك التوزان، بجانب الحفاظ على اللياقة.ممارسة تسلق المرتفعات، يحافظ على اللياقة وأيضاً ينمّي من قدرة التحكن والسيطرة على النفس.​