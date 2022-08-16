سلسلة تعلم البرمجة ببايثون/ القواميس - Dictionaries (الجزء 1)

عبدالرؤوف1
::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بجميع أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
أتمنى أن تكونوا بخير وعافية
أرحِّب بكم في موضوع جديد من سلسلة تعلم البرمجة بلغة بايثون، ودرسنا اليوم حول القواميس ( بالإنجليزية : Dictionaries )
القواميس نوع آخر من أنواع تخزين البيانات، كالمتغيرات Variables، القوائم Listes، الصفوف Tuples وغيرها..
تقوم القواميس بإدراج القيم Values داخل مفاتيح Keys، مثل القاموس العادي، فإن كنت تريد البحث عن معنى كلمة ( وهو القيمة في حالة بايثون ) ستبحث عن الكلمة نفسها ( المفتاح في حالة بايثون ) لتجد المعنى.
ملاحظة : يمكن إدراج قيم int, bool, float وغيرها في القواميس، المثال الذي اخترناه في هذا الموضوع يحوي قيم str فقط
يتم إنشاء القاموس عبر إدراج إسمه، مع = ثم الحاضنتين {...} أما القيم فتدرج على النحو التالي : ( مفتاح : قيمة ) ويفصل بين المفاتيح بالفاصلة , مثال :
( الدالة type تستخدم لمعرفة النوع )
وكما نلاحظ، ففي النتائج بعد الضغط على Run نجد أنَّ دالة type أظهرت لنا التصنيف Dict وهو اختصار لـ Dictionary أي قاموس.
لننشأ الآن قاموسا آخر، يحوي معلومات حاسوب.
من أجل طباعة قيمة معينة، علينا كتابة إسم القاموس، ثم مفتاح تلك القيمة داخل عارضتين بالشكل الآتي : طباعة ( إسم القاموس [ المفتاح ] )
لنطبع مثلا الشركة company :
كما نلاحظ، في النتائج ظهرت لنا القيمة المدرجة داخل المفتاح company.
يمكننا كذلك تغيير قيمة في مفتاح ما، وذلك عبر كتابة إسم القاموس، ثم المفتاح داخل عارضتين، ثم = ونكتب القيمة الجديدة بالشكل التالي : إسم القاموس[ المفتاح ] = القيمة الجديدة.
لنغير على سبيل المثال الإصدار من Surface pro إلى Surface X :
كما نلاحظ في النتائج بعد الطباعة أنَّ القيمة تغيرت.
لمعرفة إن كان مفتاح ما موجودا داخل القاموس نستعمل الكلمة المفتاحية in بالشكل التالي : المفتاح in القاموس، وستظهر النتيجة بنوع Bolean اي True False صحيح خطأ
مثلا لنرى إن كان المفتاحان model و name موجودين في القاموس
كما نلاحظ، بالنسبة للمفتاح model ظهرت لنا النتيجة True لانه موجود بالفعل في القاموس
أما المفتاح name فظهرت النتيجة False لأنه غير موجود داخل القاموس.
لإضافة قيمة جديدة نستعمل تقريبا نفس طريقة تغيير قيمة مفتاح، بالشكل التالي : القاموس[ المفتاح الجديد ] = القيمة
مثلا، لنضف مفتاحا جديدا للون color.
كما نلاحظ في النتائج، في آخر القاموس ظهر مفتاح جديد إسمه Color وقيمته Blue
لحذف مفتاح من القاموس نستعمل الكلمة المفتاحية del بالشكل الآتي : del القاموس[ المفتاح ]
لنحذف مثلا مفتاح الشركة company ثم لنتأكد إن كان موجودا عبر الكلمة المفتاحية in.
كما نلاحظ فقد ظهرت لنا النتيجة False مما يعني أن المفتاح غير موجود في القاموس.
ملاحظة : الكلمة المفتاحية del تستطيع كذلك حذف القاموس نفسه
التمرين :
1- أنشأ قاموسا إسمه car .
2- أكتب فيه المفاتيح التي تمثل الشركة المنتجة للسيارة، إسم السيارة، أقصى سرعة ( كلم/ساعة )، سنة الإصدار، هل هي رباعية الدفع ( True/False ).
3- أضف مفتاحا جديدا يحوي ثمن السيارة ( أي مبلغ حتى لو دولار، المهم إنجاز التمرين ) وتأكد من أن المفتاح موجود عبر كلمة مفتاحية.
4- إحذف المفتاح الذي يمثل أقصى سرعة للسيارة، ثم تأكد إن كان موجودا في القاموس عبر كلمة مفتاحية.
ينشر التصحيح مساء اليوم
إنتهى الجزء الأول، بالتوفيق