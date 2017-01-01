سلسلة ( فلنرتقي ) 6

الماضي وتأثيره على المستقبل

الماضي لايحمل الذكريات فقط

الماضي سلاح ذو حدين

الكثير من تصرفاتنا و أفكارنا اكتسبناها من خلال أحداث الماضي و البيئة التي نشأنا فيها

الماضي هو قوة تهدم أو تبني